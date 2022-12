Od teraz produkty z Amazon.pl znajdziesz również na Ceneo

Znana instagramerka zarabia więcej niż Morawiecki! A to tylko część jej zarobków

Amazon.pl oferuje ogromny wybór najlepiej sprzedających się produktów, a nasi klienci mogą korzystać codziennie z niskich cen oraz szybkiej, darmowej i wygodnej dostawy dzięki Amazon Prime. Jesteśmy podekscytowani, że polscy klienci mogą teraz być stale na bieżąco z najlepszymi okazjami Amazon na Ceneo – podkreśla Andreas Katsiamis, Head of Expansion Marketing Europe & CMO of Emerging Markets w Amazon.

To nie pierwsza tego typu współpraca Ceneo. Od dłuższego czasu na serwisie można znaleźć produkty innych sklepów, a oferta serwisu stale się powiększa. Na ten moment Ceneo oferuje swoim klientom nawet 30 mln aktywnych ofert.

Dostęp do asortymentu Amazon.pl na platformie Ceneo to powiększenie możliwości wyboru produktów dla wszystkich naszych użytkowników. Jest to kolejny krok, a nawet skok, w urzeczywistnianiu naszej misji dostarczania najbardziej atrakcyjnych ofert ze sklepów internetowych, przy jednoczesnym zapewnieniu najniższych cen i gwarancji bezpiecznych zakupów – mówi Marcin Wolnicki - Sales Manager w Ceneo.

Karta sklepu na Ceneo. Wszystkie produkty dostępne na Ceneo, teraz z rabatami z okazji Black Friday, można znaleźć na TEJ STRONIE.

