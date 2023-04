Smartfon OnePlus 11 5G w wiosennej promocji o 200 zł taniej!

Co z tym EKG? Polacy chcą łatwo badać serce z pomocą smartwatcha

Dostępny w promocji flagowiec OnePlus 11 5G napędzany jest przez najpotężniejszy procesor mobilny na rynku – Snapdragon® 8 Gen 2. Jego działanie wspiera 16 GB pamięci LPDDR5X RAM i 256 GB pamięci na dane w najnowszym standardzie UFS 4.0, aby zapewnić lepszą wydajność i przepustowość, a także wyższe prędkości odczytu (nawet 100%) i zapisu (aż 133%). ​OnePlus 11 5G został zaprojektowany tak, aby jak najdłużej działać szybko, płynnie i niezawodnie. Jest pierwszym urządzeniem producenta, którego użytkownicy otrzymają cztery główne aktualizacje systemu OxygenOS oraz pięcioletnie wsparcie w kwestii aktualizacji zabezpieczeń.

„Jedenastka” dzięki superszybkiemu ładowaniu 100W SUPERVOOC Endurance Edition, potrzebuje zaledwie 25 minut, aby naładować baterię od 0 do 100%. Ponadto, inteligentny system chłodzenia Cryo-velocity VC, wykorzystujący krystaliczny grafen, pozwala utrzymać niską temperaturę smartfona, nawet wtedy, gdy jest podpięty do ładowarki podczas gry czy oglądania filmu.

Flagowiec OnePlus 11 5G został wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz Super Fluid AMOLED Display o rozdzielczości 2K, z dynamicznym odświeżaniem do 120 Hz. Jest on zgodny zarówno ze standardami Dolby Vision, jak i HDR10+, dzięki czemu zapewnia świetne doznania m.in. w trakcie oglądania filmów. Rdzeniem całego układu kamer w najnowszym flagowcu marki jest główny aparat 50MP z matrycą SONY IMX890 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Uzupełniają go obiektyw portretowy 32MP (IMX709) oraz ultraszerokokątny 48MP (IMX581), który pozwala na robienie zdjęć makro z odległości nawet 4 cm.

Oferowany przez smartfon system potrójnych aparatów powstał we współpracy z legendarnym producentem sprzętu fotograficznego Hasselblad. Wykorzystany w nim 13-kanałowy czujnik wielospektralny wiernie odwzorowuje kolory na zdjęciach, funkcja Natural Colour Calibration wzmacnia ich reprodukcję, a tryb Hasselblad Portrait Mode pozwala na niemal lustrzankowe śledzenie głębi. Dodatkowo algorytm TurboRAW HDR umożliwia wykonywanie świetnych zdjęć niezależnie od warunków – nawet pod światło.

