OPPO rozwija możliwości AI w ColorOS 15 dzięki współpracy z Google

- Od zawsze naszym celem przy tworzeniu ColorOS było dostarczenie użytkownikom intuicyjnego, spójnego i wydajnego systemu operacyjnego, opierającego swoją funkcjonalność na inteligentnych technologiach i współpracy. Wprowadzenie Google Gemini 1.5 Pro i 1.5 Flash, które usprawniają obsługę języka, asystowanie użytkownikowi oraz wyszukiwanie informacji, znacząco zwiększają możliwości systemu ColorOS 15. Dzięki zaawansowanemu wykorzystaniu AI, nasz system nie tylko zwiększa produktywność, ale i rozwija kreatywność, spełniając oczekiwania naszych klientów - powiedziała Nicole Zhang, General Manager of AI Product, OPPO.

Odblokuj możliwości AI od Google i bądź bardziej produktywny

ColorOS 15 wykorzystuje zaawansowane możliwości sztucznej inteligencji od Google, zapewniając użytkownikom pakiet zaawansowanych rozwiązań. Dzięki wykorzystaniu modeli Gemini, ColorOS 15 zwiększa produktywność bezpośrednio w aplikacjach OPPO Notatki i Dokumenty, poprawiając strukturę i dostosowując język w ciągu kilku sekund. Funkcja Podsumowanie Nagrania AI inteligentnie podsumowuje nagrania głosowe, tworząc jakościowe notatki ze spotkań.

Google Gemini i Circle to Search

ColorOS 15 wprowadza również funkcję Circle to Search od Google na inteligentnych urządzeniach OPPO. Długie przytrzymanie przycisku głównego lub paska nawigacyjnego pozwala użytkownikom natychmiast wyszukać informacje na ekranie bez potrzeby przełączania aplikacji.System ColorOS 15 wyposażono także w aplikację Google Gemini. Użytkownik może rozmawiać z Gemini, jego asystentem AI od Google, aby zwiększyć swoją produktywność i kreatywność, uzyskując pomoc w pisaniu, uczeniu się, planowaniu i innych działaniach. Może również skorzystać z opcji Live with Gemini do generowania pomysłów, upraszczania skomplikowanych tematów i przygotowania się do ważnych rozmów z odpowiedziami w czasie rzeczywistym. ColorOS 15 z zaawansowanymi funkcjami AI od Google zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas premiery serii OPPO Find X8, która odbędzie się 21 listopada br.