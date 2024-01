Laptop Acer Aspire 3 idealnym wyborem dla wielu odbiorców

Opisywany model laptopa zaskakuje przemyślanym układem klawiatury i touchpada. Acer Aspire 3 oferuje dość dobrą jakość wykonania w kontekście swojej ceny, co jest rzadkością w przypadku laptopów budżetowych.

Procesor Acer Aspire 3 - AMD Ryzen 5 7520U

Wewnątrz obudowy znajduje się zestaw komponentów, których wydajność zadowoli przeciętnego użytkownika. Aspire 3 wyposażony jest w procesor AMD Ryzen 5 7520U z czterema rdzeniami, szybką pamięcią RAM DDR5 i kartą graficzną Radeon. Model A315-24P-R7V1 posiada pamięć RAM w postaci 16 GB plus zaimplementowany dysk SSD o pojemność 512 GB.Jeśli chodzi o wyświetlacz, Acer Aspire 3 posiada matową matrycę o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli), co zapewnia ostre odwzorowanie kolorów. Dodatkowo, matowa powierzchnia matrycy sprawia, że nie będziemy mieli problemów z odbiciami światła słonecznego, co jest ważne dla osób, które często pracują na zewnątrz. Bateria Acer Aspire 3 o pojemności 40 Wh zapewnia imponujący czas pracy na jednym ładowaniu – około 10 godzin. To rewelacyjny wynik, który sprawia, że ten laptop jest idealny do pracy w podróży czy pracy mobilnej. Windows 11, który jest preinstalowany na tym urządzeniu, działa płynnie i responsywnie, co przekłada się na komfort użytkowaniaPodsumowując, Acer Aspire 3 to laptop, który nie tylko spełnia oczekiwania użytkowników, ale także przewyższa je w niektórych aspektach. Jego atrakcyjna cena i przyzwoita wydajność czynią go godnym uwagi wyborem dla osób, które potrzebują niezawodnego narzędzia do codziennych zadań.

Dane techniczne Acer Aspire 3

Przekątna ekranu: 15,6 cala

Rodzina procesora: AMD Ryzen 5

Procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 rdzenie, 8 wątków, 2.80–4.30 GHz, 6 MB cache)

Pamięć RAM: 16 GB

Rodzaj pamięci: Wlutowana

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 0/0

Dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB

Wbudowany napęd optyczny: Brak

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD)

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Dotykowy ekran: Nie

Karta graficzna: AMD Radeon 610M

Pamięć karty graficznej: Pamięć współdzielona

Kamera internetowa: 1.0 Mpix

Łączność WiFi: Wi-Fi 6 (802.11 ax)

Moduł Bluetooth: Tak

Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon: Tak

USB 3.2 Gen.1 (USB 3.0): 2 szt.

USB-C : 1 szt. (z DisplayPort)

HDMI: 1 szt.

Złącze audio: 1 szt. (3,5 mm - słuchawki / mikrofon)

Zainstalowany system operacyjny: ESHELL

Kolor dominujący: Srebrny

Wykonanie obudowy: Tworzywo sztuczne

Czytnik kart pamięci: Nie

Czytnik linii papilarnych: Nie

Podświetlana klawiatura: Nie

Wysokość: 18,9 mm

Szerokość: 362,9 mm

Głębokość: 237,5 mm

Waga: 1,80 kg (z baterią)

Typ baterii: Litowo-jonowa

Pojemność baterii: 3-komorowa, 40 Wh

Dołączone akcesoria: Zasilacz

Polecany artykuł: Acer ograniczy ślad węglowy dla laptopów z serii Vero

Pieniądze to nie wszystko Kamil Sobolewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.