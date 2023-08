Obniżki na najnowsze modele Infnix z ładowarką bezprzewodową 15 W za 1 zł

Julia Wieniawa w różowym Cadillaku! Teraz każdy może to zrobić

W NOTE 30, jak we wszystkich smartfonach z tej serii, zastosowano autorską technologię Infinix All-Round FastCharge, zapewniającą szybkie i bezpieczne ładowanie baterii 5000 mAh z mocą 45 W, możliwość ładowania zwrotnego, obejściowego, bezpiecznego nocą oraz uniwersalnego, za sprawą dołączonej do zestawu ładowarki. Smartfon dysponuje 128 GB pamięci wewnętrznej oraz nawet 16 GB pamięci operacyjnej (8GB RAM + 8 GB ROM). Został wyposażony w duży wyświetlacz 6,78’’ o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz podwójne głośniki z wysokiej jakości dźwiękiem dostrojonym przez JBL. NOTE 30 jest wyposażony w główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 64 Mpx oraz aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpx z przednią lampą błyskową.

NOTE 30 sprzedawany jest w atrakcyjnym zestawie z przeźroczystym etui, szkłem ochronnym na ekran, słuchawkami, ładowarką i kablem USB. Jego cena została obniżona z 1099 zł do 899 zł.

Smart 7 HD to przedstawiciel najbardziej przystępnej cenowo rodziny Infinix, a jego aktualna cena została obniżona z 399 zł nawet do 369 zł. Dysponuje 64 GB pamięci wewnętrznej i nawet 4 GB pamięci operacyjnej (2 GB RAM + 2 GB ROM) oraz baterią o pojemności 5000 mAh. Został wyposażony w duży wyświetlacz HD+ 6,6’’, główny aparat o rozdzielczości 8 Mpx oraz aparat do selfie o rozdzielczości 5 Mpx z przednią lampą błyskową. Wyróżnia się ciekawym designem z teksturowaną fakturą obudowy. Jest sprzedawany w zestawie z przeźroczystym etui, słuchawkami, ładowarką i kablem USB.

Jednocześnie, ze względu na niesłabnące zainteresowanie, przedłużona została promocyjna oferta, w ramach której do smartfona NOTE 30 Pro można za 1 zł dokupić ładowarkę bezprzewodową 15 W.

03.08.2023