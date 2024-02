OnePlus prezentuje OnePlus Watch 2 z autorską architekturą Dual-Engine

OnePlus Watch 2 został stworzony zgodnie z ideą „Never Settle”, łączącą najwyższej jakości urządzenie z wiodącym oprogramowaniem, by jak najlepiej wspierać użytkowników na co dzień. „Jako smartwatch, który oferuje najlepszą na rynku żywotność baterii, wysokiej jakości wzornictwo, najnowszy system Wear OS i innowacyjne funkcje monitorujące stan zdrowia, OnePlus Watch 2 spełnia rolę niezawodnego towarzysza w myśl hasła „Your Partner in Time” – powiedział Justin Liu GM Wereable Business Unit, OnePlus.

Żywotność baterii

OnePlus Watch 2 wyposażony jest w architekturę Dual-Engine Architecture, opracowaną przez OnePlus, wykorzystującą dwa chipsety – Snapdragon W5 oraz BES 2700 MCU. BES 2700 MCU uruchamia RTOS, obsługuje działania w tle i proste zadania, podczas gdy Snapdragon W5 aktywuje się w trakcie wykonywania zaawansowanych zadań, takich jak uruchamianie aplikacji Google.„Dokonaliśmy znaczących zmian w hybrydowym interfejsie Wear OS, zapewniając tym samym obsługę nowych funkcji, opartych na architekturze Dual-Engine, opracowanej przez OnePlus” – powiedział John Renaldi, Senior Director of Product and Design, Wear OS by Google. „Efektem współpracy jest płynne przełączanie się między układem o niskim poborze mocy a układem o wysokiej wydajności, sprawiając, że OnePlus Watch 2 wyróżnia się zoptymalizowaną żywotnością baterii”.Dzięki autorskiej architekturze Dual-Engine i baterii o pojemności 500 mAh, OnePlus Watch 2 oferuje nawet do 100 godzin1 regularnego użytkowania, przy korzystaniu ze wszystkich funkcji dostępnych w trybie Smart lub do 48 godzin2 intensywnej pracy. Dzięki szybkiemu ładowaniu VOOC o mocy 7,5 W, bateria premierowego smartwatcha w pełni naładuje się w 60 minut. OnePlus Watch 2 jest dostępny w konfiguracji 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci ROM.

Osobisty trener na nadgarstku

OnePlus Watch 2 jest wspierany przez aplikację OHealth, która analizuje stan zdrowia. W najnowszym smartwatchu OnePlus wykorzystywany jest również Health Connect by Android™, który oferuje kompleksowe wsparcie z poziomu systemu Android 14 do zarządzania uprawnieniami z wielu aplikacji i urządzeń z kategorii fitness. Użytkownicy mogą bezpiecznie synchronizować swoje dane zebrane za pośrednictwem zegarka lub aplikacji OHealth z kompatybilnymi aplikacjami.OHealth pozwala monitorować ponad 100 dyscyplin sportowych, w tym m.in.: badminton, bieganie, tenis czy narciarstwo. Miłośnicy badmintona docenią fakt, iż aplikacja pozwoli zmierzyć siłę i prędkość uderzenia lotki, natomiast biegacze skontrolują czas kontaktu z podłożem, nachylenie podłoża i pułap tlenowy (VO2 max). OnePlus i Wear OS ściśle współpracowały, aby zapewnić jak najwyższą dokładność lokalizacji. W urządzeniu zastosowane zostały dwie anteny, które wykorzystują Dual Frequency GPS (GPS o podwójnej częstotliwości) GPS L5 oraz powszechnie używane GPS L1.OnePlus Watch 2, wspierany przez aplikację OHealth, dostarcza użytkownikowi również szczegółową analizę snu – monitoruje jakość, określa długość fazy REM, czas czuwania, szybkość oddychania, a także ocenia ryzyko chrapania czy poziom stresu, obliczając zmienność tętna (HRV).

Aplikacje w Wear OS 4

OnePlus Watch 2 wyposażony został w Mapy, Asystenta Google, Portfel, Kalendarz, ale obsługuje również aplikacje innych firm. Zegarek otrzymał najnowsze rozwiązanie Google, które ułatwia poruszanie się transportem publicznym, zarządzanie kartami pokładowymi czy różnego rodzaju biletami. Dzięki funkcji Fast Pair, która płynnie paruje OnePlus Watch 2 z smartfonem OnePlus lub innym urządzeniem z systemem Android, umożliwia korzystanie z połączeń, wiadomości, zdalnego sterowania multimedialnymi już chwilę po połączeniu urządzeń.

Wytrzymałość

OnePlus Watch 2 otrzymał szafirową szklaną obudowę tarczy 2.5D, która jest dużo bardziej odporna na zarysowania. Obudowa smartwatcha wykonana została ze stali nierdzewnej, zapewniając odporność na rdzę i korozję. Ponadto, zegarek otrzymał certyfikat zgodny z amerykańskim standardem wojskowym MIL-STD-810H, potwierdzający wytrzymałość w bardzo trudnych warunkach zewnętrznych oraz IP68 i wodoodporność 5ATM, dzięki którym zegarek będzie sprawdzi się w trudnych warunkach na plaży, pustyni, a także w trakcie pływania.

Cena i dostępność

OnePlus Watch 2 będzie dostępny w kolorach Black Steel i Radiant Steel w Europie, Indiach i Ameryce Północnej na OnePlus.com w cenach rozpoczynających się od €349. Plany gwarancyjne i programy posprzedażowe podlegają warunkom specyficznym dla danego regionu.

