iMad autoryzowanym resellerem Motorola. W ofercie flagowce i usługi dla biznesu

Obie marki nawiązały współpracę w listopadzie tego roku. W jej ramach smartfony Motorola będą dostępne w sprzedaży, a także w opcji najmu na stronie internetowej oraz w punktach stacjonarnych iMad. – Cieszymy się, że rozpoczęliśmy współpracę z Motorola, jednym z największych producentów urządzeń mobilnych na świecie i zostaliśmy autoryzowanym resellerem jego sprzętów oraz narzędzi. Od teraz oferujemy szeroki wybór nowoczesnych smartfonów marki należącej do koncernu Lenovo. Partnerstwo gwarantuje także wsparcie dla urządzeń Motorola na każdym etapie ich życia oraz zarządzania nimi w firmie – mówi Michał Czernek, B2C & B2B Business Lines Director w iMad.

Flagowe modele

Od teraz w iMad dostępne są najnowsze, flagowe modele producenta – składany razr 40 ultra w kolorze Viva Magenta, edge 40 Neo czy ThinkPhone. To wydajne i solidne smartfony odporne na wstrząsy, upadki czy zalania – dwa ostatnie posiadają stopień ochrony przed pyłem i wodą IP68. Dodatkowo są to urządzenia certyfikowane przez Android Enterprise Recommended, co oznacza, że spełniają kryteria i standardy określone przez Google i tym samym są odpowiednie do użycia w środowisku biznesowym.

– Ze swoimi produktami chcemy docierać do jak największej liczby klientów, ale jednocześnie działamy wyłącznie ze sprawdzonymi i profesjonalnymi partnerami. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z iMad. Ta pozwoli na efektywniejsze realizowanie celów naszej marki, zarówno w kontekście klientów indywidualnych, jak i biznesowych, do których kierujemy usługi i platformy podnoszące wydajność pracy, komunikację w zespole czy cyberbezpieczeństwo – tłumaczy Marcin Minkiewicz, Country B2B Business Development Manager w Motorola.

Motorola dla biznesu

Smartfony Motorola posiadają wiele funkcji, z uwagi na które są rekomendowane klientom biznesowym. To m.in. zaawansowane systemy zabezpieczeń potwierdzone nagrodą Mobile Security Solution Provider of the Year, łatwa konfiguracja i rejestracja urządzenia za pomocą systemu Zero Touch czy zdalne zarządzanie flotą i jej kontrolowanie dzięki platformom Moto Device Manager i THINK EUM.

Co ważne, w iMad będzie dostępna opcja najmu smartfonów Motorola klientom B2B. Taka forma finansowania sprzętu jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców – to stała miesięczna opłata, niezależna od stóp procentowych czy inflacji. Wśród najistotniejszych wartości płynących z najmu respondenci zeszłorocznego badania Smart Barometr wskazywali możliwość wymiany urządzenia na nowsze w trakcie trwania umowy (70%) czy właśnie niski koszt miesięczny (52%).

