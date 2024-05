Smartwatch HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition w Polsce

Huawei CBG intensywnie wspiera wizerunek marki i świadomość oferowanych urządzeń. Najnowsza kampania produktowa ma na celu uwypuklenie futurystycznej estetyki HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition oraz wyjątkowo trwałych materiałów, które zostały użyte do jego stworzenia. Kulminacyjnym punktem działań komunikacyjnych jest zasięgowa, jakościowa kampania telewizyjna, która wystartowała 13 maja i potrwa do końca miesiąca. Jej uzupełnieniem są rozbudowane działania w kanałach social media w kooperacji z influencerami, nośniki OOH i digital OOH oraz wspierające je komunikacja PR i marketing cyfrowy. Pierwszoplanową postacią kampanii HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, w tym działań z zakresu influencer marketingu, jest Remigiusz reZi Wierzgoń.

Za planowanie i zakup mediów odpowiadała agencja Wavemaker, a działania influencerskie nadzorowała agencja Ogilvy PR. Spot telewizyjny można obejrzeć pod TYM linkiemRównolegle do działań marki realizowana jest także kampania telewizyjna z siecią Media Expert oraz komunikacja wspierająca premierową sprzedaż HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, przy aktywnym wsparciu partnerów biznesowych firmy – sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, xkom oraz Allegro, a także operatorów sieci: Plus, TMobile i Orange. Producent we współpracy z partnerami przygotował także specjalną ofertę dla kupujących, która obowiązuje do 23 czerwca 2024 r.

Polecany artykuł: HUAWEI Pura 70 Ultra to smartfon z najwyższym wynikiem w historii DXOMARK

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.