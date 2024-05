HUAWEI Pura 70 Ultra to smartfon z najwyższym wynikiem w historii DXOMARK

Laboratorium DXOMAR, oceniające kamery i sprzęt fotograficzny, jest autorytetem w dziedzinie fotografii. Podczas autorskich testów ceniony zespół ekspertów DXOMARK wykonuje setki naukowych pomiarów i analiz percepcyjnych, podzielonych na 15 kategorii foto i wideo. Najnowszy flagowy smartfon Huawei, model Pura 70 Ultra, dzięki zaawansowanym funkcjom fotograficznym i doskonałej wydajności pozostawił w tyle wszystkich największych konkurentów i został uznany smartfonem z najlepszym aparatem, uzyskując łączną ocenę 163 punktów.

Rewolucyjny krok w fotografii

HUAWEI Pura 70 Ultra wprowadza kolejne innowacje na rynek smartfonów, kontynuując długoletnią tradycję serii smartfonów HUAWEI z serii P. HUAWEI Pura 70 Ultra został wyróżniony za rekordową funkcję Ultraszybkiej Migawki, która umożliwia fotografowanie obiektów poruszających się z prędkością do 300 km/h. Oznacza to, że użytkownicy mogą zamrozić najcenniejsze chwile. W swojej recenzji DXOMARK podkreślił zalety autofokusu aparatu, chwaląc go za dokładność i wysoką prędkość we wszystkich testowanych warunkach, przyznając aparatowi 125 punktów.

Było to możliwe dzięki zwiększonemu poborowi światła w głównym, ultrajasnym obiektywie i silnikowi HUAWEI XD Motion Engine. HUAWEI Pura 70 Ultra to także wysuwana konstrukcja aparatu, która mieści jednocalową matrycę i obiektyw z jasną przysłoną F1.6 w urządzeniu o grubości zaledwie 8,4 mm. Aparat osiąga także lepsze efekty w scenach nocnych i charakteryzuje się szerokim zakresem dynamicznym. DXOMARK zauważa, że kontrasty są wyjątkowe, a kolory wyświetlane na ekranie z HDR są bardzo przyjemne.Ponadto HUAWEI Pura 70 Ultra jest wyposażony w ultrajasny teleobiektyw nowej generacji z funkcją makro. Dzięki największej w branży przysłonie F/2.1 peryskopowy teleobiektyw zapewnia wyraźne zdjęcia zarówno w jasnych, jak i ciemniejszych warunkach. Aparat obsługuje również długi zoom, który tworzy ostre obrazy, niezależnie od tego, czy fotografowane są z bliska, czy z daleka. DXOMARK ocenia zoom ultrajasnego obiektywu na imponujący wynik 164 punktów, szczególnie chwaląc przyjemną perspektywę makro i ostre obrazy. W recenzji podkreślono również, że teleobiektyw z zoomem był w stanie uzyskać wysoki poziom szczegółów dzięki zoomowi we wszystkich testowanych zakresach i niski poziom szumów nawet w warunkach słabego oświetlenia. Więcej szczegółów na temat oceny HUAWEI Pura 70 Ultra tutaj

Inspirująca dla całej kultury mobilnej fotografii

Huawei od lat napędza ewolucję i rozwój technologii obrazowania mobilnego poprzez ciągłe innowacje. Ponadto producent stale angażuje się w globalne działania, takie jak konkursy fotograficzne, wydarzenia społecznościowe i raporty trendów, rozpowszechniając na całym świecie kulturę fotografii mobilnej. Marka HUAWEI XMAGE wciąż przesuwa granice technologii i doświadczenia dla użytkowników, wynosząc fotografię na nowy poziom.Huawei oficjalnie zainaugurował coroczny konkurs fotograficzny, HUAWEI XMAGE Awards 2024, ale także zaprezentował inauguracyjną, największą w historii marki, wystawę HUAWEI XMAGE Global Exhibition, pod hasłem „Świat, który ogrzewa serca – 12 lat fotografii Huawei”. Wystawa prezentuje prawie 300 zdjęć wykonanych smartfonami Huawei, wybranych spośród milionów zgłoszeń. Obrazy te ukazują chwile ciepła i spokoju z każdego zakątka świata, a także prawdziwe życie i emocje zwykłych ludzi. Wszystko to, by rozpalić wyobraźnię i kreatywność konsumentów. Tegoroczna edycja XMAGE Awards wprowadza nowe kategorie: „Chwile”, „Twarze”, „So Far So Close” i „Styl”, prezentujące wiodącą rolę Huawei w dziedzinie m.in. fotografii portretowej i makrofotografii. Ponadto stworzono nowe nagrody, takie jak „Best of Pura Series” i „Best of Mate Series”.Od 2017 roku użytkownicy z ponad 170 krajów i regionów wzięli udział w corocznym konkursie, przesyłając do tej pory prawie 4 miliony zgłoszeń. Dzięki temu nagrody HUAWEI XMAGE są dziedzictwem kulturowym, zawierającym fragmenty ludzkiej historii z globalnej perspektywy. Rejestracja do globalnej edycji konkursu HUAWEI XMAGE Awards 2024 jest już otwarta, a zgłoszenia zostaną zakończone 15 września 2024 r. o godzinie 18.00 czasu CET. Aby uzyskać więcej informacji i wziąć udział w konkursie, odwiedź stronę

Cena i dostępność smartfonów z serii HUAWEI Pura 70

Rekomendowane ceny detaliczne smartfonów HUAWEI z serii Pura 70 to:

HUAWEI Pura 70 Ultra (16 GB/512 GB): 6399 zł,

HUAWEI Pura 70 Pro (12 GB/512 GB): 5199 zł,

HUAWEI Pura 70 (12 GB/256 GB): 3999 zł.

Od 2 maja do 30 czerwca 2024 r. trwa specjalna oferta przedsprzedażowa i premierowa (w zależności od modelu i sprzedawcy), w ramach której nabywcy dowolnego smartfonu HUAWEI z serii Pura 70 otrzymają w prezencie (lub za 1 zł) słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 3, o wartości 899 zł.Smartfony z serii HUAWEI Pura 70 Ultra (wersja zielona i czarna), HUAWEI Pura 70 Pro (biała i czarna) i HUAWEI Pura 70 (biała i czarna) będą dostępne u partnerów biznesowych Huawei: w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik oraz w salonach sieci Plus. Urządzenia będzie można także kupić w sklepie huawei.pl oraz w oficjalnej Strefie Marki na Allegro. Natomiast HUAWEI Pura 70 Ultra w kolorze brązowym dostępny będzie wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta huawei.pl.Przy zakupie na huawei.pl dowolnego modelu z serii HUAWEI Pura 70 klienci otrzymają w prezencie ochronę ekranu na 6 miesięcy oraz mogą skorzystać z możliwości przedłużenia gwarancji o kolejny rok czy podwojenia punktów w programie lojalnościowym. Na kupujących czeka także powitalny bonus za zapisanie się na newsletter sklepu.

