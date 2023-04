Podwójna premiera OnePlus. Smartfon Nord CE 3 Lite 5G i słuchawki Nord Buds 2

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy oddać w ręce naszych klientów kolejne produkty z serii Nord. W smartfonie OnePlus Nord CE 3 Lite 5G dopracowaliśmy wszystkie najważniejsze funkcje względem poprzedników z tej linii produktów, zachowując przy tym przystępną cenę. Idealnym dopełnieniem telefonu są słuchawki OnePlus Nord Buds 2, które ulepszyliśmy m.in. o ANC. Mam nadzieję, że nowe sprzęty przypadną do gustu naszym fanom – podkreślił Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny w OnePlus.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G zasilany jest dużą baterią o pojemności 5000 mAh, która pozwala użytkownikom oddać się rozrywce bez obaw o szybkie wyczerpanie się akumulatora. Dzięki technologii 67 W SUPERVOOC Endurance Edition bateria ładuje się intuicyjnie i bezpiecznie, a poziom 80% naładowania osiąga w zaledwie 30 minut. Nowy smartfon wyposażono również w rozwiązanie Battery Health Engine, które zapobiega degradacji baterii, zwiększając jej żywotność dwukrotnie, w stosunku do konkurencji. W OnePlus Nord CE 3 Lite 5G zamontowano 12 czujników, dzięki którym smartfon monitoruje temperaturę wewnętrzną i chroni przed przegrzaniem.

Dłuższy cykl życia baterii przekłada się na dłuższe użytkowanie urządzenia i więcej czasu na korzystanie z jego udoskonalonych funkcji. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G zapewnia użytkownikom świetny system aparatów. Jest to pierwszy smartfon OnePlus szczycący się 108 Mpx w głównym aparacie, co pozwala uchwycić bogactwo szczegółów. Dzięki imponującemu trzykrotnemu bezstratnemu zoomowi użytkownicy mogą fotografować dowolne obiekty wyraźnie nawet z daleka. Układ kamer wspiera aparat 2 Mpx do wykrywania głębi, który pozwala użytkownikom na samodzielne ustawienie głębi ostrości, by mogli osiągnąć preferowane efekty w trybie portretowym. Przedni aparat ma 16 Mpx i ulepszone oprogramowanie, dzięki czemu zdjęcia uchwycą jeszcze więcej detali. Przy pomocy OnePlus Nord CE 3 Lite 5G można również nagrywać materiały wideo w trybie slow-motion.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G został wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz LCD FHD 120 Hz, który wyróżnia się wysokim wskaźnikiem screen-to-body ratio (91,4%). Wszystko to pozwala użytkownikom cieszyć się większą ilością treści i pełniejszymi wizualizacjami na ekranie. Częstotliwość adaptacyjna 120 Hz, jaką cechuje się OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, automatycznie przełącza częstotliwość odświeżania w zależności od trybu użytkowania, aby zmaksymalizować wydajność baterii. Poza tym – by dodatkowo jeszcze poprawić wrażenia z użytkowania – w smartfonie zastosowano technologię przyciemniania Global DC Dimming. Jest to ulepszony system podświetlenia ekranu, który pozwala na dłuższe oglądanie treści przy słabym oświetleniu, redukując zmęczenie oczu.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G napędzany jest przez procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G, co zapewnia większą i płynniejszą wydajność, wyświetlanie dużej liczby klatek na sekundę i wydłużony czas działania gier. Nowy smartfon pozwala na wirtualne rozszerzenie wbudowanej pamięci RAM nawet o dodatkowe 8 GB, co ma na celu uruchamianie większej liczby aplikacji jednocześnie.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, dostępny z zainstalowanym systemem OxygenOS 13.1, zapewnia graczom doskonałe wrażenia i łatwość obsługi. Użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do gier dzięki funkcji Quick Startup. Rozproszenia uwagi pozwala uniknąć tryb Game Focus, a zmniejszenie opóźnień systemowych zagwarantuje wydajny stabilizator GPA Frame Stabilizer.Z perspektywy jakości dźwięku i akcesoriów, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G zapewnia wysoką jakość audio dzięki systemowi podwójnych głośników obsługujących Tryb Ultra Głośności 200%. Smartfon wyposażono też w gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z myślą o tych, którzy preferują słuchawki przewodowe (nauszne bądź douszne).Wyjątkowa jakość OnePlusOnePlus Nord CE 3 Lite 5G wyróżnia się subtelnym designem w wyjątkowych kolorach – Pastel Lime (limonkowy) i Chromatic Gray (ciemnoszary). Klasyczne wzornictwo podkreśla też wyspa aparatów składająca się z dwóch okręgów z tyłu telefonu. Plecki smartfona pokryto powłoką zapobiegającą powstawaniu odcisków palców. Tył urządzenia jest zakrzywiony (2,8 D), a grubość smartfona to 8,3 mm.

