Pierwszy składany smartfon od Infinix. Tak wygląda ZERO Flip [ZDJĘCIA]

Dla użytkowników składanych telefonów kluczową kwestią jest ich wytrzymałość. Zastosowany w Inifnix ZERO Flip zawias zapewnia trwałość do nawet 400 tys. otwarć i zamknięć. Pozwala na swobodne odchylanie pod różnymi kątami w zakresie od 30° do 150°.

Zewnętrzna obudowa urządzenia wykonana jest z odpornego na zarysowania szkła Corning, a bateria o pojemności 4720 mAh i procesor MTK D8020 zapewniają wydajność i płynne działanie. Przy solidnej konstrukcji, ZERO Flip waży tylko 195 g i po rozłożeniu ma grubość 7,64 mm.

Doskonały towarzysz internetowego twórcy

Niewielki, ale wytrzymały i pełen możliwości ZERO Flip jest świetnym narzędziem dla internetowych twórców i vlogerów. Jako jedyny kompaktowy składany telefon w swojej klasie jest wyposażony w funkcję wideo 4K ProStable zarówno w przedniej, jak i tylnej kamerze, zapewniając tym samym profesjonalną jakość nagrań.

Smartfon jest wyposażony w funkcję PDAF (Phase Detection AutoFocus) w przedniej kamerze, ultraszerokokątny obiektyw 50 Mpx oraz opcję podglądu widoku kamery na obu ekranach. Integracja ZERO Flip z GoPro zapewnia prostą obsługę i płynną łączność z urządzeniami wyposażonymi w tę technologię. Więcej informacji na temat premiery Infinix ZERO Flip w Polsce już wkrótce.

