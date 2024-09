Rosnąca sprzedaż Infinix w Polsce i na świecie

Drugi kwartał 2024 r. był piątym z rzędu, w którym Infinix odnotował rok do roku wzrost udziału w globalnych dostawach smartfonów na rynek – i to niemały, bo o niemal 20%. Na ponad 20 rynkach całego świata marka pod względem sprzedaży zajmuje jedno z pięciu czołowych miejsc, a na Filipinach i w Pakistanie utrzymuje pierwszą pozycję. W Polsce w tym roku smartfony marki Infinix kupiło już więcej klientów niż przez cały zeszły rok.

- To jest bardzo udany rok, a także ostatnie 12 miesięcy. Z jednej strony obserwujemy nieustająco rosnącą sprzedaż, z drugiej rosnące zaufanie do marki Infinix, i to nie tylko ze strony użytkowników, ale także pracowników naszych Partnerów Handlowych. To zaufanie budujemy z jednej strony poprzez regularnie testowane smartfonów Infinix przez niezależnych ekspertów (od momentu naszego wejścia na polski rynek w mediach ukazało się ponad 200 recenzji), z drugiej bardzo uważnie monitorujemy awaryjność naszych smartfonów. Skutki naszego podejścia widać także w wynikach przeprowadzonego ostatnio przez nas badania konsumenckiego, według którego aż 30% użytkowników smartfonów znających markę Infinix bierze pod uwagę nasze urządzenia przy podejmowaniu decyzji zakupowych – mówi Ryszard T. Lindner, zarządzający sprzedażą Infinix w Polsce, na Węgrzech i krajach bałtyckich.

– Cieszy nas też fakt, że nasz wzrost jest spowodowany nie tylko poprzez sprzedaż budżetowych urządzeń, ale także poprzez popularność serii NOTE, która wyróżnia się od strony technologicznej na rynku w kategorii telefonów powyżej 1000 złotych. Nasze urządzenia są dostępne w największych sieciach handlowych oraz u operatorów (Orange i Plus). Jeszcze w tym roku planujemy poszerzyć portfolio na polskim rynku o kolejne kategorie produktowe.

Jakie smartfony Infinix najchętniej kupują Polacy?

NOTE 30 Pro zajmuje pozycję numer 1 w kategorii liczby sprzedanych telefonów Infinix w Polsce. Smartfony serii NOTE stanowią aż ⅓ wszystkich sprzedanych na naszym rynku urządzeń, która to seria jest wyposażona w autorską technologię All-Round FastCharge, odpowiedzialną za długowieczność baterii, ładowanie bezprzewodowe, ładowanie obejściowe oraz szybkie przewodowe. Na polskim rynku dostępne są smartfony z różnych półek cenowych: od najdroższych ZERO, poprzez NOTE, HOT aż do SMART. Wyróżniają się atrakcyjną ceną w stosunku do oferowanej specyfikacji, bogatym zestawem akcesoriów (wszystkie smartfony Infinix są sprzedawane razem z ładowarką, słuchawkami i etui) oraz wydajnymi i długo żyjącymi bateriami.

Ciekawostką jest również fakt, że czerń ustępuje kolorom, gdzie aż 16% sprzedaży na polskim rynku stanowią urządzenia w kolorze złotym, a 10% w kolorze zielonym. Za ten drugi wynik odpowiadają przede wszystkim NOTE 40 Pro Vintage Green, z obudową pokrytą zieloną skórą ekologiczną i seria HOT 40 w wersji Starfall Green, gdzie zielone elementy obudowy świecącą w ciemności.

Nowe technologie od Infinix zaprezentowane tylko w tym roku

Infinix regularnie wprowadza w swoich urządzeniach innowacje technologiczne. Do ostatnich nowości należy obecna w smartfonach z serii NOTE 40 technologia All-Round FastCharge 2.0, z autorskim chipsetem marki Cheetah X1. Umożliwia nie tylko szybkie ładowanie telefonu nawet do 100 W, ale też chroni baterię, magnetyczne ładowanie bezprzewodowe, ładowanie zwrotne czy obejściowe, inteligentne ładowanie nocą, w temperaturach do -20°C. Wszystko to, mając na uwadze żywotność baterii i komfort użytkowania telefonu.

W tym roku marka zaprezentowała również technologie:

E-Color Shift, pozwalającą na zmianę kolorów obudowy smartfona bez zużywania energii dzięki E Ink Prism™ 3,

Extreme-Temp Battery, pierwszą w branży technologię pozwalającą na ładowanie w skrajnych temperaturach, sięgających nawet minus 40°C stopni Celsjusza,

Sferyczne NFC 720°, umożliwiającą płynne i bezproblemowe działanie technologii NFC z trzech stron urządzenia.

Przy projektowaniu smartfonów Infinix podejmuje również strategiczne współprace z innymi renomowanymi Partnerami, takimi jak producent sprzętu audio JBL (dźwięk w serii NOTE), należące do grupy BMW centrum projektowe Desing Works (edycje Racing Gray serii NOTE), specjalizująca się w produkcji kamer sportowych firmą GoPro (Zero) oraz Samsung Electronics System LSI Business przy implementacji nowego standardu zwiększającego możliwości fotograficzne zasilanego algorytmem głębokiego uczenia wspieranego przez sztuczną inteligencję (AIADLA - AI-Powered Advanced Deep Learning Algorithm).Smartfony Infinix są dostępne w autoryzowanym sklepie (infinixstore.eu) oraz u partnerów handlowych. Część modeli można obecnie kupić w atrakcyjnych* cenach, np. NOTE 40 Pro+ 5G (z 1996 zł nawet do 1596 zł), NOTE 40 (z 1196 zł nawet do 896 zł) i SMART 8 (z 336 zł nawet do 296 zł). A to nie koniec urodzinowych atrakcji.

Infinix odnotowuje globalne wzrosty od lat

Infinix w 2023 roku został liderem wzrostu dostaw wśród globalnych marek smartfonów. Według rankingu IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 4Q 2023 dostarczył na całym świecie o ponad 13 mln sztuk urządzeń więcej niż w 2022 r., czyli o 64,1%. W 2023 r. Infinix znalazł się w raporcie Kantar i Google Top 50 Chinese Global Brand Builders Report. Ponadto Fast Company umieścił Infinix na szóstym miejscu w rankingu najbardziej innowacyjnych firm na świecie w 2024 r. w sektorze Azji i Pacyfiku, jako jedyną markę smartfonów na tej liście. Sukcesy Infinix przekładają się na pozycję grupy Transsion Holdings, do której należy, której udział w globalnym rynku smartfonów wynosi obecnie ok. 10%. Składają się na nie wzrosty na kluczowych rynkach w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, ale również na rynkach rozwijających się w Europie Środkowo-Wschodniej. W regionach o takich jak Malezja, Indonezja, Algieria i Arabia Saudyjska odnotowany wzrost dostaw rok do roku wyniósł od 50% do aż 469%.

Polecany artykuł: Infinix zapowiada technologię sferycznego NFC