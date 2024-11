Aż 60% z nas nie rysuje w ogóle, jednakże, co ciekawe, 31% Polaków zaczęłoby rysować, gdyby nie wymagało to specjalnych umiejętności, 20% – gdyby obniżało to poziom stresu, a 21% – gdyby wzbudzało to w nich pozytywne emocje. Arteterapia, która oferuje przestrzeń do wyrażenia emocji i wspiera zarządzanie stresem, może zachęcić Polaków do większej twórczości.

Arteterapia – podróż w głąb siebie i skuteczne narzędzie do radzenia sobie ze stresem

Arteterapia to sprawdzona technika wspierająca zdrowie psychiczne, popularna na świecie od dekad, a w Polsce rozwijająca się od lat 80. Wykorzystuje ona sztukę, aby pomagać ludziom regulować emocje, rozwijać świadomość siebie oraz zdobywać wgląd w ich przeżycia. Terapia oparta na twórczości, czy to malowaniu, rysowaniu, czy innych formach artystycznych, nie wymaga talentu ani szczególnych umiejętności – liczy się tu chęć wyrażenia siebie. Jest to świetne rozwiązanie dla Polaków, ponieważ z badań wynika, że nie malujemy, bo aż 44% z nas uważa, że nie ma talentu, a 37% zakłada, że nie umie tego robić.

– Twórczość i kreatywność to cechy, które może rozwijać każdy, dlatego arteterapia jest dla wszystkich. Systematyczne tworzenie pomaga w radzeniu sobie z trudnymi, silnymi emocjami, a każdy kolejny obraz będzie uwidaczniał zmiany, jakie w procesie terapii zachodzą u autora dzieła. Profesjonalne sesje arteterapii są przestrzenią, gdzie poprzez sztukę możemy spotkać się sami ze sobą, rozpoznać i nazwać to co się w nas obecnie dzieje. Nie potrzebujemy wielkiego talentu ani doświadczenia – kropkę i kreskę potrafi narysować każdy. Dodajmy do tego kolor, tło, jakieś dodatkowe elementy i już może wyjść z tego obraz, który powie nam coś o nas samych – podkreśla Anna Sikorska, arteterapeutka.

Tworzenie pomaga w regulowaniu emocji, obniżeniu napięcia i odreagowaniu stresu. Do tego działa odprężająco – aktywność artystyczna obniża poziom kortyzolu – hormonu stresu oraz angażuje obie półkule mózgu, co sprzyja rozwojowi poznawczemu. Relaksujące działania, takie jak spontaniczne rysowanie czy malowanie, mogą przynieść efekty terapeutyczne również w warunkach domowych. Arteterapia wspiera też zdolność mózgu do tworzenia nowych połączeń neuronowych. Wspomaga to procesy uczenia się i adaptacji, co jest ważne i dla dzieci, i dla dorosłych.

Warsztaty arteterapii z tabletami Huawei

Firma Huawei zorganizowała 29 października warsztaty arteterapeutyczne, podczas których uczestnicy mogli uwolnić swój potencjał twórczy używając do tego najnowszych tabletów HUAWEI MatePad Pro 12.2” PaperMatte Edition. Tablety, które często kojarzymy głównie z pracą, pełniły na tych zajęciach rolę narzędzia wspierającego kreatywność i relaks. Możliwość tworzenia cyfrowych obrazów to sposób na ekspresję dla każdego, niezależnie od umiejętności artystycznych. Warsztaty stanowiły inspirujący przykład tego, jak technologia może wspierać proces twórczy i redukować stres. Uczestnicy tworzyli obrazy na tabletach, odkrywając kojące właściwości malowania.

– Badania wykazują, że większość z nas ma problemy ze stresem, a jednym ze sposobów radzenia sobie z nim jest sztuka i aktywność twórcza. Dlatego chcemy zachęcić posiadaczy tabletów do rozpoczęcia przygody z rysowaniem. Jest to sposób na wyrażanie siebie i uwolnienie tego, co w nas siedzi. W dodatku rysowanie na tablecie nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności, długich przygotowań czy sprzątania. To wszystko sprawia, że rysowanie na tablecie jest niezmiernie przyjemnym doświadczeniem i może mieć pozytywny wpływ na nasze samopoczucie – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director Huawei CBG Polska.

Technologia jako wsparcie kreatywności i relaksu

Sesja arteterapii trwa zwykle 50 lub 80 minut. Takie spotkania mogą odbywać się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie – adekwatnie do potrzeb. Pracuje się tutaj na procesie, czyli podąża za tematami wniesionymi przez klienta, dopasowując proponowane ćwiczenia do jego potrzeb, aby klient tworząc mógł poszukać odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Czasem na sesji wraca się do przeszłości, aby znaleźć przyczyny pewnych mechanizmów działania, aktualnych przekonań lub odkryć źródło pojawiających się emocji. Dla uczestnika może być to niezwykła i fascynująca podróż w głąb siebie, a także możliwość rozwoju swojego artystycznego potencjału i kreatywności. Z sesji na sesję bowiem, prace plastyczne stają się coraz bardziej bogate w szczegóły, testowane są nowe techniki artystyczne, kształtuje się styl, a sam tworzący odkrywa swój potencjał.

Arteterapia, dostępna w formie sesji indywidualnych lub warsztatów grupowych, oferuje wyjątkową możliwość lepszego poznania siebie i redukcji stresu. Dla uczestników proces ten może być fascynującą podróżą w głąb emocji i doświadczeń. Każda kolejna sesja pozwala odkrywać ukryty potencjał artystyczny i emocjonalny, zwiększając samoświadomość i pewność siebie.

Z narzędzi arteterapii można korzystać samodzielnie w domu. Jednak gdy czujemy, że nasze problemy, emocje, stres są zbyt przytłaczające, by poradzić sobie z nimi warto skonsultować się ze specjalistą. Możemy skorzystać z sesji jednorazowo bądź uczęszczać na nie cyklicznie, również przez dłuższy czas.