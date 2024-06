Globalna premiera serii realme GT 6. Zaskakująca cena na start i eksta cashback

Elon Musk stworzył „aimbota” do gier. Pierwszy na świecie pacjent Neuralink opowiada o implancie

Seria realme GT 6 podnosi poprzeczkę dla wyświetlaczy smartfonów dzięki najjaśniejszemu na świecie ekranowi Ultra Bright o jasności 6000 nitów. Dzięki zaawansowanym materiałom luminescencyjnym ten niezwykły wyświetlacz gwarantuje krystalicznie czysty obraz nawet w pełnym słońcu, co poprawia widoczność na zewnątrz i podnosi jakość gier. Technologie HDR i Pro-XDR wzbogacają wizualizacje, oferując żywe kolory i imponujące poziomy jasności, a także jeszcze bardziej immersyjne wrażenia, zwłaszcza dla graczy pragnących realistycznych doznań. Obsługa aż 10 240 precyzyjnych poziomów jasności i adaptacyjnej jasności sprawia, że ekran doskonale dostosowuje się do każdych warunków oświetleniowych.

Seria realme GT 6 maksymalizuje płynność obrazu i efektywność energetyczną dzięki technologii 8T LTPO, która inteligentnie dostosowuje częstotliwość odświeżania, oszczędzając do 20% energii. To pozwala baterii działać tak, jakby jej pojemność wynosiła 5800mAh (5500mAh bazowe + 300mAh oszczędności energii). realme dba również o komfort oczu użytkowników, wprowadzając technologię ściemniania PWM 2160Hz i system ochrony oczu oparty na AI, który automatycznie dostosowuje ustawienia ekranu do warunków otoczenia, w tym dedykowany tryb snu na noc. Dodatkowo, zaawansowane szkło Corning GGV2 zastosowane w serii GT 6 zapewnia zwiększoną odporność na upadki i zarysowania, dbając o trwałość urządzenia.

Przełomowa wydajność: Pogromcy Flagowców z chipsetami Snapdragon

Seria realme GT 6 oznacza także nowe standardy dla wydajności smartfonów wraz z dwoma nowymi „pogromcami flagowców” wyposażonymi w potężne chipsety Snapdragon. Na czele stoi realme GT 6, napędzany najnowszym procesorem Snapdragon 8s Gen 3 od Qualcomm, z wynikiem benchmarkowym przekraczającym 1 650 000 punktów. Zapewnia on błyskawiczną responsywność, płynny multitasking i niezrównane doświadczenia z gier. Z kolei jego młodszy brat, realme GT 6T redefiniuje wydajność w średniej półce cenowej dzięki chipsetowi Snapdragon 7+ Gen 3, oferując możliwości na poziomie flagowców w bardziej przystępnej cenie. Ten wydajny procesor doskonale radzi sobie z wymagającymi zadaniami, co czyni go idealnym wyborem dla graczy pragnących płynnej rozgrywki w wysokiej liczbie klatek oraz multitaskerów potrzebujących bezproblemowego przełączania się między aplikacjami.

Seria realme GT 6 oferuje również Geek Power Tuning do personalizowanej optymalizacji wydajności oraz dedykowany chipset do szyfrowania danych dla zwiększonego bezpieczeństwa.

Najlepsze zdjęcia nocne dzięki sensorowi Sony LYT-808 i dużemu sensorowi 1/1.4"

Jako pogromca flagowców w swojej klasie, realme GT 6 wyposażony jest w główny aparat 50MP Super OIS z zaawansowanym systemem widzenia nocnego, wspieranym przez sensor Sony LYT-808. Ten przełomowy zestaw aparatów został zaprojektowany, aby uchwycić pełnię szczegółów, nawet w warunkach słabego oświetlenia. Dzięki technologii ustawiania ostrości we wszystkich pikselach, DOL-HDR, LBMF oraz Dual Native ISO, zapewnia wyjątkowy zakres dynamiczny, jakość obrazu i wydajność w słabym świetle. Użytkownicy mogą również cieszyć się nagrywaniem i odtwarzaniem wideo w 4K z wysokim zakresem dynamicznym Dolby Vision, co daje prawdziwie kinowe doświadczenia, zarówno z głównym aparatem, jak i teleobiektywem.

Wiodący teleobiektyw 50MP jest niezwykle przydatny podczas robienia zdjęć ulicznych lub portretowych, oferując wysoką rozdzielczość i klarowność oraz opcje zoomu 2x i 4x. Dodatkowo, seria realme GT 6 robi zdjęcia o niesamowitej przejrzystości zarówno przednim, jak i tylnym aparatem. Z przodu znajduje się aparat 32MP, idealny do szczegółowych selfie i krystalicznie czystych połączeń wideo. Aby uzyskać wyjątkowe efekty, użytkownicy mogą także skorzystać z funkcji takich jak Tryb Portretowy, HDR i AI Beautification.

