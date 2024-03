Czas zadbać o zdrowie

Nadchodzi wiosna, czyli idealny moment, by rozruszać się po chłodzie zimy i zadbać o kondycję. Smartwatche Huawei łączą w sobie elegancję i modny design z najlepszymi funkcjonalnościami dla zdrowia i aktywności sportowych. W wielkanocnej promocji w obniżonej cenie można kupić ekskluzywny HUAWEI WATCH Ultimate z bransoletą w kolorze srebrnym lub w wersji czarnej. To wyjątkowo odporny i funkcjonalny smartwatch stworzony z myślą o amatorach podróżniczych ekspedycji i nurkowania. Cena promocyjna wersji Voyage w kolorze srebrnym to 3499 zł, czyli o 400 zł mniej od rekomendowanej ceny detalicznej (RCD), 3899 zł, a za czarną wersję Expedition – 2799 zł, czyli o 500 zł mniej (względem RCD wynoszącej 3299 zł).

O 200 zł taniej można nabyć smart zegarki z serii HUAWEI WATCH 4 Pro, które wyróżniają się futurystycznym wyglądem, odporną obudową z tytanu klasy lotniczej oraz funkcją eSim, umożliwiającą SMS-owanie i prowadzenie rozmów telefonicznych bez smartfonu w pobliżu. Zegarki te dostępne są w obniżonej cenie w 3 wersjach: Elite z tytanową bransoletą za 2599 zł (RCD 2799 zł), Classic ze skórzanym paskiem oraz Blue Edition z granatową kopertą i kompozytowym paskiem, które przeceniono na 2199 zł (RCD 2399 zł).

Dla niego, dla niej i dla dzieci

Najnowsza, rozchwytywana dziś seria smartwatchy HUAWEI WATCH GT 4 to aż 7 eleganckich wersji z różnymi wyglądami kopert, kolorami i materiałami pasków czy z bransoletami, a przede wszystkim zaawansowanymi pomiarami parametrów zdrowia. W ramach promocji ceny wszystkich modeli zostały obniżone o 100 zł względem cen rekomendowanych. Dla pań: wersje Classic, Elegant, Elite (tarcza 41 mm) będzie można nabyć w cenach kolejno: 1099 zł, 1299 zł, 1599 zł. Dla panów przygotowano wersje: Active i Classic za 999 zł, Green za 1099 zł oraz Elite za 1399 zł.

Z myślą o osobach aktywnych, poszukujących bardziej budżetowych urządzeń, przygotowano promocje na smartwatche HUAWEI WATCH Fit SE (wersje kolorystyczne czarna, różowa i zielona), które w ramach promocji są dostępne za 299 zł (RCD 349 zł). Natomiast jako prezent dla dziecka idealnie sprawdzi się inteligentna opaska HUAWEI Band 8, dostępna w wersjach czarnej, różowej i zielonej, której cenę obniżono na 199 zł (RCD 249 zł).

Świetna jakość dźwięku

HUAWEI FreeBuds 5i to słuchawki, które charakteryzują się świetnym stosunkiem jakości do ceny. Certyfikat Hi-Res Audio Wireless, aktywna redukcja szumów, do 28 h odtwarzania oraz kompatybilność zarówno z systemami iOS, jak i Android. A wszystko to za jedyne 329 zł (zamiast RCD 399 zł).

Z oferty można skorzystać w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x‑kom, Komputronik, oficjalnej strefie marki na Allegro oraz butikach SWISS. Promocja obowiązuje od 18 do 31 marca 2024 roku lub do wyczerpania zapasów i może ulec zmianie. Wszystkie podane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi. Szczegóły dotyczące promocji dostępne są u Sprzedawców.

