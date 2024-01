Nowy Rok, nowe POCO, nowy rekord prędkości!

Nowe modele POCO X6 Pro i POCO X6 wnoszą do ulubionej przez fanów serii X najnowsze procesory i technologie. Oba urządzenia mają ulepszone wyświetlacze oraz po trzy aparaty umożliwiające tworzenie profesjonalnych treści wideo oraz zdjęć. Ekscytujący POCO M6 Pro wyposażono we flagowe funkcje, ważne szczególnie dla miłośników mediów społecznościowych. Wszystko to w pakiecie z wyświetlaczem klasy premium, ogromną pamięcią masową i turboładowaniem, w bezkonkurencyjnych cenach.

- Po bardzo dobrym 2023 roku, w którym POCO świętowało piątą rocznicę powstania, został zorganizowany pierwszy festiwal POCO dla fanów i partnerów. W 2024 roku chcemy jeszcze bardziej poruszyć rynkiem smartfonów i zaoferować użytkownikom wszystko to, czego potrzebują, nic zbędnego więcej, umożliwiając fanom POCO przejście na wyższy poziom wydajności i dostęp do funkcji dostosowanych do najlepszych wrażeń w grach, podczas oglądania filmów i tworzenia treści w mediach społecznościowych”. – komentuje Angus Ng, Head of Product Marketing POCO Global. „Są to flagowe technologie. Od naszych użytkowników wiemy, że takich właśnie oczekują w 2024 roku – podsumowuje Angus Ng.

POCO X6 Pro: Flagowa wydajność bez kompromisów

Zaprojektowany z myślą o wydajności, nowy POCO X6 Pro wykorzystuje flagowy chipset i pamięć masową. Oferuje szybkie ładowanie i płynne działanie. Czyli to, czego oczekują wymagający użytkownicy.

Smartfon osiąga ekstremalną wydajność w grach. To najlepszy „zawodnik” w historii smartfonów z serii X. POCO X6 Pro wyposażono w nowy chipset Dimensity 8300-Ultra, który z wynikiem 1 464 228 punktów w benchmarku AnTuTu1, ustanowił nowy rekord prędkości dla urządzenia marki POCO. Ten wysokiej klasy procesor zapewnia szybsze, płynniejsze działanie i lepszą wydajność energetyczną. To oznacza długą pracę na pełnych obrotach. - Wraz z debiutem układu MediaTek Dimensity 8300-Ultra w POCO X6 Pro, konsumenci będą mieli okazję cieszyć się pełną gamą funkcji, takich jak generatywne możliwości sztucznej inteligencji i superszybką pamięcią”. – komentuje dr Yenchi Lee, Deputy General Manager of MediaTek’s Wireless Communications Business Unit. „Ściśle współpracowaliśmy z POCO, aby zoptymalizować nasz chipset w celu zapewnienia płynnego działania gier, szybkiej łączności i oszczędności energii. Razem stworzyliśmy najlepszy smartfon dla nowej generacji użytkowników – podsumowuje dr Yenchi Lee.

POCO X6 Pro oferuje do 12 GB pamięci i do 512 GB pamięci masowej. Urządzenie jest wyposażone w ulepszoną funkcję WildBoost Optimization 2.0, która sprawia, że gry zawsze działają optymalnie.

Oba nowe urządzenia z serii POCO X6 mogą pochwalić się również efektownym, 6,67-calowym ekranem CrystalRes Flow AMOLED. Uwagę każdego zwróci płynność animacji i odtwarzania wideo oraz żywe kolory nawet w jasnym świetle słonecznym. Dzięki bardzo wąskim ramkom, stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi 94%.Profesjonalnie wyglądające zdjęcia są już normą w świecie smartfonów. POCO X6 ma potrójny aparat z obiektywem głównym 64 MP i nowe funkcje, w tym OIS (optyczną stabilizację obrazu), aby pomóc użytkownikom robić krystalicznie czyste ujęcia w ruchu2. Aparat ma funkcje Motion Capture i Motion Tracking, które automatycznie identyfikują i śledzą osobę, zwierzę lub filmowany obiekt3. Zapewnia to świetne rezultaty dla vlogerów rejestrujących swoje aktywności – od jazdy na deskorolce, przez taniec do krajobrazów dzikiej przyrody.

