Nowoczesne ładowarki USB-C z technologią GaN pozwalają zastąpić wiele zasilaczy jednym, ważącym zaledwie 100 gramów, znacząco odciążając Twój plecak.

Nie tylko moc się liczy – kluczowy jest standard Power Delivery (PD), który umożliwia urządzeniom "dogadanie się" co do optymalnego napięcia i prądu ładowania.

Uważaj na pułapki: podana na ładowarce moc dzieli się między porty, a bez odpowiedniego kabla (5A z e-markerem) nawet najlepsza ładowarka nie da z siebie wszystkiego.

Przed zakupem sprawdź dokładnie swoje potrzeby: ile urządzeń ładujesz jednocześnie, jakiej wersji PD (np. 3.1 dla mocnych laptopów) potrzebujesz i czy dołączony kabel jest odpowiedni.

Jeden zasilacz zamiast czterech – koniec z ciężkim plecakiem?

Każdy, kto codziennie pakuje do torby laptopa, telefon, słuchawki i tablet, zna ten problem. Cztery urządzenia to cztery osobne zasilacze, które razem ważą i zajmują cenne miejsce. Pomysł, by zastąpić je wszystkie jednym, wieloportowym urządzeniem, wydaje się genialny w swojej prostocie. I faktycznie, to jedna z niewielu zmian, która realnie odchudza plecak bez żadnych kompromisów. Pod warunkiem, że podejdziemy do zakupu z głową.

„Pytanie, które pada najczęściej, brzmi: ile watów. Rzadziej pada drugie, ważniejsze - co się stanie, gdy podłączę dwa urządzenia naraz” – wyjaśnia Tomasz Branach, Sales Manager Poland & Baltics w Verbatim. „A przy okazji: zestaw czterech zasilaczy to około 340 gramów, jeden dwuportowy - sto. To nie jest różnica, która rozwiąże problem ciężkich tornistrów, ale to akurat ten fragment wyprawki, gdzie waga schodzi bez żadnego kosztu” – dodaje ekspert.

Skąd ta miniaturyzacja? To zasługa technologii GaN, czyli azotku galu. Zastąpił on krzem w nowoczesnych zasilaczach, pozwalając zamknąć ogromną moc w obudowie wielkości pudełka zapałek. Dzięki temu nowoczesna ładowarka USB-C w technologii GaN potrafi zastąpić kilka zasilaczy, ważąc zaledwie 100 gramów.

Moc to nie wszystko. Co to jest standard Power Delivery (PD)?

Sama liczba watów na obudowie ładowarki to tylko połowa historii. Równie ważne jest to, czy zasilacz i podłączony do niego sprzęt potrafią się ze sobą „dogadać”. Za tę komunikację odpowiada uniwersalny standard ładowania USB Power Delivery (PD). W uproszczeniu, to wspólny język, w którym oba urządzenia negocjują, jakie napięcie i prąd będą dla nich optymalne. Bez tego wracamy do czasów starych ładowarek, które oferowały sztywno ustaloną, niską moc.

Wersje standardu PD różnią się głównie maksymalną mocą:

PD 3.0 to dziś absolutny standard w smartfonach i większości lekkich ultrabooków, oferując do 100 W.

PD 3.1 to nowsza wersja, niezbędna dla mocniejszych laptopów (15-16 cali) i maszyn z dedykowaną kartą graficzną. Pozwala dostarczyć nawet do 240 W.

Na szczęście standard jest wstecznie kompatybilny, więc ładowarka PD 3.1 bez problemu naładuje telefon wymagający PD 3.0. Kluczem jest standard Power Delivery (PD) – to on pozwala ładowarce i urządzeniu dogadać się co do odpowiedniej mocy. Warto też zwrócić uwagę na rozszerzenie PPS (Programmable Power Supply), którego wymagają smartfony Samsunga i Google do aktywacji superszybkiego ładowania. Bez niego telefon naładuje się, ale zauważalnie wolniej.

Najczęstsza pułapka: jak ładowarki dzielą moc i dlaczego kabel jest kluczowy

To moment, w którym najwięcej osób popełnia błąd. Kupujemy zasilacz 65 W, myśląc, że naładujemy nim jednocześnie laptopa i telefon z pełną prędkością. Nic bardziej mylnego. Podana na obudowie moc to wartość łączna. Po podłączeniu drugiego urządzenia inteligentna elektronika dzieli ją między porty. W praktyce nasz laptop, który potrzebuje 65 W, może dostać zaledwie 45 W, bo resztę pobiera telefon. Efekt? Przy intensywnej pracy bateria laptopa może spadać, mimo że jest podłączony do prądu.

Drugim, równie często pomijanym elementem, jest kabel. Przewody USB-C, choć wyglądają identycznie, mają różne możliwości. Tani kabel przeznaczony do ładowania telefonu stanie się wąskim gardłem dla potężnego zasilacza i nie pozwoli naładować laptopa z pełną mocą. Do ładowania z mocą powyżej 60 W niezbędny jest specjalny przewód na 5A z chipem e-marker. Pamiętaj, że producenci często sprzedają zasilacze bez kabla, a to właśnie on, obok podziału mocy, bywa największym ograniczeniem – bez odpowiedniego przewodu nawet najlepsza ładowarka USB-C nie da z siebie wszystkiego.

Lista kontrolna przed zakupem. O co zapytać sprzedawcę?

Aby uniknąć rozczarowania i nie wyrzucić pieniędzy w błoto, przed zakupem odpowiedz sobie na pięć prostych pytań. To pomoże ci wybrać idealny zasilacz na lata.

Jakie urządzenia będziesz ładować? Sprawdź, które z nich potrzebuje najwięcej mocy (zwykle będzie to laptop).

Ile urządzeń będziesz ładować jednocześnie? Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź w specyfikacji, jak dokładnie zasilacz dzieli moc między porty (np. 65 W + 20 W).

Czy ładowarka obsługuje odpowiednią wersję Power Delivery? Jeśli masz mocnego laptopa, prawdopodobnie potrzebujesz standardu PD 3.1.

Czy potrzebujesz standardu PPS? Jeśli masz smartfon Samsunga lub Google i zależy ci na najszybszym ładowaniu, upewnij się, że ładowarka go obsługuje.

Czy w zestawie jest odpowiedni kabel? Jeśli nie, dolicz do budżetu koszt zakupu przewodu zdolnego przenieść moc powyżej 60 W.

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