OnePlus Nord Buds 2

OnePlus Nord Buds 2 zapewniają efekt dobitnego basu przy zachowaniu niezwykłej czystości dźwięku. Dzięki funkcji BassWave™ słuchawki OnePlus Nord Buds 2 pozwalają na zachowanie oryginalnej jakości audio i wyeksponowanie szerokiego zakresu basów. Wyposażono je w przetwornik 12,4 mm o bardzo dużym wzmocnieniu, który podwyższa jakość basów, zapewniając jeszcze bardziej wyrazisty efekt. Słuchawki wytwarzają odpowiednią jakość dźwięku zarówno w przypadku muzyki, jak i połączeń głosowych. Dodatkowa warstwa tytanu w membranie wibrującej poprawia jeszcze bardziej jakość dźwięku – w efekcie jest bardziej wyrazisty i krystalicznie czysty. Aby zapewnić wrażenie zanurzenia się w dźwięku, słuchawki OnePlus Nord Buds 2 redukują hałas w tle dzięki funkcji Active Noise Cancellation (25 dB) i dwurdzeniowemu procesorowi.

Słuchawki wykorzystują algorytm sztucznej inteligencji – zaawansowaną technologię, która nie tylko wzmacnia ludzki głos, ale też pozwala użytkownikom prowadzić wyraźne rozmowy za pomocą systemu podwójnych mikrofonów. OnePlus Nord Buds 2 oferują też Tryb Przepuszczalności, dzięki któremu użytkownicy mogą odtwarzać muzykę, a jednocześnie słyszeć dźwięki z zewnątrz.

Jakość dźwięku dodatkowo uwypukla korektor Sound Master. Kilka trybów (np. Balanced, Serenade, Bass, Bold) pozwala użytkownikom wybrać, który element dźwięku chcieliby zaakcentować. OnePlus Nord Buds 2 wspierają technologie Dolby Atmos i Dirac Audio Tuner (większa wierność odtwarzania dźwięku – zwłaszcza po podłączeniu do urządzenia OnePlus).

Ikoniczna jakość i wzornictwo

W projekcie OnePlus Nord Buds 2 widać inspirację elementami kosmicznymi, które odzwierciedlają wpływ i moc silnego basu. Zastosowano tutaj zrównoważone materiały, a dzięki unikalnemu, lśniącemu wykonaniu wykończenie każdej obudowy jest unikatowe. Do opakowania dołączono także zestaw naklejek-niespodzianek. Pełne naładowanie baterii w najnowszych słuchawkach pozwala na pracę do 7 godzin (bez etui) i 36 godzin (z etui do ładowania). Wystarczy 10 minut ładowania, aby cieszyć się 5 godzinami użytkowania z wyłączonym ANC. Urządzenie jest odporne na kurz i wodę, co potwierdza certyfikat wodoodporności IP55. Zadbano też o funkcjonalność: sterowanie OnePlus Nord Buds 2 odbywa się za pomocą gestów – szybkich stuknięć i długich naciśnięć. Słuchawki OnePlus Nord Buds 2 zaprojektowano w dwóch kolorach: białym i czarnym.

Dostępność i cena

Nowe produkty z serii Nord trafią do regularnej sprzedaży w Polsce 11 kwietnia. Będą dostępne w następujących cenach: OnePlus Nord CE 3 Lite 5G wariant 8+128 GB za 1599 zł, a OnePlus Nord Buds 2 za 349 zł.