POCO X6: Nowy poziom mocy i wydajności, nowa klasa urządzeń klasy średniej

Przekraczając oczekiwania wobec smartfonów średniej klasy, POCO X6 zapewnia moc i wydajność, których użytkownicy z Generacji Z potrzebują, aby w pełni wykorzystać każdy dzień. Nowe urządzenie jest wydajne dzięki platformie mobilnej Snapdragon 7s Gen 2 nowej generacji, rozszerzonej pamięci oraz potężnej baterii. Użytkownicy mogą cieszyć się płynnymi i szybkim działaniem, niezależnie od tego, czy robią zdjęcia, oglądają filmy w wysokiej rozdzielczości, czy grają w gry w dzień i w nocy. Deepu John, Senior Director Product Management, Qualcomm Technologies, Inc. komentuje: „Wyposażony w procesor Snapdragon 7s Gen 2, POCO korzysta z technologii 4nm zapewniającej szybkość i solidną wydajność przy dużej efektywności energetycznej. To niezwykłe urządzenie zyskało znaczny wzrost wydajności w porównaniu do poprzedniej generacji i oferuje funkcję Snapdragon Elite Gaming, zapewniającą niesamowite wrażenia z gier. Procesor Snapdragon 7s Gen 2 jest również wyposażony w funkcje sztucznej inteligencji, takie jak redukcja szumów obrazu, głębokie uczenie się wykrywania twarzy, redukcja echa i tłumienie zakłóceń dźwięku, które wykorzystują silnik Qualcomm AI Engine, aby doświadczenia konsumentów były jeszcze bardziej płynne i wydajne.

POCO X6 Pro zachwyci użytkowników. Szczególnie tych, dla których priorytetem jest jakość ekranu oraz aparat, dzięki któremu mogą tworzyć jeszcze lepsze zdjęcia na media społecznościowe. Główny aparat o rozdzielczości 64 MP został wyposażony w stabilizację OIS. Dodatkowy ultraszerokokątny obiektyw 8 MP i makro 2 MP pozwalają odkrywać różne techniki fotografii, od rozległych krajobrazów i zdjęć grupowych, po szczegółowe zbliżenia najmniejszych detali lub nowe spojrzenie na przedmioty codziennego użytku. Użytkownicy mogą uwolnić swoją kreatywność dzięki rozszerzonemu zbiorowi filtrów i ramek, w tym nowych filtrów retro oraz tych przeznaczonych dla zdjęć krajobrazowych. Dzięki ich wykorzystaniu każde ujęcie będzie posiadało kilka wersji, które pozwolą stworzyć unikatowe posty w mediach społecznościowych. Pomimo niewielkiej wagi, wynoszącej zaledwie 181 gramów, urządzenie jest zasilane przez baterię o pojemności 5100 mAh, która obsługuje ładowanie turbo 67 W. Pozwala to na pełne naładowanie smartfonu w 44 minuty.

POCO M6 Pro: Zabawa bez granic

Dzięki mocy i wydajności, rzadko spotykanej w smartfonach w tym przedziale cenowym oraz najwyższej klasy wyświetlaczowi, POCO M6 Pro pozwala młodym użytkownikom zanurzyć się w akcji w filmach i grach oraz w mediach społecznościowych.Wyświetlacz Flow AMOLED 120 Hz z cienkimi ramkami generuje najwyższej jakości obraz, który jest jednocześnie wciągający i przyjemny dla oczu. Użytkownicy będą mogli cieszyć się płynniejszym przewijaniem, lepiej wyglądającymi animacjami i lepszymi wrażeniami podczas dynamicznych gier i oglądania filmów. Wyświetlacz dotykowy z funkcją 16x SuperResolution, na którym obraz jest znacznie płynniejszy i stabilniejszy niż na zwykłym ekranie, umożliwia większą szybkość i precyzję w grach.Aparat POCO M6 Pro został stworzony z myślą o młodych użytkownikach. Procesor Helio G99-Ultra jest uważany za jeden z najpotężniejszych chipsetów na rynku w swoim segmencie cenowym. Został zaprojektowany z myślą o rozrywce i zapewnia doskonałą wydajność przy dużej liczbie klatek na sekundę. Oprócz świetnego chipsetu POCO M6 Pro jest wyposażony w wydajną pamięć: do 12 GB RAM i 512 GB pamięci na dane10. Ładowanie jest szybsze niż kiedykolwiek, a w zestawie znajduje się ładowarka USB o mocy 67 W.Najnowsze flagowe modele smartfonów marki POCO są idealne również do obsługi mediów społecznościowych. Z ulepszonym potrójnym zestawem aparatów, z obiektywem głównym 64 MP i wbudowaną optyczną (OIS) i elektroniczną (EIS) stabilizacją obrazu, pozwalając użytkownikom wykonywać i udostępniać wspaniałe zdjęcia i filmy9. OIS jest rzadkością w telefonach średniej klasy. Redukuje drgania aparatu, zwiększając ostrość zdjęć nawet w słabszych warunkach oświetleniowych. Umożliwia to uzyskanie wyraźnego obrazu lub płynnego wideo, mając tylko jedną okazję do uchwycenia sceny, np. efektownej akcji podczas meczu koszykówki. Widzowie siedzący na wyższych sektorach również będą mogli skorzystać z ostrych ujęć i wyrazistych zdjęć dzięki 2-krotnemu zoomowi.

