Huawei, wspólnie z Ipsos, po raz kolejny przeprowadza Europejskie Badanie Zachowań Zdrowotnych, analizując, jak technologia noszona (np. smartwatche) zmienia podejście Europejczyków do monitorowania własnego zdrowia. W tegorocznej edycji nacisk położono na opinię pracowników służby zdrowia, dzięki czemu możliwe będzie lepsze zrozumienie aktualnych trendów oraz ocena realnego wpływu nowoczesnych technologii na prewencję i codzienne monitorowanie organizmu.

5 najważniejszych wskaźników zdrowotnych zalecanych przez lekarzy

W ankiecie podkreślono 5 wskaźników zdrowotnych, które pracownicy służby zdrowia uważają za najważniejsze do monitorowania: ciśnienie krwi, poziom cukru we krwi, tętno/puls, nasycenie krwi tlenem (SpO2) i elektrokardiogram (EKG).

Ciśnienie krwi uznane zostało za jeden z kluczowych wskaźników, który według lekarskich zaleceń powinien być mierzony kilka razy w tygodniu. W tym kontekście niezwykle pomocne okazują się smartwatche z funkcją pomiaru ciśnienia – nie tylko wykonują pomiar, ale także automatycznie zapisują wyniki, umożliwiając śledzenie trendów. Równie istotna jest saturacja krwi, którą pracownicy służby zdrowia zalecają sprawdzać co najmniej raz w miesiącu, choć dzięki nowoczesnym zegarkom możliwe jest monitorowanie jej nawet codziennie. Również jedno odprowadzeniowe badanie EKG można teraz przeprowadzić bezpośrednio na nadgarstku w dowolnym momencie.

Lekarze wspierają wykorzystanie smartwatchy w profilaktyce i opiece nad pacjentami

Aż 72% pracowników ochrony zdrowia poleca stosowanie smartwatchy do bieżącego monitorowania organizmu. Dzięki nim możliwe jest wcześniejsze wykrycie nieprawidłowości, co znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Co więcej, 58% lekarzy uważa, że urządzenia te pomagają ludziom aktywnie dbać o zdrowie i zapobiegać chorobom, a 83% jest przekonanych, że motywują użytkowników do podejmowania działań prozdrowotnych.

Ten pozytywny trend potwierdzają też kolejne dane: 78% lekarzy zauważa, że technologie noszone wspierają zmianę stylu życia, a 70% podkreśla ich pozytywny wpływ na regularność aktywności fizycznej. Wyniki badania Huawei z 2023 roku pokazują, że 90% użytkowników wprowadziło przynajmniej jeden nowy, zdrowy nawyk, a 88% odczuło poprawę zdrowia fizycznego dzięki korzystaniu ze smartwatcha.

Huawei wprowadzi na rynek bardziej wydajne inteligentne zegarki monitorujące stan zdrowia

Rosnące zainteresowanie zdrowiem i profilaktyką sprawia, że użytkownicy oczekują coraz dokładniejszych i wygodniejszych rozwiązań do monitorowania stanu organizmu. Huawei odpowiada na te potrzeby, wprowadzając nowy system TruSense - kompleksowe narzędzie integrujące kluczowe osiągnięcia firmy w dziedzinie analizy zdrowia. TruSense pozwala mierzyć ponad 60 wskaźników zdrowotnych i kondycyjnych, obejmując sześć głównych układów organizmu: krążenia, oddechowy, nerwowy, hormonalny, rozrodczy i mięśniowy.

Tegoroczna aktualizacja systemu wprowadza przełomowy Distributed Super-Sensing Module, który łączy dane z pomiarów wykonywanych zarówno na nadgarstku, jak i z opuszka palca. Dzięki temu możliwy jest jeszcze dokładniejszy, szybszy i bardziej kompleksowy wgląd w stan zdrowia użytkownika, co znacząco podnosi skuteczność codziennego monitorowania.

Zaplanowana na 15 maja 2025 roku premiera nowych smartwatchy z systemem TruSense – modeli z serii HUAWEI WATCH 5 i HUAWEI WATCH FIT 4 – to kolejny krok marki w kierunku rozwoju cyfrowego zdrowia i dowód jej konsekwentnych działań na rzecz tworzenia coraz bardziej zaawansowanych technologii monitorujących zdrowie.

Lublin: Nowe możliwości leczenia pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.