Huawei AppGallery zjednoczył społeczność graczy na Gamescom 2023

- Gamescom 2023 był świętem entuzjastów gier z całego świata, którzy zebrali się razem, aby dzielić się swoją wspólną pasją i dobrze bawić na różnych stoiskach. Huawei AppGallery zaprezentował niektóre spośród swoich najlepszych gier, organizując wciągające pokazy i różnorodne aktywacje, które z pewnością zapadły w pamięci uczestnikom, pozostawiając niezapomniane wrażenie na wszystkich odwiedzających nasze stoisko - powiedział Jamie Gonzalo, wiceprezes Huawei Mobile Services Europe.

Dzień 1. z World of Tanks: Blitz

Pierwszy dzień festiwalu rozpoczął się od losowania - ogromny tłum czekał w kolejce, aby zakręcić kołem i wygrać ekscytujące nagrody, w tym urządzenia Huawei i kupony AppGallery. Następnie na scenie pojawili się twórcy związani z grą World of Tanks: Blitz (WoTB) i jej deweloperem MS-1 Wargaming oraz cenieni gracze, tacy jak WoTB Joe, Xerogaviazzus, Juicy_Tender_Steak i BLITZ Mobilnie. Goście stoiska AppGallery mieli okazję spędzić z nimi dzień, zadawać pytania dotyczące gry i jej rozwoju, a także wziąć udział w quizie. Punktem kulminacyjnym był turniej WoTB, w którym zaproszeni influencerzy zmierzyli się z kilkoma szczęśliwymi fanami gry.

Dzień 2. z Dragonheir: Silent Gods oraz Lords Mobile i Viking Rise

Pierwsza połowa drugiego dnia należała do dewelopera Nuverse i ich oczekiwanej gry Dragonheir: Silent Gods, która jeszcze w tym roku pojawi się w AppGallery. Uczestnicy po raz pierwszy przyjrzeli się różnym oferowanym rozgrywkom i wzięli udział w quizie. Natomiast influencerzy, czyli Icrimax i Skyasterix, angażowali się w ekscytujące bitwy 1vs1 w trybie PVP i eksplorowali tryb Goblin Dungeon. Następnie fani mieli szansę rzucić wyzwanie influencerom w zapierającej dech w piersiach bitwie! Dla wszystkich zwycięzców turniejów i quizów Nuverse przygotował specjalne gadżety związane z grą.Deweloper IGG przejął kontrolę nad drugą połową dnia, prezentując dwa spośród swoich najlepszych tytułów: Lords Mobile i Viking Rise. Podczas pokazów gier uczestnicy otrzymali mnóstwo ekskluzywnych gadżetów Lords Mobile, kodów podarunkowych i ekskluzywnych nagród Huawei. Na scenie pojawił się również influencer AppGaming.

Dzień 3. z Summoners War

W sobotę Com2uS zaprezentował ukochane przez fanów gry Summoners War: Sky Arena i Summoners War: Chronicles. Cały dzień był wypełniony atrakcjami, zaczynając od losowania Huawei, przez quiz Summoners War, aż po rysunki na żywo wykonywane przez Com2uS HQ. Działania sceniczne poprowadziła znana niemiecka influencerka, Mellissa Lee (Breedingunicorns).Dalszą część programu stanowił pierwszy w historii, transmitowany na żywo turniej 2vs2 ALLSTARS, w którym fani kibicowali swoim ulubionym graczom, będąc świadkami pokazu umiejętności i pracy zespołowej. Natomiast entuzjaści cosplay’u mieli okazję nauczyć się, jak przebrać się za swoje ulubione postacie z gry, dzięki niesamowitemu pokazowi, poprowadzonemu przez Maxima i Simona.

Dzień 4. z Archosaur Games i Land of Empires: Immortal

Ostatniego dnia targów Gamescom 2023, na stoisku AppGallery swoje gry prezentował deweloper Archosaur Games. Wśród pokazanych tytułów szczególną uwagę przyciągnęła niedawno wydana Madtale: Idle. Nie zabrakło także jednej z najbardziej znanych gier tego dewelopera, czyli Dragon Raja. A dzięki Life Makover uczestnicy mieli okazję ubrać swoje postacie podczas gry na żywo.Gamescom 2023 na stoisku AppGallery zakończył deweloper Nuverse z popularną grą Land of Empires: Immortal. Finał obejmował angażującą sesję quizów, którą uzupełniło kolejne losowanie Huawei. Jeśli ktoś nie miał tyle szczęścia, aby wygrać nagrodę, mógł jeszcze raz zakręcić kołem – wystarczyło dołączyć do kanału AppGallery na Discord. Podczas 4 dni targów z tej okazji skorzystało ponad 1000 osób.

Ogromny sukces kampanii AppGallery Game Fest

Wraz z końcem sierpnia zakończyła się również kampania AppGallery Game Fest 2023, która oferowała kupony rabatowe. Fani, którzy nie dotarli na targi Gamescom 2023, mogli wziąć udział w zabawie, korzystając ze zniżek na niektóre ze swoich ulubionych gier. Kampania spotkała się z ogromnym odzewem – ze zniżek skorzystano ponad 16 000 razy. Co więcej, platforma AppGallery odnotowała gwałtowny wzrost liczby rejestracji użytkowników urządzeń z Androidem, ale innych marek niż Huawei. Było to możliwe dzięki integracyjnemu charakterowi AppGallery – do utworzenia konta wystarczyło wykonanie 3 prostych kroków. Zachowując tytuł "Najlepszego alternatywnego sklepu z aplikacjami", AppGallery oferuje szeroką gamę gier z różnych gatunków. Dotychczasowy sukces platformy jest świadectwem zaangażowania AppGallery w wypełnianie luki między graczem a twórcą, co jeszcze bardziej zwiększa poczucie wspólnoty, które jest podstawą kultury gier.

