Miłość w czasach smartfonów. Co trzeci Polak korzysta z aplikacji randkowych

Jak się okazuje, nowe rozwiązania mobilne, które pojawiły się w ciągu ostatnich 10 lat, pozwalają nam jeszcze lepiej pielęgnować relacje z najbliższymi osobami. Co drugi Polak zaznacza, że kontakt z drugą połówką ułatwiają mu nielimitowane rozmowy i smsy, a ponad 40 proc. uważa, że największy wpływ na relacje ma rozwój komunikatorów. Jak jeszcze wyznajemy miłość w czasach… smartfonów?

Każdy znak w smsie na wagę złota, niestabilne łącze internetowe, brak portali randkowych – te czasy już dawno minęły. W ciągu ostatniej dekady pojawiło się wiele nowych funkcjonalności, które ułatwiają komunikowanie zarówno w Internecie, jak i za pośrednictwem smartfonów. 34 proc. Polaków uważa, że lepszy Internet, umożliwiający połączenia wideo wpłynął na ich częstszy kontakt z partnerem. Zatem czy można powiedzieć, że to właśnie digitalizacja sprawiła, że częściej mówimy o swoich uczuciach?

Codzienne rozmowy, czyli gdzie wyznajemy miłość?

Jak wynika z badania Digital Care, aż 64% proc. osób pisze wiadomości do ukochanej osoby codziennie – w tym 33 proc. robi to częściej niż 5 razy dziennie. Z drugiej strony, co piąty badany zadeklarował, że w ogóle nie wymienia wiadomości z partnerem/partnerką w ciągu dnia. Podobnie jest z rozmowami. 1/3 z nas robi to nawet 5 razy w ciągu dnia. Co ciekawe, aż 72 proc. ankietowanych wyznało kiedyś miłość w rozmowie telefonicznej lub wiadomościach, natomiast 27 proc. zdarzyło się w ten sposób zerwać z ukochaną osobą.

W codziennych rozmowach dużym ułatwieniem są popularne i powszechnie używane komunikatory. Na podium najczęściej wybieranych znajdują się Messenger (45 proc.) i WhatsApp (17 proc.), ale wielu zakochanych pozostaje też przy tradycyjnych smsach (19 proc.).

Pierwsza randka dzięki smartfonowi? Oczywiście, że tak!

Niewątpliwie rozwój technologii wpłynął na możliwości dbania o istniejące już relacje, ale także pozwolił na nawiązywanie nowych. Jedną z przestrzeni do szukania drugich połówek są aplikacje randkowe, które cieszą się coraz większą popularnością – jak wynika z badania korzysta z nich 32 proc. Polaków.

Porady na…zdrady?

Co ciekawe, jak wynika z przeprowadzonego przez Digital Care badania, co 5 ankietowany (21 proc.) przyznaje, że korzysta z aplikacji randkowych, będąc już w związku. Większość spośród tych osób to mężczyźni. Natomiast na pytanie, czy sprawdzamy telefon ukochanej osoby bez jej wiedzy, aż 44 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. To z kolei częściej domena kobiet. Jednocześnie aż 57 proc. ankietowanych zna kod dostępu do telefonu partnera/partnerki – ponad połowa mężczyzn (51 proc.) i aż 63 proc. kobiet.

"Świadcząc usługi serwisowe i pomagając każdego dnia tysiącom klientów w naprawach smartfonów, wiemy, jak ważne jest dla nich, aby być w stałym kontakcie z najbliższymi. Obecnie, zwłaszcza po pandemii, większość aktywności – już nie tylko zawodowych, ale także prywatnych – przeniosła się na stałe do sieci. Korzystanie z udogodnień, które oferują nam smartfony, pozwala nie tylko wyznawać miłość, ale także „być w kontakcie” z wszystkimi, o których się troszczymy" – podsumowała badanie Anna Kozłowska-Pietraszko, Corporate Communication Director w Digital Care.