Ładowanie 120W i potężna bateria 5500mAh. 26 minut ładowania na 2 dni użytkowania

Poza wiodącym w branży wyświetlaczem i chipsetem, seria realme GT 6 wyposażona jest w solidną baterię o pojemności 5500mAh z architekturą podwójnej komory. Ten innowacyjny design łączy dwie komory po 2750mAh, co daje łączną pojemność 5500mAh, zapewniając dłuższy czas użytkowania bez częstego ładowania. Architektura podwójnej komory nie tylko podwaja efektywność ładowania, ale także obsługuje technologię 120W SUPERVOOC. Dzięki temu użytkownicy mogą naładować do 50% baterii w zaledwie 10 minut, a pełne naładowanie uzyskać w 26 minut, co zapewnia wystarczającą moc na dwa dni użytkowania.

Dodatkowo, technologia Battery Sense Voltmeter precyzyjnie monitoruje poziomy napięcia, optymalizując strategie ładowania i skracając czas ładowania. Dzięki 1600 cyklom żywotności baterii i zachowaniu 80% pojemności, seria realme GT 6 gwarantuje niezawodną i długotrwałą wydajność, co czyni ją idealnym wyborem dla entuzjastów technologii i profesjonalistów.

Seria realme GT 6 wyposażona jest także w zaawansowany system chłodzenia Iceberg Vapor z komorą parową o powierzchni przekraczającej 10 000 mm². Ten wyjątkowy design zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła i utrzymanie wydajności, nawet podczas intensywnych zadań i długotrwałego użytkowania.

AI Night Vision: Najlepszy Towarzysz Każdej Imprezy

Wraz z globalnym debiutem serii realme GT 6, realme z dumą ogłasza powstanie NEXT AI Lab. Inicjatywa ta ma na celu upowszechnienie technologii AI i dostosowanie jej do potrzeb młodych użytkowników na całym świecie. Laboratorium skupi się na obrazowaniu AI, efektywności i personalizacji i dalszym rozwoju ich zastosowań.

realme GT 6 wprowadza pierwszy na rynku Tryb AI Night Vision, dzięki czemu staje się najlepszym towarzyszem do nagrywania filmów w bardzo słabym świetle, nawet w barach czy klubach. Dzięki zaawansowanym algorytmom AI i wydajnym chipsetom, funkcja ta pozwala wyraźnie i żywo uchwycić najlepsze chwile na imprezach czy nocnych wyjściach.

Dodatkowo, realme GT 6 ma funkcję AI Smart Loop, która rozpoznaje zawartość ekranu i przewiduje intencje użytkownika, aby precyzyjnie podpowiadać dalsze działania. W połączeniu z One Touch Delivery, umożliwia ona jednorazowy dostęp do często używanych funkcji, co znacznie zwiększa efektywność i wygodę użytkowania.

NEXT AI Lab wprowadza także plan AI+UI Popularizer, który poprawi doświadczenie użytkowników dzięki współpracy z liderami branży, takimi jak Qualcomm, Google i Microsoft. realme zaprasza innych partnerów do przyłączenia się do tego ruchu, aby popularyzować AI wśród młodych użytkowników. Za cel marka stawia sobie dostarczenie wyjątkowych doświadczeń AI co najmniej 100 milionom użytkowników w ciągu najbliższych trzech lat.

Cena i dostępność

Smartfony z serii realme GT 6 są od dziś do 3 lipca dostępne w wyjątkowej, limitowanej ofercie cenowej:

realme GT 6 (16/512GB) w specjalnej cenie 3499 zł z ofertą cashback w wysokości 500 zł oraz dodatkową, darmową ładowarką do smartfona.

realme GT 6 (12/256GB) w specjalnej cenie 3199 zł z ofertą cashback w wysokości 500 zł oraz darmową ładowarką.

realme GT 6T (8/256GB) w specjalnej cenie 2699 zł z ofertą cashback w wysokości 500 zł oraz darmową ładowarką.

Dodatkowo, przy zakupie każdego z nowych smartfonów, użytkownicy zyskają 30% rabatu na realmeCare

Urządzenia w promocyjnych cenach można nabyć w sieciach sklepów MediaExpert, RTV Euro AGD, MediaMarkt, X-Kom oraz Komputronik, a także na stronach simplybuy.pl, maxelektro.pl oraz realmeshop.pl. Specjalna oferta cashback z darmową ładowarką na model realme GT 6 (16/512GB) obowiązuje również w sieciach operatorów T-Mobile, Play oraz Plus.

Aby skorzystać z limitowej oferty cash back i otrzymać darmową ładowarkę, konieczne jest uprzednie zarejestrowanie na stronie: realmemembers.pl. Szczegółowe informacje dotyczące oferty sprzedaży znajdują się również na oficjalnej stronie realme.

Nowy poziom wrażeń audio

Z okazji globalnej premiery, realme ogłasza również dostępność nowych realme Buds Air6 i realme Buds Air6 Pro. Buds Air6 Pro oferują wyjątkową jakość dźwięku z redukcją hałasu o 50 dB, dźwiękiem Hi-Fi i certyfikacją Hi-Res. Oba modele zapewniają zaawansowaną redukcję hałasu i doskonały dźwięk, a ich ceny zaczynają się od 299 zł za realme Buds Air6 i 399 zł za realme Buds Air6 Pro.

