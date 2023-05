Historia polskiej DJ-ki robiącej furorę na Bliskim Wschodzie [WIDEO]

DJ SONYA urodziła się i wychowała w Sopocie. Sześć lat temu wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, by rozpocząć naukę w szkole DJ-skiej. Skończyła ją z bardzo dobrym wynikiem, dzięki czemu za oceanem grywała m.in. jako rezydentka w słynnym na całym świecie, superluksusowym hotelu i kasynie Ceasar’s Palace. Kilka lat temu przeniosła się do Dubaju, gdzie żyje i tworzy do dziś. To tu jej kariera nabrała rozpędu. Gra podczas najważniejszych wydarzeń w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i „rozpycha się łokciami” w świecie zdominowanym przez mężczyzn.

Oprócz talentu muzycznego, w historii SONYI równie istotny jest sposób, w jaki kreuje swój wizerunek. To konsekwentna praca od wielu lat. SONYA uważnie dobiera marki, z którymi współpracuje. Jest ambasadorką m.in. NIKE i Jordan, oficjalną DJ-ką Christian Louboutin w Dubaju. Współpracowała także z markami takimi jak PRADA, Yves Saint Laurent, Hermès, Fendi i nie tylko. Pojawiała się na łamach prestiżowych magazynów, m.in. Vogue, GQ, Marie Claire czy Harper's Bazaar.

Dokument „SONYA” w reżyserii Dawida Napierały (dom produkcyjny G58) opowiada o niebywałej drodze, jaką Polka przeszła w zaledwie 6 lat. Od spokojnego życia w rodzinnym, nadmorskim miasteczku do supportowania Bruno Marsa podczas koncertu w Dubaju czy występów w VIRGIN RADIO – największej sieci radiowej na Bliskim Wschodzie.– Wierzę, że historia SONYI będzie stanowić inspirację dla wielu młodych Polek. SONYA pokazuje, że nie trzeba mieć znajomości i wielkich pieniędzy, by osiągnąć w życiu duży sukces i sięgnąć po marzenia. Potrzebna jest ciężka praca, konsekwencja i niebywały upór w dążeniu do celu, bez drogi na skróty. To naprawdę ciekawa i barwna postać, która już teraz ma bogaty dorobek artystyczny, a jeszcze wiele przed nią – powiedział Dawid Napierała, studio G58, reżyser filmu.

Betclic Studios – nowe otwarcie w polskiej dokumentalistyce

Betclic Studios jest miejscem, do którego powinien zajrzeć każdy, kto lubi dobre, prawdziwe historie. Na platformie dostępne są filmy dokumentalne, które mają inspirować. To bezprecedensowy projekt w polskiej filmografii, bo w jego tworzeniu może brać udział każdy.W ramach inicjatywy Betclic Studios marka przygotowała specjalny fundusz wsparcia dla młodych twórców, wynoszący aż 1 milion złotych. Pieniądze te czekają na osoby, które za pośrednictwem platformy zgłoszą swój własny, ciekawy, oryginalny pomysł na produkcję wideo. Nie muszą to być profesjonalni twórcy filmowi – Betclic wesprze każdego twórcę, który wyróżni się ciekawą koncepcją i brakuje mu pieniędzy na jej realizację. Powstałe w ten sposób produkcje będą miały szansę na debiut na platformie Betclic Studios.– Program grantowy to szansa nie tylko dla utalentowanych reżyserów, ale także dla internetowych twórców wideo z ciekawymi pomysłami do wdrożenia. Ważna jest dla nas dobra koncepcja oraz determinacja, by, podobnie jak bohaterzy Betclic Studios, wybrać swój kurs i dążyć do celu – mówi Bartłomiej Płoskonka, Country Manager Polska w Betclic.Pierwszą, polską produkcją Betclic Studios jest dokument „Looney” o Marku Rybowskim – legendarnym artyście graffiti, o którym mówi się, że „pomalował Gdańsk”. Film odtworzono już ponad 600 tys. razy.

Betclic inwestuje w świat filmu

Betclic Studios to nie jedyna inicjatywa marki w sektorze filmowym. Firma rozpoczęła współpracę z Papaya New Directors. Organizatorzy konkursu już od dekady umożliwiają młodym reżyserom bezpośrednie wejście do zawodu w branży filmowej, reklamowej i kreatywnej. W ramach współpracy utalentowani twórcy stworzą dla Betclic aż osiem filmów konkursowych. Będą to nie tylko produkcje reklamowe, ale również filmy dokumentalne i teledysk.

