Premiera technologiczna

Nowy smartfon z serii R już w Polsce. Debiut OnePlus 12R

OnePlus zaprezentował OnePlus 12R – smartfon z serii OnePlus R, który po raz pierwszy jest dostępny również w Polsce. Wyróżnia go wyjątkowa wydajność, największa bateria dostępna we wszystkich modelach OnePlus oraz zaawansowany system chłodzenia. Na start sprzedaży producent przygotował specjalną ofertę – kupując smartfon do 15 lutego br. u wybranych partnerów, klienci dostają 400 zł zwrotu.

Seria OnePlus R jest uwielbiana przez użytkowników w Indiach dlatego zdecydowaliśmy się również na udostępnienie jej szerzej – w Ameryce Północnej i Europie. Nie możemy się doczekać aż OnePlus 12R wypróbuje społeczność na całym świecie – mówi Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny w OnePlus. Wydajność OnePlus R OnePlus12R docenią użytkownicy stawiający na mobilną rozgrywkę. OnePlus 12R otrzymał Qualcomm® Snapdragon® Gen 2, ośmiordzeniowy procesor wykonany w litografii 4 nm, 16GB pamięci RAM LPDDR5X i 256GB pamięci UFS 4.0. Uzupełnieniem jest zupełnie nowy silnik Trinity Engine, wykorzystujący sześć technologii opracowanych przez OnePlus, zwiększających wydajność procesora, pamięci RAM i ROM telefonu. Ekran w nowej serii R OnePlus 12R ma 6,78-calowy 120Hz ekran AMOLED o rozdzielczości 2780 x 1264 i 450 ppi – uzyskał jeden z najlepszych wyników w teście DisplayMate otrzymując ocenę A+, obsługuje Dolby Vision i HDR 10+ oraz wyświetla aż miliard kolorów. Wyświetlacz osiąga jasność szczytową 4500 nitów, a w trybie automatycznym osiąga nawet 1600. Dodatkowo telefon sam ustawia jeden z 8192 poziomów jasności, tak by był zawsze dopasowany do komfortu użytkowania. Ponadto, jest chroniony szkłem Corning® Gorilla® Glass Victus® 2. OnePlus 12R wyposażony jest w funkcję Aqua Touch, która rozpoznaje wilgoć na palcach lub ekranie i odpowiednio reaguje, aby uniknąć pomyłek lub opóźnionych reakcji. Wytrzymała bateria OnePlus R OnePlus 12R został wyposażony w baterię o pojemności 5500 mAh, która jest aktualnie największą spośród wszystkich smartfonów marki OnePlus. Dzięki ładowaniu SUPERVOOC o mocy 100W, urządzenie ładuje się od 1% do 100% w zaledwie 26 minut. Technologia Battery Health Engine wewnątrz OnePlus 12R zapewni użytkownikom znacznie dłuższą żywotność baterii. OnePlus 12R został przetestowany pod kątem wytrzymałości do 1600 cykli, która umożliwia ładowanie i rozładowywanie smartfona przez cztery lata każdego dnia. Chłodzenie OnePlus – CryoVelocity Cooling System OnePlus 12R ma najbardziej zaawansowany system chłodzenia, jaki został stworzony przez OnePlus – CryoVelocity Cooling System, składający się z dwóch komór parowych. Mała komora pochłania ciepło bezpośrednio ze źródeł, takich jak procesor i równomiernie rozprowadza ciepło. Większa komora parowa pochłania ciepło z mniejszej komory i pozwala mu szybko się rozproszyć i schłodzić do postaci cieczy. Razem te komory parowe mają łączną powierzchnię 9140 mm2. Został on również zbudowany przy użyciu nowego rodzaju grafitu o przewodności cieplnej ponad 1700 W/mK. Obudowa modelu OnePlus R Najnowszy model serii R otrzymał najtwardszą obudowę, jaką do tej pory stworzył OnePlus, dzięki znacznie większej ilości aluminium i dodatkowej metalowej ramce wokół. Urządzenie dostępne jest w dwóch kolorach: niebieskim (Cool Blue) i szarym (Iron Gray). Oba warianty posiadają normę wodo i pyłoszczelności IP64, a Alert Slider został umieszczony po lewej stronie, aby zwiększyć wydajność anten podczas trzymania go w orientacji poziomej, używanej podczas mobilnej rozgrywki. Zdjęcia we współpracy z Sony Marka wyposażyła premierowy smartfon w 50-megapikselowy obiektyw z matrycą Sony IMX890, ultraszerokokątny obiektyw o rozpiętości 112 stopni, obiektyw makro i 16megapikselowy przedni aparat. Ceny smartfona OnePlus R i dostępność w Polsce Model OnePlus 12R trafił do sprzedaży w Polsce 23 stycznia w sugerowanej cenie 3499 zł. Polecany artykuł: OnePlus prezentuje nowy flagowy model OnePlus 12