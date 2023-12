Oto niezawodny smartfon obsługujący technologię 5G poniżej 1000 zł

Na polskim rynku debiutuje smartfon OPPO A79 5G przeznaczony dla osób, które szukają wysokiej jakości urządzenia z technologią 5G w przystępnej cenie.

Premierowe urządzenie można kupić za 999 zł. Przy zakupie klienci otrzymają 3-letnie wsparcie bezpieczeństwa i oprogramowania (3+3 lata).

Budżetowe telefony z 5G będą zyskiwać na znaczeniu w 2024 roku.

Wydajne działanie w technologii 5G

Sercem OPPO A79 5G jest MediaTek 6020. Smartfon został wyposażony w pojemną baterią 5000 mAh oraz technologię szybkiego ładowania SUPERVOOCTM o mocy 33W, dzięki której naładujemy urządzenie do 51% w 30 minut. Szybkie 5-minutowe ładowanie pozwoli natomiast na 2,6 godziny rozmów. Inżynierowie OPPO wyposażyli smartfon w technologie: Tryb intensywnego oszczędzania baterii oraz Inteligentne ładowanie nocne, dzięki którym nie musimy martwić się o żywotność baterii.Dzięki wbudowaniu modułu 5G, premierowy telefon będzie mógł być wykorzystywany we wszystkich ostatnio przyznanych operatorom pasmach w Polsce. Jak mówi Robert Sierpiński, PR Manager w OPPO: W 2024 roku smartfony w segmencie do 1000 zł zyskają bardzo szybko na znaczeniu po tym, jak operatorzy uruchomią „nowe” 5G, które zostało przydzielone po tegorocznej aukcji. Jest to jeden z głównych powodów, dlaczego ten telefon właśnie teraz trafia do Polski. Liczymy, że stanie się on benchmarkiem dla rynku w relacji użytkowanie 5G do ceny.Smartfon jest dostępny w konfiguracji 8 GB RAM + 256 GB ROM. Ponadto mamy możliwość zwiększenia pamięci RAM do maksymalnie 8 GB, dzięki technologii rozszerzenia pamięci RAM.OPPO A79 5G debiutuje na polskim rynku z autorskim systemem ColorOS 13, który został zaprojektowany z myślą o większej wygodzie i prywatności. Wśród funkcji, o których warto wspomnieć, jest Autopikselizacja – jednym kliknięciem zamażemy nazwę konwersacji oraz pseudonim czy zdjęcie osoby, z którą rozmawiamy.

Smukła obudowa

Debiutujące urządzenie kupimy w wersji czarnej (Mystery Black) i fioletowej (Dazzling Purple). Podobnie jak poprzednie modele z serii A, OPPO A79 5G charakteryzuje smukła konstrukcja – waga to 193 g, natomiast grubość różni się w zależności od wariantu – 7.99 mm w wersji czarnej, natomiast 8.04 mm w fioletowej. Co więcej, na obudowanie smartfona nie zostają widoczne odciski palców. Dodatkowo OPPO A79 5G ma normę wodoszczelności IPX4.

Świetne wrażenia wizualne oraz audio

Inżynierowie OPPO wyposażyli smartfon w superjasny 6,72-calowy ekran FHD+, który może osiągnąć jasność do 680 nitów, dzięki czemu bez wysiłku możemy przeglądać treści nawet przy intensywnym świetle. OPPO A79 5G charakteryzuje również technologia Całodniowego Komfortu Oczu, która zapewnia stałą ochronę oczu podczas codziennego korzystania.Premierowy telefon przeszedł zmiany, które poprawiają jakość dźwięku o 86% w porównaniu do poprzedniej generacji. Na jego pokładzie znajdziemy podwójne głośniki stereo zapewniające wysoką jakość dźwięku podczas rozmów, oglądania filmów czy grania. Tryb Ultragłośności umożliwi nam natomiast zwiększenie głośności nawet o 300%, co będzie szczególnie przydatne, gdy znajdziemy się w hałaśliwym miejscu, takim jak dworzec kolejowy czy supermarket.

Zaplecze fotograficzne

Tylny aparat w OPPO A79 5G ma dwa obiektywy: główny 50MP oraz dodatkowy 2MP. W przypadku portretów, obiektywy współpracują ze sobą, aby wykryć głębię ostrości, odróżnić obiekt od tła, a następnie je rozmyć. Z przodu urządzenia umieszczono natomiast aparat do selfie 8MP. OPPO wyposażyło premierowy smartfon w znane i lubiane przez użytkowników funkcje kreatywne, takie jak: Selfie HDR czy Upiększanie AI. Ta ostatnia pozwoli nam zrobić wysokiej jakości zdjęcia portretowe wyróżniające się szczegółowością i bogactwem kolorów.

Dostępność w Polsce

Smartfon OPPO A97 5G będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej (Mystery Black) oraz fioletowej (Dazzling Purple) w cenie 999 zł. Przy zakupie klienci otrzymają 3-letnie wsparcie bezpieczeństwa i oprogramowania (3+3 lata).

Polecany artykuł: Premiera OPPO Enco Air3i i smaczna kawa gratis

Pieniądze to nie wszystko Tadeusz Białek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.