Powrót do szkoły z rabatami? Xiaomi gotowe na nowe wyzwania

Pierwszym filarem promocji jest oferta „Zdaj się na wyższą pamięć”

W ofercie tej możemy kupić urządzenie w lepszej, czyli „wyższej” konfiguracji sprzętowej za cenę tego samego modelu o „niższej” specyfikacji. W promocji znajdują się trzy smartfony: Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 oraz Redmi 12, a także najnowszy tablet Xiaomi Pad 6.

Xiaomi Pad 6

Wydajny tablet to urządzenie łączące świat pracy i świat rozrywki. Dzięki procesorowi Snapdragon 870 równie dobrze poradzi sobie z oglądaniem ulubionych seriali, jak i tworzeniem prezentacji czy też pracą w wielu aplikacjach jednocześnie. Wśród akcesoriów znajdziemy klawiaturę Xiaomi Pad 6 Keyboard połączoną z etui oraz superprecyzyjny rysik Xiaomi Smart Pen (2. generacji) czyli coś do pracy i do tworzenia. Xiaomi Pad 6 pozostaje gotowy do pracy zawsze i wszędzie, dzięki pojemnej baterii 8840 mAh. Smukły, lekki i wytrzymały, ma jednolitą konstrukcję typu unibody ze stopu aluminium z wąską ramką szerokości 6,51 mm i waży zaledwie 490 gramów. Wrażenia gwarantuje 11-calowy ekran o rozdzielczości 2880 x 180 pikseli i odświeżaniu 144 Hz. Dla tych, którzy szczególnie troszczą się o swoje urządzenia dostępne jest również etui – Xiaomi Pad 6 Cover.

Cena tabletu, specjalnie na #BackToSchool od Xiaomi została obniżona aż o 200 zł. Dzięki temu Xiaomi Pad 6 w wyższej konfiguracji (8+256GB) kupimy teraz w cenie konfiguracji 6+128GB, czyli za 1799 zł. Niższa konfiguracja również znalazła się w ofercie specjalnej – Xiaomi Pad 6 w wersji 6+128GB kupić można teraz za 1599 zł.

Redmi Note 12 Pro 5G

Uczta dla zmysłów! Piękny ekran Flow AMOLED 120 Hz, dźwięk w jakości Dolby Atmos – ten smartfon to kino domowe w kieszeni oraz niestrudzony pracownik. Do tego można nim płacić zbliżeniowo i korzystać z łączności 5G. Za jakość zdjęć odpowiada matryca SONY IMX766, czyli technologia najnowszej generacji. Jest minimalistyczny i szykowny, ma zaledwie 7,9 mm grubości i po prostu wygląda jak urządzenie z górnej półki. Cena za wersję 8 GB + 256 GB: 1899 zł. Cena za wersję 6 GB + 128 GB: 1599 zł.

Redmi Note 12

Superjasny wyświetlacz to coś, czego potrzebują wszyscy. Czy to do nawigacji, czy do oglądania filmów, nawet na słońcu. Redmi Note 12 ma aż 1200 nitów szczytowej jasności. Do tego został wyposażony w rozszerzoną gamę kolorystyczną DCI-P3 oraz gniazdo słuchawkowe mini-jack 3,5 mm, które obecnie stało się rzadkością na rynku. Ponadto podczas przerw w szkole, czy pracy, przyda się szybkie ładowanie 33 W. Wreszcie – czy wspomnieliśmy już, że Redmi Note 12 jest również odporny na kurz i zachlapania w zgodzie z certyfikatem IP53? Możecie dopisać to do długiej listy jego zalet. Cena za wersję 8 GB + 256 GB: 1099 zł. Cena za wersję 4 GB + 128 GB: 899 zł.

Redmi 12

Inżynierowie Xiaomi mówią, że konstrukcja jego wyspy aparatów jest inspirowana nieskończonością, zaś piękną obudowę dopełniają szklane plecki smartfonu. Dzięki zgrabnie zintegrowanym aparatom Redmi 12 naprawdę wyróżnia się na tle konkurencji. Wygląda dobrze, ale przede wszystkim dobrze działa. Ma certyfikat IP53, szybkie ładowanie 33W, ekran 90Hz, radio FM i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, a dzięki rozszerzalnej pamięci masowej o pojemności do 1TB ułatwia przechowywanie danych. Cena za wersję 8 GB + 256 GB 799 zł. Cena za wersję 4 GB + 128 GB 799 zł 649 zł.

Drugim filarem są bezpośrednie obniżki cenowe na szerszą gamę smartfonów Znajdziemy tutaj zarówno flagowy Xiaomi 13, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników, jak i tańsze smartfony, jak Redmi Note 11S.

Xiaomi 13

Xiaomi 13 stanowi idealne połączenie pomiędzy zaawansowaną technologią i wyszukanym gustem. Symbolem wyjątkowej jakości jest zastosowany układ optyczny, zaprojektowany wspólnie z firmą Leica - kultową marką fotograficzną. Na wyposażeniu urzadznia znajdziemy aparat 50 MP, teleobiektyw 10 MP oraz ultraszerokokątny aparat 12 MP. Smartfon oferuje dwa profile obrazowania - Leica Authentic Look oraz Leica Vibrant Look. Zastosowany w wyświetlaczu AMOLED nowy materiał elektroluminescencyjny umożliwia wyświetlanie jaśniejszych obrazów przy niższym zużyciu energii. Dzięki układowi Snapdragon 8 Gen 2 osiągniemy najwyższą wydajność, a trwałość Xiaomi 13 potwierdza certyfikat IP68, gwarantujący odporność na pył i wodę. Cena za wersję 8 GB + 256 GB: 4 799 zł 4 499 zł.

Redmi Note 11S

Ten smartfon od razu zachwyci aparatem o rozdzielczości 108MP i ekranem 90Hz FHD+ AMOLED DotDisplay. Przetwarzanie obrazu wspiera algorytm AI. Wydajność procesora jest chroniona przez technologię chłodzenia LiquidCool wykorzystującą wiele warstw miedzi i grafitu. Do tego cały komplet opcji, których oczekujemy po nowoczesnym smartfonie: szybkie ładowanie 33 W, NFC, czytnik linii papilarnych, dwie karty SIM plus slot na kartę pamięci. Cena za wersję 6 GB + 128 GB: 999 zł.

Xiaomi Robot Vacuum E10 EU

To ekspert od czyszczenia podłóg. I to na mokro! Odkurzy, docierając do każdego zakamarka mieszkania, następnie zmyje podłogę i wróci do stacji, żeby się naładować. Ma moc ssania 4000 Pa, 3 poziomy regulacji oraz zbiornik wody. Jego zaawansowane algorytmy sprawiają, że nie pomija żadnego kawałka podłogi, nie spadnie ze schodów, nie zatrzymają go kable czy dywan. Cena: 799 zł.

Cena i dostępność

Urządzenia objęte promocją będzie można kupić w salonach Xiaomi Store, na stronach mi.com/pl, mi-store.pl, mi-home.pl oraz mimarkt.pl i u operatorów: Orange, Play, Plus, T-Mobile. Urządzenia kupimy też w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i X-kom.

Promocje dotyczą wybranych modeli i specyfikacji i potrwają do 17 września br. lub do wyczerpania zapasów. Oferta może się różnić w zależności od kanałów sprzedaży. Ceny i dostępność w poszczególnych kanałach mogą się różnić. Szczegóły u sprzedawców.

* Oferta na Mi Electric Scooter Essential trwa od 18 sierpnia 2023 r. do 15 września 2023 r.

