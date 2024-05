To ciekawe!

POCO F6 Pro: Ewolucja mocy z flagową grafiką i wydajnością

Nowy POCO F6 Pro wypełnia lukę na rynku smartfonów o wysokiej wydajności. Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz WQHD+ 120 Hz Flow AMOLED 2K, ze szczytową jasnością 4000 nitów i przyciemnianiem PWM 3840 Hz. Ekran z zakrzywionymi krawędziami i ultrasmukłymi ramkami otrzymał certyfikat TÜV Rheinland. Smartfon otrzymał procesor Snapdragon® 8 Gen 2, system operacyjny Xiaomi HyperOS, nawet 16 GB RAM-u i 1TB pamięci masowej, a zasilany jest baterią o pojemności 5000 mAh z technologią HyperCharge o mocy 120 W, dzięki której telefon ładuje się do 100% w zaledwie 19 minut.

POCO F6 Pro może pochwalić się najlepszym systemem czujników kamery, zapewniającym wyraźniejsze szczegóły nawet w skomplikowanych ujęciach. Technologia Dual Native ISO Fusion oferuje dwuzakresowe ustawienie ISO o wysokiej i niskiej czułości z maksymalną 16-krotną różnicą ekspozycji. Smartfon otrzymał funkcję Burst Mode 2.0, która wraz z algorytmem POCO Imaging Engine, znacznie zoptymalizowała szybkość ładowania i zwiększyła moc obliczeniową, co umożliwia uchwycenie cennych chwil w bardzo krótkim czasie. Ponadto, Algorytm Ultra Night sprawia, że wykonywanie zdjęć nocnych, które rejestrują wyraźne i jasne obrazy z dokładniejszym odwzorowaniem kolorów z wykorzystaniem AI w łączeniu wielu klatek, jest znacznie prostsze.

POCO F6: Wcielenie prędkości, dzięki Snapdragon® 8s Gen 3

POCO F6 otrzymał długo wyczekiwany procesor Snapdragon® 8s Gen 3. Skupiając się na możliwościach procesora i sztucznej inteligencji, główny rdzeń X4 obsługujący CPU zapewnia wydajność na najwyższym poziomie. POCO F6 z wynikiem AnTuTu wynoszącym ponad 1,53 miliona3, z łatwością przewyższa większość smartfonów w swoim segmencie, odzwierciedlając wybitną wydajność.Najnowsza generacja WildBoost 3.0 umożliwia granie w najbardziej wymagające gry. POCO F6 w trakcie rozgrywki w Genshin Impact obsługuje rozdzielczość 1,5K, co przekłada się na ciekawsze wrażenia wizualne niż dotychczas.

Dzięki procesorowi Snapdragon® 8s Gen 3 możliwości AI zapewniają efektywniejszą wydajność energetyczną i niższą temperaturę w trakcie grania. Ponadto, najnowsza technologia LiquidCool obejmująca nowy system IceLoop, poprawia przepływ cyrkulacji pary, umożliwiając lepsze rozpraszanie ciepła.POCO F6 wprowadza również pierwszy wyświetlacz CrystalRes w serii POCO F. Jest to flagowy wyświetlacz Flow AMOLED DotDisplay o przekątnej 6,67 cala, z częstotliwością odświeżania 120 Hz, rozdzielczością 1,5K, a także szczytową jasnością 2400 nitów i 68 miliardami kolorów. Wąskie ramki i stosunek ekranu do obudowy wynoszący 94,27% zapewniają prawdziwie wciągające wrażenia podczas przesyłania strumieniowego filmów, grania lub czytania online.

Certyfikaty TÜV Rheinland dotyczące dbałości o wzrok zapewniają bezpieczne i komfortowe oglądanie.POCO F6 otrzymał potrójny aparat 50 MP z ultraszerokokątnym czujnikiem IMX882 z dużą przysłoną F/1.59, która wpuszcza więcej światła. POCO F6 jest również wyposażony w OIS i EIS oraz wideo w rozdzielczości 4K z 60 klatkami na sekundę oraz Motion Tracking Focus 2.0 zapewniający śledzenie nawet najmniejszego ruchu. POCO F6 posiada potężną baterię o pojemności 5000 mAh. Ładowanie turbo o mocy 90 W pozwala osiągnąć 100% naładowania w jedynie 30 minut.

- Rynek obecnie wymaga smartfonów o wszechstronnej wydajności, które jednocześnie są przystępne cenowo. Zaprezentowany POCO F6 Pro może dziś pochwalić się flagowymi możliwościami, podczas gdy POCO F6 łączy w sobie najnowsze podzespoły z topowym oprogramowaniem, zapewniając tym samym najwyższą jakość z mobilnej rozrywki. Najnowsza seria smartfonów POCO stanowi pierwszy krok do ustanowienia nowego standardu w branży - wyjaśnia Angus Ng, Head of Product Marketing at POCO Global.

Dostępność produktu

POCO F6 Pro będzie dostępny w dwóch kolorach: czarnym i białym oraz dwóch wariantach: 12GB+512GB, a także 16GB +1TB w cenach odpowiednio 2799 zł i 3199 zł. POCO F6 będzie dostępny w trzech efektownych kolorach: czarnym, zielonym i tytanowym w wariancie 12GB + 512GB w cenie 2399 zł. Między 23 a 29 maja wskazane modele można zakupić ze zniżką 300 zł.

