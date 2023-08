Tablet HUAWEI MatePad 11.5" jest już dostępny w Polsce! Mistrz prostej wielozadaniowości

Dotykowy wyświetlacz HUAWEI FullView o proporcjach 3:2 pokrywa aż 86 proc. powierzchni obudowy. Przekłada się to na większy obszar wyświetlania niż przy typowym ekranie o proporcjach 16:9, dzięki czemu idealnie sprawdza się zarówno podczas zadań biurowych, nauki, jak i kreatywnej pracy. Częstotliwość odświeżania do 120 Hz i rozdzielczość 2200 x 1440 zapewniają krystalicznie czysty obraz i łatwą nawigację. Ekran tabletu wszechstronnie chroni wzrok, ograniczając emisję szkodliwego niebieskiego światła oraz eliminując migotanie. Skuteczność ochrony potwierdzają certyfikaty Low Blue Light i Flicker Free przyznane przez TÜV Rheinland.

Funkcjonalny i wygodny jak laptop

HUAWEI MatePad 11.5" został zaprojektowany jako podręczne, wszechstronne urządzenie do pracy zdalnej. Bezprzewodową klawiaturę HUAWEI Smart Keyboard można użytkować na 2 sposoby: złączoną z etui – wówczas tablet zamieni się w lekki i poręczny notebook, lub odłączoną od etui – np. pracując w fotelu, można postawić tablet na stole i rozsiąść się wygodnie z klawiaturą na kolanach. Sprzęt oferuje także m.in. możliwość korzystania z aplikacji biurowych WPS Office w wersji na PC, dzięki czemu na tablecie można wygodnie przygotować prezentację, dokument tekstowy lub arkusz kalkulacyjny, a przy pomocy opcjonalnego rysika HUAWEI M-Pencil – tworzyć odręczne notatki i rysunki. Z kolei funkcja AI Voice obsługuje konwersję głosu na tekst, aby dać palcom chwilę wytchnienia.

Szybkie WiFi, wydajność i pojemna bateria

HUAWEI MatePad 11.5" jest niezwykle poręczny – przy grubości zaledwie 6,85 mm i wadze 499 g zmieści się do każdego plecaka lub większej torebki. Wyróżnia się eleganckim i minimalistycznym wyglądem dzięki jednolitej aluminiowej konstrukcji. Magnetyczna antena CSM współpracuje z ulepszoną technologią WiFi 6, co przekłada się na dwukrotnie większą przepustowość i 3,5krotnie większą szybkość pobierania. Płynną i wygodną pracę zapewnia zestaw oparty na wydajnym układzie Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1 wraz z 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Tablet wyposażony jest w baterię o pojemności aż 7700 mAh, która może wytrzymać ponad 37 dni w trybie czuwania. Urządzenie wspiera również szybkie ładowanie z mocą 20 W, które od 0 do 100% zajmuje zaledwie 2 godziny i 20 minut.

Wrażenia audiowizualne jak w kinie

Tablety Huawei są znane z najwyższej jakości rozrywki i możliwości audiowizualnych. Nie inaczej jest w przypadku HUAWEI MatePad 11.5". Wyposażono go w czterogłośnikowy system audio i ulepszone algorytmy Huawei Histen 8.1, które optymalizują efekty dźwiękowe i sprawiają, że dźwięk jest głęboki, głośny oraz wyraźny, niezależnie od sposobu użytkowania. O wrażenia słuchowe dba również technologia redukcji szumów AI, która odfiltrowuje niepożądane hałasy w otoczeniu, aby zapewnić koncentrację podczas pracy lub nauki.

Wielozadaniowość prosta jak nigdy

Wielozadaniowość na HUAWEI MatePad 11.5" nie wymaga wysiłku – równolegle można np. edytować emaile podczas pisania na czacie, oglądać filmy podczas zakupów lub robić notatki podczas czytania. Dostępne są takie funkcje, jak App Multiplier i Multi Window, które obsługuje się za pomocą prostych gestów: szybkim przesunięciem można podzielić ekran i wyświetlać różne aplikacje jako pływające okna lub zmultiplikować okno jednej aplikacji. W sumie można obsługiwać do czterech zadań jednocześnie, w tym dwa okna kafelkowe i dwa okna pływające, co szczególnie przydaje się na przykład podczas porównywania ofert i cen.

Ogromny wybór aplikacji

Sercem tabletu jest HUAWEI AppGallery – oficjalny sklep z aplikacjami. Dzięki niemu pobieranie wszystkich ulubionych aplikacji jest proste i intuicyjne: wystarczy wpisać nazwę w wyszukiwarce sklepu, aby zainstalować aplikację i móc swobodnie z niej korzystać. Firma stale poprawia komfort korzystania ze swoich urządzeń, rozwijając swój ekosystem i poszerzając ofertę. Dla użytkowników urządzeń opartych na usługach mobilnych Huawei przygotowano stronę https://appsonhms.com/pl/, na której znajdują się przydatne, praktyczne porady dotyczące wyszukiwania i pobierania ulubionych aplikacji oraz najważniejsze informacje o ekosystemie.Dostępność, ceny i promocja przedsprzedażowa

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI MatePad 11.5" w wersji z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej w zestawie z bezprzewodową klawiaturą HUAWEI Smart Keyboard to 1699 zł. Urządzenie będzie można nabyć u wybranych Partnerów Biznesowych, w sklepach sieci: Media Expert, Euro RTV AGD, x-kom, Komputronik oraz Media Markt, jak również w sklepie producenta na stronie huawei.pl. Sugerowana cena detaliczna tabletu w wersji 6 GB / 128 GB (bez klawiatury w zestawie) wynosi 1399 zł, a wersja ta będzie początkowo dostępna wyłącznie na huawei.pl. W obu przypadkach rysik HUAWEI M-Pencil nie jest częścią zestawu i można go dokupić osobno. Od 17 do 29 sierpnia 2023 r. tablet dostępny będzie w przedsprzedaży, w ramach której cenę obu wersji obniżono o 200 zł. Dodatkowo u wybranych Partnerów Biznesowych pierwsi nabywcy będą mogli odebrać w słuchawki HUAWEI FreeBuds SE o wartości 199 zł w prezencie (lub za 1 zł). W okresie od 30 sierpnia do 17 września 2023 r. będzie można skorzystać z oferty premierowej z ceną obniżoną o 200 zł względem sugerowanej. Sprzedaż regularna ruszy 18 września. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.

