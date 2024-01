Premiera stylowych smartwatchy Garmin z serii Lily 2 [ZDJĘCIA]

- Seria Lily wyróżnia się subtelnymi detalami oraz biżuteryjnym charakterem – w najnowszej odsłonie wprowadziliśmy jeszcze więcej funkcji smart i parametrów do monitorowania zdrowia. Smartwatche z serii Lily 2 uzupełnią stylizację w ciągu dnia i na wieczorne wyjścia, ale zapewniają też łączność i funkcjonalność z zakresu rejestrowania samopoczucia stworzoną z myślą o każdym stylu życia – mówi Susan Lyman, wiceprezes Garmin ds. marketingu konsumenckiego.

Stylowy design i mała konstrukcja

Seria Lily 2 doskonale łączy klasyczny styl z nowoczesną technologią. Konstrukcję zegarka tworzą metalowa koperta, połyskujący bezel oraz tarcza z ozdobnym wzorem, którą po jednym kliknięciu lub przekręceniu nadgarstka rozświetla dyskretny ekran dotykowy. Stonowane połączenia kolorystyczne takie jak Cream Gold z paskiem w kolorze Coconut oraz Dark Bronze z paskiem w kolorze Mulberry można modyfikować w zależności od nastroju dzięki szerokiej ofercie dodatkowych, łatwych do wymiany pasków ze skóry, silikony lub nylonu. Korzystając z opcji Twój zegarek na Twoich zasadach na stronie garmin.com można także skomponować swoją własną wersję kolorystyczną.

Funkcje, które pokochasz

Body Battery™: Monitoruje poziom energii w ciągu dnia, aby pomóc znaleźć najlepszy czas na aktywność i odpoczynek.

Ocena jakości snu: ułatwia utrzymanie zdrowego stylu życia. Parametr wykorzystuje dane o czasie trwania poszczególnych faz snu, tętna1, stresu, saturacji2 i oddechu.

Monitorowanie kondycji: rejestruje m.in kroki, spalone kalorie, minuty intensywnej aktywności.

Aplikacje sportowe: dostosowane do różnorodnych aktywności, takich jak kardio, joga, treningu siłowy i nie tylko. Wsród nowości są profile dedykowane zajęciom łączących fitness z tańcem – w tym Zumba®, Afrobeat, Bollywood, EDM i hip-hop.

Połączony GPS: Po połączeniu ze smartfonem, smartwatch korzysta z danych GPS do dokładniejszego monitorowania biegania, spacerów i jazdy na rowerze.

Alerty ruchu: Przypomnienia o potrzebnym rozruchu wraz z sugestiami ćwiczeń takimi jak skręty szyi, skłony boczne, przysiady i inne.

Garmin Pay: Łatwe i szybkie płatności zbliżeniowe dostępne dla klientów większości banków (wyłącznie w wersji Lily 2 Classic).

Z myślą o zdrowym stylu życia

Smartwatche z serii Lily 2 na bieżąco monitorują parametry kluczowe do właściwej oceny zdrowia i umożliwiają całodobowe rejestrowanie tętna, oddechu, saturacji oraz poziomu stresu. Po przebudzeniu funkcja porannego raportu prezentuje pigułkę informacji, która uwzględnia ocenę jakości snu, zdarzenia zaplanowane w kalendarzu, prognozę pogody i inne, możliwe do samodzielnego zdefiniowania informacje. W stresujących momentach przydadzą się aplikacje do medytacji oraz ćwiczeń oddechowych, która poprowadzą użytkownika przez praktyki, które pomogą zredukować napięcie oraz poprawić koncentrację. Lily 2 ma także funkcje dedykowane kobietom, umożliwiające rejestrowanie śledzenie cyklu miesiączkowego i ciąży, uzupełnione o dodatkowe, dostosowane do aktualnej sytuacji informacje na temat ćwiczeń oraz odżywiania.

Zawsze na czasie

Smartwatche z serii Lily 2 są kompatybilne z telefonami Apple® oraz Android™, co ułatwia pozostawanie na bieżąco dzięki podglądowi wiadomości mailowych, tekstowych oraz bieżących powiadomień bezpośrednio na zegarku. Po sparowaniu z telefonem z aplikacją Garmin Connect, można także skorzystać z funkcji bezpieczeństwa i śledzenia – w przypadku wykrycia incydentu, do wybranych kontaktów alarmowych zostanie wysłana automatyczna wiadomość zawierająca imię i nazwisko użytkownika oraz lokalizację3. W aplikacji dostępne są także wszystkie dane dotyczące zdrowia i kondycji rejestrowane przez zegarek, a użytkownicy mogą udostępniać swoje aktywności znajomym lub brać udział w dostępnych wyzwaniach – a wszystko to za darmo. Seria Lily 2 została zaprezentowana podczas targów CES 2024. Sugerowana cena detaliczna Lily 2 wynosi 279,99€ oraz 349,99€ w wersji Lily 2 Classic.

