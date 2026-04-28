OPPO Find X9 Ultra kosztuje 7399 zł (wersja 12/512 GB) i jest już dostępny w Polsce, oferując dodatkowy rok gwarancji i 3 miesiące Google AI Pro

Do 13 maja 2026 r. możesz zaoszczędzić 500 zł na zakupie telefonu, korzystając z cashbacku 400 zł (BLIK) i kodów rabatowych 100 zł

Smartfon wyróżnia się rewolucyjnym systemem aparatów Hasselblad, w tym pierwszym na świecie 50 MP teleobiektywem z 10x zoomem optycznym

Dostępny jest opcjonalny zestaw Hasselblad Earth Explorer Kit za 1999 zł, zawierający telekonwerter rozszerzający zoom optyczny do 13x.

Ile kosztuje OPPO Find X9 Ultra w Polsce i co oferuje?

Nowy flagowy smartfon OPPO trafił do oficjalnej sprzedaży w naszym kraju. Urządzenie, które globalnie zadebiutowało pod koniec kwietnia, jest pozycjonowane jako sprzęt mający na nowo zdefiniować fotografię mobilną. Cena OPPO Find X9 Ultra w wersji 12/512 GB została ustalona na 7399 zł, a urządzenie dostępne jest w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym (Tundra Umber) i pomarańczowym (Canyon Orange). Warto zaznaczyć, że w standardzie kupujący otrzymują nie tylko sam telefon. Producent dorzuca dodatkowy, trzeci rok gwarancji oraz trzymiesięczny dostęp do pakietu Google AI Pro.

Jak skorzystać z promocji na start i zaoszczędzić 500 zł?

Z okazji polskiego debiutu producent przygotował specjalną ofertę przedsprzedażową. To dobra okazja, żeby kupić urządzenie taniej, bo łączny rabat może sięgnąć 500 zł. Jak to działa? Podstawą jest zwrot części pieniędzy, tzw. cashback. W ramach oferty przedsprzedażowej, która potrwa od 29 kwietnia do 13 maja 2026 roku (lub do wyczerpania zapasów), polska premiera OPPO Find X9 Ultra wiąże się z możliwością uzyskania 400 zł zwrotu przy płatności BLIK.

To jednak nie wszystko. Dodatkowe 100 zł można zyskać, korzystając ze specjalnych kodów rabatowych udostępnianych przez twórców internetowych. Kody te działają wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym OPPO w Polsce. Łącznie daje to wspomniane 500 zł oszczędności. Oprócz tego w sklepie online producenta dostępne są też inne promocje:

100 zł rabatu na dedykowaną ładowarkę o mocy 100 W.

500 zł rabatu na dodatkowy zestaw z telekonwerterem.

Aparat, który ma być rewolucją. Co zawiera dodatkowy zestaw?

Tym, co ma wyróżniać OPPO Find X9 Ultra na tle konkurencji, jest jego system aparatów stworzony we współpracy z legendarną marką Hasselblad. Hasło promujące urządzenie to „Your Next Camera”, co jasno sugeruje, że smartfon ma ambicje zastąpić tradycyjny aparat fotograficzny. Najważniejszym elementem jest tu pierwszy na świecie 50-megapikselowy teleobiektyw z 10-krotnym zoomem optycznym. Uzupełniają go dwa główne sensory o rozdzielczości 200 MP każdy. Według producenta, taka konfiguracja pozwala uzyskać 20-krotny zoom o jakości zbliżonej do optycznej.

Dla najbardziej wymagających użytkowników przygotowano specjalny zestaw Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit, który można dokupić osobno w cenie 1999 zł. Jego kluczowym elementem jest telekonwerter – dodatkowy obiektyw, który rozszerza możliwości fotograficzne smartfona. Po jego zamontowaniu uzyskujemy ekwiwalent ogniskowej 300 mm i 13-krotny zoom optyczny. Jak zapewnia OPPO, połączenie go z 200-megapikselowym sensorem pozwala robić ostre zdjęcia nawet przy ponad 30-krotnym przybliżeniu.

