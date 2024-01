OPPO świętuje 5 lat w Polsce. Premierowy tablet, prezenty i przeceny

Z okazji 5. urodzin OPPO w Polsce debiutuje tablet, a wybrane produkty są dostępne u partnerów marki w specjalnych cenach.

Premierowy tablet OPPO Pad Neo charakteryzuje 11,4-calowy wyświetlacz o proporcjach 7:5. W sprzedaży jest dostępny w dwóch wersjach - z łącznością Wi-Fi i LTE, w cenach, odpowiednio, 1299 zł i 1499 zł. Kupując OPPO Pad Neo w terminie: 19 stycznia – 18 lutego br., w urodzinowym zestawie klienci otrzymają smartwatch OPPO Band2 oraz słuchawki OPPO Enco Buds2.

Od 19 stycznia br. do 18 lutego br., u partnerów marki OPPO obowiązywać będą specjalne, urodzinowe ceny na wybrane produkty OPPO – telefony oraz słuchawki. Klienci w tańszych cenach kupią urządzenia z serii: OPPO A, OPPO Reno, a także OPPO Enco.

Polecany artykuł: Premiera OPPO Enco Air3i i smaczna kawa gratis

OPPO Pad Neo

Kolejny tablet w portfolio OPPO w Polsce. W 2023 roku nad Wisłą zadebiutowały dwa tablety – OPPO Pad Air oraz OPPO Pad2. Z początkiem nowego roku OPPO prezentuje budżetową propozycję – OPPO Pad Neo wyróżniający się: łącznością LTE, 11,4-calowym wyświetlaczem o proporcjach 7:5, czterema głośnikami działającymi w technologii Dolby Atmos, pojemną baterią 8000 mAh i szybkim ładowaniem SUPERVOOCTM o mocy 33 W.W sprzedaży OPPO Pad Neo jest dostępny w dwóch wersjach - z łącznością Wi-Fi (6 GB + 128 GB) i LTE (8 GB + 128 GB), w cenach, odpowiednio, 1299 zł i 1499 zł. Z okazji 5. urodzin OPPO w Polsce, producent przygotował dla klientów specjalną ofertę – kupując OPPO Pad Neo do 18 lutego br. w zestawie otrzymamy smartwatch OPPO Band2 oraz słuchawki OPPO Enco Buds2.

Wydajność OPPO Pad Neo w technologii LTE

OPPO Pad Neo to pierwszy tablet od OPPO obsługujący technologię 4G LTE, która umożliwia korzystanie z Internetu w dowolnym momencie. Model ten jest dostępny również w wersji Wi-Fi. Urządzenie pracuje na procesorze MediaTek Helio G99 i dostępne jest w dwóch konfiguracjach: 6 GB + 128 GB (Wi-Fi) oraz 8 GB + 128 GB (LTE). Ponadto zostało wyposażone w pojemną baterię 8000 mAh, która umożliwi odtwarzanie wideo do 14 godzin i 30 minut. Tablet naładujemy, korzystając z technologii szybkiego ładowania SUPERVOOCTM o mocy 33 W.

Nowy tablet do pracy, jak i rozrywki

OPPO Pad Neo, podobnie jak OPPO Pad 2, został wyposażony w ekran o proporcjach 7:5, który wyświetla więcej treści w tej samej aplikacji niż ekran 16:10, jest zatem znacznie wygodniejszy w codziennym użytkowaniu. Premierowy tablet ma 11,4-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2408x1720 i częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz. Może pochwalić się także certyfikatami: TÜV Rheinland Circadian Friendly oraz TÜV Rheinland Full Care Display 2.0, które zostały przyznane w uznaniu kompleksowego i przyjaznego dla oczu podejścia marki, wykraczającego poza standardy branżowe.

Inżynierowie OPPO zaprojektowali tablet z myślą o komfortowej pracy na wielu urządzeniach, dlatego zaimplementowali na jego pokładzie m.in. funkcję Screen Mirroring, dzięki której prześlemy pliki metodą „przeciągnij i upuść” między swoimi urządzeniami, jak smartfon i tablet.Firma zadbała również o kwestię dźwięku. OPPO Pad Neo został wyposażony w cztery głośniki działające w technologii Dolby Atmos, co w efekcie zapewnia wysokiej jakości, czysty dźwięk klasy kinowej. Tablet otrzymał certyfikat Hi-Res Audio dla słuchawek przewodowych, jak i bezprzewodowych.

Elegancki i smukły design

OPPO Pad Neo jest lekki – waży 538 g – oraz cienki– ma 6,89 mm grubości. Projektanci OPPO stworzyli design, który łączy matowe, jak i błyszczące wykończenie. Połysk możemy dostrzec wokół aparatu 8 MP na tylnym panelu. Urządzenie jest dostępne w kolorze szarym, a wytrzymała, metalowa obudowa zapobiega powstawaniu odcisków palców.

Specjalne ceny urządzeń z okazji 5. urodzin OPPO w Polsce

Od 19 stycznia br. do 18 lutego br., klienci mogą kupić wybrane produkty OPPO w specjalnych, urodzinowych cenach. Oferta obowiązuje u partnerów marki OPPO.

Promocją została objęta najnowsza generacja serii OPPO Reno, czyli OPPO Reno10 5G. Jej modele, OPPO Reno10 Pro 5G oraz OPPO Reno10 5G, wyróżniają ulepszone możliwości mobilnego fotografowania portretowego. Inżynierowie OPPO wyposażyli je w zestaw obiektywów portretowych (Ultra-Clear Portrait Camera), który obsługuje pierwszy w branży, w tej półce cenowej, 32-megapikselowy teleobiektyw portretowy z matrycą Sony IMX709 RGBW.

W urodzinowej ofercie uwzględnione zostały także smartfony z serii A, które charakteryzuje: niezawodność, pojemna bateria, szybkie ładowanie i dobrej jakości wyświetlacze. Dodatkowo przy ich zakupie klienci otrzymują 3-letnie wsparcie bezpieczeństwa i oprogramowania (3+3 lata). W promocyjnej cenie można kupić: OPPO A58, OPPO A38, OPPO A57s, a także OPPO A78, który oferuje doskonały stosunek jakości do ceny, co może czynić go najlepszym wyborem do 1000 zł.

OPPO świętuje swoje 5. urodziny w Polsce nie tylko obniżonymi cenami smartfonów. Również poszukiwacze nowych słuchawek znajdą coś dla siebie! W ofercie znalazły się modele z serii OPPO Enco, która podbiła serca użytkowników przede wszystkim, dzięki wysokiej funkcjonalności i jakości dźwięku, świetnemu dopasowaniu do ucha oraz intuicyjnemu sterowaniu dotykowemu. Należy też wspomnieć o nowoczesnym designie, o który OPPO niezwykle dba we wszystkich swoich urządzeniach. Do 18 lutego br. klienci taniej zakupią OPPO Enco Air3 Pro, OPPO Enco Air3, OPPO Enco Buds2 oraz OPPO Enco X.

