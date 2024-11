Co to jest?

Najlepsza Twarz AI ma ułatwić edycję zdjęć w sytuacji, gdy podczas ich robienia nie wszystko poszło zgodnie z planem. Funkcja naprawi grupowe selfie, na którym ktoś miał zamknięte oczy – sprawi, że w „magiczny” sposób je otworzy. Smartfon OnePlus Nord 4 samodzielnie rozpoznaje, kiedy wykonywane jest zdjęcie grupowe z trzema lub więcej osobami i następnie zbiera niezbędne dane, aby zapewnić jak najlepszy efekt. By skorzystać z funkcji, wystarczy wybrać zdjęcie grupowe w aplikacji Galeria i kliknąć Najlepsza Twarz AI w prawym górnym rogu ekranu.

Funkcje AI do edycji obrazu

Na początku tego roku OnePlus zaprezentował funkcję edycji obrazu dla swoich smartfonów – Gumkę AI, która pozwala usuwać niechciane obiekty ze zdjęć. Teraz dołączają do niej funkcje: AI Best Face, AI Clear Face oraz Inteligentne wycinanie AI 2.0. Inteligentne wycinanie AI 2.0 pozwala łączyć zdjęcia i dodawać do nich zabawne elementy. Użytkownicy po prostu wybierają element, który chcą skopiować - na przykład swojego zwierzaka - z pierwszego zdjęcia, zapisują go jako naklejkę, a następnie upuszczają bezpośrednio na drugie zdjęcie. Z kolei AI Best Face i AI Clear Face mają ułatwić edycję zdjęć w sytuacji, gdy podczas ich robienia nie wszystko poszło zgodnie z planem. AI Best Face naprawi grupowe selfie, na którym jedna z osób ma zamknięte oczy – sprawi, że w „magiczny” sposób je otworzy, a dzięki AI Clear Face uchwycona twarz będzie bardziej wyrazista.

Aktualizacja o numerze CPH2663_14.1.0.603(EX01) jest wprowadzana stopniowo na urządzenia OnePlus Nord 4 w Europie od końca października br., co oznacza, że większość użytkowników powinna ją otrzymać na początku listopada. Oprócz funkcji Najlepsza Twarz AI, aktualizacja przynosi także poprawki stabilności, bezpieczeństwa oraz ulepszenia połączeń sieciowych.

Funkcja Najlepsza Twarz AI została zaprezentowana podczas premiery OnePlus Nord 4 w lipcu br., a już wkrótce dołączy do niej wiele innych, nowych funkcji AI w ramach OxygenOS 15. Będą to funkcje fotograficzne, takie jak: AI Unblur i Detail Boost, a także funkcje zwiększające produktywność, takie jak: AI Notes i Intelligent Search.