92 proc. Polaków dba o formę w wakacje. Jak aktywni jesteśmy na co dzień?

Najchętniej wybieramy spacery (57% ankietowanych), jazdę na rowerze (46%), bieganie (21%) oraz pływanie (17%). Natomiast pod kątem częstotliwości ruchu również niepodzielnie króluje spacerowanie (21% Polaków chodzi codziennie), jazda na rowerze (28% jeździ przynajmniej 2 razy w tygodniu), a 13% z nas biega kilka razy w tygodniu. Niestety 13% respondentów deklaruje brak aktywności fizycznej i nie uprawia żadnego sportu. Jak zmotywować się do ruchu, gdy za oknem upały?

Letnia pogoda sprzyja chodzeniu po górach (14% Polaków), ale lubimy też treningi siłowe (14%), taniec (12%), nordic walking (10%). W sporty zespołowe (piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę) gra 8% ankietowanych, a tenis i jazdę na rolkach lub deskorolce preferuje 5% z nas. Większość z tych sportów uprawiamy jednak okazjonalnie – np. po górach chodzimy zazwyczaj kilka razy w roku lub rzadziej, a w sporty zespołowe gramy raz w tygodniu lub rzadziej – podobnie jest z tenisem czy jazdą na rolkach. Wyjątek stanowi siłownia – na której 11% z nas ćwiczy przynajmniej kilka razy w tygodniu oraz nordic walking – 7% osób robi to z taką częstotliwością. Pamiętajmy, że według zaleceń WHO rekomendowana ilość ruchu dla osoby dorosłej to 150 – 300 minut aktywności o umiarkowanej intensywności w tygodniu.

Regularna aktywność sportowa dodaje energii i odstresowuje

A jak regularna aktywność fizyczna wpływa na nasze samopoczucie? Aż 62% osób deklaruje, że daje im więcej energii. Niespełna połowa badanych (44%) czuje się szczęśliwsza – ruch wpływa na wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia. Co ciekawe, 43% ankietowanych docenia lepszy wygląd, który jest naturalnym efektem regularnych ćwiczeń. Sport pomaga utrzymać prawidłową wagę, modeluje sylwetkę i poprawia kondycję skóry. Na 34% respondentów sport działa odstresowująco.

– Nie ma znaczenia, jaką formę aktywności wybierzemy, ważne jest, aby ruszać się regularnie i konsekwentnie. Każda dawka ruchu jest zdrowa. Nawet chodzenie, jako naturalna i podstawowa forma wysiłku, jest doskonałym, dostępnym dla każdego treningiem. Dlatego warto codziennie znaleźć czas na spacer, aby cieszyć się lepszym samopoczuciem i zdrowiem – mówi Michał Dachowski, doświadczony fizjoterapeuta z Fizjo4Life.

Przeszkody na drodze do aktywności fizycznej – jak je pokonać

Mimo licznych korzyści płynących z regularnego ruchu, 13% Polaków napotyka trudności, które skutecznie zniechęcają ich do uprawiania sportu. Najczęstszym problemem są kłopoty zdrowotne, które dotyczą 31% z nich. Często są to chroniczne schorzenia lub dolegliwości, które uniemożliwiają podjęcie intensywnego wysiłku fizycznego. W takich przypadkach warto skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą, który pomoże dobrać odpowiednią formę aktywności.

– Warto zauważyć, że wiele chorób cywilizacyjnych wynika z braku ruchu, co sprawia, że regularna aktywność fizyczna jest kluczowa dla zdrowia. Błędne przekonanie, że ból oznacza konieczność unikania ruchu, może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia. W rzeczywistości odpowiednio dobrana i indywidualnie dostosowana forma aktywności, skonsultowana z fizjoterapeutą, może znacząco poprawić samopoczucie i stan zdrowia. Dlatego tak ważne jest, aby nie rezygnować z ruchu, lecz szukać odpowiednich rozwiązań i wsparcia specjalistów – dodaje Michał Dachowski.

Równie często wymienianą przeszkodą jest brak motywacji, na co wskazało 31% osób nieaktywnych fizycznie. Trzecim czynnikiem jest brak czasu, który deklaruje 27% ankietowanych z tej grupy. Najczęściej dotyczy to osób w wieku 35-49 lat. W dzisiejszym świecie pełnym obowiązków i ciągłego pośpiechu, znalezienie czasu na regularny ruch może być wyzwaniem. 21% nieaktywnych osób szybko się zniechęca, gdy nie widzi efektów. Taki sam odsetek nie czuje potrzeby, żeby się ruszać. Natomiast 13% nie ma warunków do ćwiczenia (brak miejsca, sprzętu), 11% nie ma z kim ćwiczyć, a 8% respondentów wstydzi się własnego ciała lub nie wie, jak zacząć.

Motywacja do regularnej aktywności fizycznej – jak ją zbudować

Aby wprowadzić regularną aktywność fizyczną do naszego życia, potrzebujemy motywacji. Jest ona kluczowym elementem w tym procesie i możemy ją budować na wiele sposobów. Warto zacząć od metody małych kroków, stopniowo zwiększając intensywność i czas naszych treningów. To pomoże nam utrzymać motywację w dłuższym okresie i zobaczyć postęp w naszej formie fizycznej. Kolejnym ważnym elementem jest znalezienie aktywności, która sprawia nam przyjemność. Czy to bieganie, joga, taniec czy trening siłowy – ważne jest, aby ruch był dla nas źródłem radości, a nie tylko obowiązkiem. Kluczowym aspektem może okazać się także wybór formy treningu. Tylko 12% z nas decyduje się na zajęcia grupowe, a 6% ćwiczy z trenerem lub w klubie sportowym. Jednak zdecydowanie wolimy organizować swoją aktywność samodzielnie – co pokazują badania.

– Aż 87% aktywnych Polaków ćwiczy na własną rękę. I to właśnie dla tych osób idealnym rozwiązaniem może okazać się smartwatch. Zmotywuje do podjęcia i utrzymania regularnej aktywności fizycznej, przygotuje program treningowy, dzięki któremu będziemy osiągać widoczny progres oraz pomoże budować zdrowe nawyki, takie jak lepsza dieta czy skuteczniejsza regeneracja po treningu. Po prostu stanie się naszym personalnym asystentem treningowym. Potwierdzają to wyniki badania – osoby korzystające ze smartwatcha rzadziej deklarują brak aktywności fizycznej – tylko 9% w porównaniu do 19% osób niekorzystających ze smart zegarków. Nie zapominajmy również o społecznej stronie sportu. Wspólne treningi, rywalizacja czy wymiana doświadczeń z innymi mogą znacząco podnieść naszą motywację. Dlatego warto korzystać z funkcji łączenia się z innymi użytkownikami, które oferują smartwatche – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska.