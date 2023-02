Premiera OnePlus 11 Concept na targach Mobile World Congress 2023 w Barcelonie

– Dziesięć lat temu wkroczyliśmy do branży, aby tworzyć produkty, których sami chcielibyśmy używać. Rozwijaliśmy się razem z naszą społecznością i fanami, starając się każdego dnia zrobić coś jeszcze lepiej i aspirując do przekraczania granic w przypadku każdego produktu. Niezwykle pozytywna reakcja użytkowników świadczy o tym, że znaleźliśmy się na właściwej drodze do doskonałości w kreowaniu szybkich, płynnych doświadczeń użytkownika – podkreślił Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny OnePlus.

– To nas napędza i pozwala na wprowadzanie innowacji w zakresie wysokiej wydajności. Kontynuujemy przy tym współpracę z wiodącymi w branży partnerami, wdrażając nowe technologie.– Dzięki niedawno ogłoszonej strategii produktowej 1+4+X chcemy rozszerzyć ekosystem OnePlus i wzmocnić integrację między urządzeniami. Naszą ambicją jest tworzenie cyfrowego życia najwyższej jakości co umożliwi portfolio produktów wspierających: telewizory, urządzenia audio, urządzenia nasobne i nowo wprowadzony tablet – dodaje Liu.

Active CryoFlux w OnePlus 11 Concept: technologia przyszłości

OnePlus 11 Concept to doskonały przykład innowacyjności i zaangażowania producenta w poszukiwanie nowych sposobów na zapewnianie użytkownikom szybkiej i płynnej pracy. Rdzeniem OnePlus 11 Concept jest Active CryoFlux – to przełom w technologii chłodzenia urządzeń mobilnych. W testach laboratoryjnych wykazano, że Active CryoFlux obniża temperaturę smartfona w trakcie gry nawet o 2,1°C, zwiększając prędkość wyświetlania o 3-4 klatki na sekundę. W trakcie ładowania temperatura zostaje obniżona o 1,6°C, co pozwala na skrócenie całego tego procesu o 30-45 sekund.

Specjaliści OnePlus opracowali technologię Active CryoFlux, miniaturyzując systemy chłodzenia komputerów do gier w takim stopniu, by zmieściły się w smartfonie. Active CryoFlux posiada profesjonalną piezoelektryczną ceramiczną mikropompę, połączoną z mikrorurkami umieszczonymi pomiędzy górną a dolną membraną. Mikropompa zajmuje powierzchnię mniejszą niż 0,2 cm2, umożliwiając obieg cieczy chłodzącej bez znacznego powiększenia masy i grubości całego urządzenia.OnePlus 11 Concept charakteryzuje się również pięknym i futurystycznym wzornictwem – szczególną uwagę przykuwa zakrzywiona o 5,04 mm przezroczysta tylna pokrywa. Transparentny tył pozwala obserwować hipnotyzujący wręcz widok pracujących mikrorurek Active CryoFlux. Tylna pokrywa posiada również specjalną powłokę, złożoną z cząstek metalu, który naniesiono na powierzchnię dzięki zastosowaniu techniki napylania w polu magnetycznym.

Urządzenie OnePlus 11 Concept wyposażono też w specjalnie zaprojektowany system fotograficzny. Lodowatoniebieski płyn w mikrorurkach Active CryoFlux otacza aparat niczym aureola. Strefę obiektywów ozdobiono giloszem (fr. guilloché), czyli zawiłym, precyzyjnym rysunkiem ornamentowym, który najczęściej widnieje na kopertach luksusowych zegarków. Nigdy wcześniej urządzenia mobilnego nie ozdabiano w tak wyjątkowy sposób.

Wyższy poziom jakości rozrywki w OnePlus 11 5G dzięki technologii Ray Tracingu i platformie Snapdragon SpacesTM XR

Na targach MWC OnePlus, wspólnie z partnerami, zaprezentuje również szerokie możliwości mobilnej rozrywki, jakie zapewnia OnePlus 11 5G. Marka zademonstruje m.in. działanie przebojowej gry „Tower of Fantasy” firmy Perfect World Games z obsługą Ray Tracingu – technologii znanej z komputerów gamingowych. Przeniesienie jej na smartfon możliwe jest dzięki zastosowaniu w OnePlus 11 5G platformy mobilnej Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 i aplikacji Snapdragon XR2 AR. To także pierwszy telefon gotowy do obsługi Snapdragon SpacesTM z technologią XR, pozwalającą deweloperom wcielać w życie nowe pomysły związane z rozszerzoną rzeczywistością. Dzięki OnePlus 11 5G można odkryć pełen potencjał najnowocześniejszych okularów AR, ciesząc się niezwykłymi doznaniami z koncertów na żywo, filmami i innymi wydarzeniami.

Ekosystem OnePlus na targach MWC 2023

Na stoisku OnePlus (nr 3M10, hala 3) znaleźć również można także m.in. OnePlus Pad, OnePlus 45W Liquid Cooler, OnePlus 11 5G oraz OnePlus Buds Pro 2. Sprawdź OnePlus Pad: pierwszy flagowy tablet OnePlus ma elegancką, przemyślaną konstrukcją, w której wykorzystano autorską obudowę Star Orbit. Tablet OnePlus Pad wyposażono w chipset Dimensity 9000 – pierwszy mobilny układ z rdzeniem Cortex-X2 taktowanym zegarem 3,05 GHz. Aby zwiększyć wydajność i wielozadaniowość, OnePlus Pad wyposażono w 12 GB pamięci RAM (VITA), co pozwala na jednoczesne działanie do 24 aplikacji w tle. Bateria o pojemności 9510 mAh gwarantuje ponad 12,4 godziny oglądania filmów i jeden miesiąc czuwania.

OnePlus Buds Pro 2 zaprojektowane we współpracy z renomowanym producentem głośników Dynaudio

Słuchawki OnePlus Buds Pro 2 wynoszą jakość dźwięku na nowe wyżyny dzięki brzmieniu niczym w sali kinowej, intuicyjnym funkcjom i eleganckiemu wyglądowi. Są to pierwsze słuchawki douszne oferujące stabilność i kompatybilność dźwięku przestrzennego dla użytkowników systemu Android. OnePlus Buds Pro 2 wyznaczają nowy standard w branży i pozwalają użytkownikom zanurzyć się w studyjnej jakości dźwięku dzięki podwójnym przetwornikom MelodyBoostTM, zbierającym wysokie i niskie częstotliwości. Słuchawki wyposażono w 11-milimetrowe głośniki niskotonowe i 6-milimetrowe głośniki wysokotonowe.Poznaj moc OnePlus 11 5G: najnowszy flagowiec OnePlus zebrał entuzjastyczne recenzje na całym świecie. Działa w oparciu o najnowszą platformę mobilną Snapdragon® 8 Gen 2 z maksymalnie 16 GB LPDDR5X RAM i 256 GB ROM z UFS 4.0 i rewolucyjną pamięcią RAM VITA.

W efekcie OnePlus 11 5G łączy maksymalną moc z ogromną wydajnością. Urządzenie obsługuje 100W SUPERVOOC Endurance Edition, dzięki czemu użytkownicy mogą spędzać mniej czasu uwiązani do gniazdka, a więcej – korzystając z urządzenia w taki sposób, w jaki tylko zechcą.OnePlus 11 5G posiada wyposażono w potrójny system aparatów trzeciej generacji (Hasselblad Camera for Mobile). Rdzeń konfiguracji aparatu stanowi sensor 50 MP IMX890 z optycznym stabilizatorem obrazu (OIS) dla stabilnych ujęć, uzupełniony ultraszeroką kamerą 115° 48 MP i portretowym obiektywem IMX709 32 MP. Premierowa funkcja Natural Colour Calibration with Hasselblad w OnePlus 11 5G zapewnia niezrównane procesowanie kolorów. Ponadto OnePlus 11 5G wyposażono w 13-kanałowy czujnik do identyfikacji kolorystyki światła, aby zapewnić szerszą analizę spektralną. OnePlus 11 5G dysponuje wyświetlaczem 2K o przekątnej 6,7 cala (120Hz Super Fluid AMOLED Display z LTPO 3.0).