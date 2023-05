Już 22 proc. ankietowanych przyznaje, że ich dziecko było ofiarą cyberprzestępców

Nowe promocje Infinix. Smartfony ZERO ULTRA, Seria NOTE 12, HOT 20 5G oraz Smart 6 HD teraz nawet do 800 zł taniej

13 proc. ankietowanych nie wie, czy ich dziecko padło ofiarą cyberprzestępców

Ankietowani zostali zapytani o to, czy ich dzieci kiedykolwiek padły ofiarą cyberprzestępczości. Jak się okazuje, 4 proc. ankietowanych powiedziało, że ktoś próbował wyłudzić dane od ich dzieci, 6 proc. przyznało, że ktoś próbował od dziecka wyłudzić pieniądze, 6 proc., że sprzęt dziecka został zainfekowany złośliwym oprogramowaniem i kolejne 6 proc., że ktoś próbował nawiązać z dzieckiem relację, podszywając się pod kogoś innego. W sumie oznacza to, że 22 proc. badanych miała do czynienia z różnymi formami cyberprzestępczości wycelowanej w ich dzieci. Natomiast 67 proc. ankietowanych zadeklarowała, że ich dzieci nigdy nie miały takiego problemu, a 13 proc. przyznało, że nie ma wiedzy na ten temat.

Tylko ⅓ badanych rodziców zna narzędzia poprawiające bezpieczeństwo online

Nie lepiej wygląda sytuacja znajomości narzędzi, które dbają o bezpieczeństwo dzieci w sieci. Tylko ⅓ ankietowanych zadeklarowała, że zna takie rozwiązania i korzysta z nich. Kolejne 32 proc. badanych powiedziało, że zna narzędzia i planuje z takich skorzystać, a 27 proc., że nie zna, ale chce je poznać. Tylko 7 proc. ankietowanych zadeklarowała, że nie zna takich rozwiązań i nie widzi powodów do korzystania z nich. – Bezpieczeństwo w sieci to bardzo ważna kwestia. Widzimy zainteresowanie rodziców tematem cyberbezpieczeństwa, jednak wiemy też, że cały czas jest coś do zrobienia w tym temacie. Dlatego jako ClickMeeting dokładamy wszelkich starań, by podczas wydarzeń na naszej platformie uczestnicy i ich dane były maksymalnie zabezpieczone – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Blisko 60 proc. badanych chciałoby poprawić bezpieczeństwo ich dzieci w sieci

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting już 88 proc. rodziców obawia się o to, czy ich dzieci są bezpieczne w sieci. Zaledwie 7 proc. ankietowanych powiedziało, że nie obawia się tego, a 5 proc. przyznała, że nie zastanawiała się nad tymi kwestiami. Jednocześnie tylko 56 proc. ankietowanych odpowiedziało, że chciałoby poprawić te kwestie. Natomiast 29 proc. badanych powiedziało, że chciałoby poprawić bezpieczeństwo swoich dzieci w sieci, ale nie wie, jak to zrobić. Nie chce zmian i nie widzi zagrożenia 9 proc. badanych, a 6 proc. nie zastanawiała się nad tym problemem.

Sonda Czyścisz regularnie swój laptop? Tak Nie