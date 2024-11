Co trzeci Polak jest skłonny do zmiany banku

Badanie Banking Disruption Index przeprowadzone przez międzynarodowego integratora technologicznego, firmę GFT obejmowało 10 tys. użytkowników usług bankowych z takich krajów jak Polska, Wielka Brytania, USA, Kanada oraz Włochy. Spośród wszystkich respondentów, to właśnie Polacy najbardziej doceniają oferowane przez banki aplikacje oraz usługi bankowości internetowej – aż 39 proc. deklaruje, że jest "bardzo zadowolona" z obecnego dostawcy usług finansowych. Mimo to, zaskakująco wielu polskich respondentów nie jest przekonanych czy warto zostać przy swojej dotychczasowej ofercie.

Co trzeci Polak jest skłonny zmienić bank, w tym 14 proc. respondentów jest gotowych zrobić to niemal natychmiast. Brak pełnego przekonania do dostawcy usług bankowych deklaruje natomiast 17 proc. Polaków, co stanowi drugi najwyższy wynik wśród ankietowanych krajów (najwyższy wskaźnik niepewności, na poziomie 19 proc. wykazują Brytyjczycy. Taki wynik może być efektem przyzwyczajenia do poszukiwania najbardziej atrakcyjnych finansowo ofert na rynku i braku przywiązania do jednego dostawcy.

W obliczu rosnącej niepewności i zmieniających się potrzeb, banki muszą więc dostosować swoje podejście. Jak wynika z badania GFT starsi klienci (55+) bardziej cenią sobie prostotę i dostępność aplikacji mobilnych. Z kolei młodsze pokolenia są bardziej otwarte na innowacje technologiczne, takie jak sztuczna inteligencja w bankowości.

– W przypadku aplikacji niezwykle ważne jest uwzględnienie UX, czyli tak zwanego doświadczenia użytkownika. Wśród priorytetów, 33 proc. badanych wskazało na łatwość użytkowania, 29% na szybki dostęp do środków, a na łatwą konfigurację 21 proc. – podkreśla Małgorzata Barska, Head of Experience Design, Head of Mobile, GFT Poland. – Młodsi klienci są zdecydowanie bardziej otwarci na nowinki techniczne, w tym AI w obszarze bankowości; starszym zależy na prostocie. Warto więc by banki wzięły to pod uwagę dostosowując swoje rozwiązania do grupy odbiorców – dodaje.

Edukacja użytkowników a sukces wdrożenia AI

Kolejnym poruszonym w badaniu tematem było wykorzystanie AI w bankowości. Szczególnie wrażliwym tematem okazało się oszczędzanie. Blisko połowa polskich respondentów (48 proc.) nie chce, żeby bank korzystał z rozwiązań AI, aby pomagać im w regularnym odkładaniu pieniędzy. Główne powody braku zaufania do sztucznej inteligencji dotyczą nieprzewidywalności działań i decyzji AI oraz nadmiernej zależność od technologii, a także braku przejrzystości. Obawę o utratę kontaktu z człowiekiem po wdrożeniu AI w banku zgłosiła 1/5 badanych.

– Z analizy wypowiedzi badanej przez nas grupy użytkowników wybrzmiewa brak zaufania do nowych technologii, który wynika głównie z obawy o brak osobistego kontaktu i podejścia do klienta ze strony banków. Mocno osadzona w świadomości polskiego rynku obsługa przez konsultantów w contact center czy też placówkach bankowych sprawia, że bariera korzystania z rozwiązań bankowości autonomicznej jest cały czas jeszcze wysoka. Dlatego ważne jest, żeby banki pokazywały korzyści płynące z wykorzystania modeli uczenia maszynowego np. w postaci poprawy szybkości i jakości obsługi klientów, lepszego dopasowania oferty produktowej do zmieniających się potrzeb grup użytkowników. O tym, że spersonalizowana oferta produktowa jest istotnym czynnikiem wpływającym na satysfakcję klientów najlepiej świadczy fakt, że hiperpersonalizacja rozumiana w takim zakresie jest istotna dla ponad 41% respondentów – mówi Monika Kania, Chief Revenue Officer w GFT.

Badani, którzy postrzegają wdrożenia AI jako coś pozytywnego, jako główne zalety podawali także lepszą kategoryzację wydatków, a także rady jak zoptymalizować udział w promocjach typu cashback, czy w edukacji finansowej. Dla osób starszych ważne są spersonalizowane rady i usługi, z kolei młodzi wolą mieć porównanie jak inni w ich wieku oszczędzają i jak oni sami wypadają na tym tle.

Raport GFT Banking Disruption Index wskazuje, że nawet w cyfrowym świecie osobiste podejście i zaufanie pozostają kluczowe. Sektor bankowy musi przemyśleć swoje strategie, balansując nowoczesność z tradycyjnymi wartościami, aby skutecznie odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby polskich klientów.