Rabat studencki 15% na sprzęt Huawei: Zweryfikuj status studenta online (StudentBeans/UniPerks) używając e-maila uczelnianego lub zdjęcia legitymacji, aby otrzymać jednorazowy kod rabatowy ważny do 9 września 2025.

Tablet Huawei MatePad 11.5 2025 za 1359,15 zł: Dzięki połączeniu rabatu studenckiego z promocją premierową, zestaw tablet + klawiatura jest dostępny za 1359,15 zł (standardowo 1599 zł); po 9 września promocja premierowa wygasa.

Możliwość dokupienia rysika M-Pencil (3. gen.) za 200 zł: Do zestawu z tabletem można dokupić rysik w promocyjnej cenie 200 zł, zwiększając funkcjonalność urządzenia.

Matowy ekran 11,5 cala chroniący wzrok: Tablet Huawei MatePad 11.5 2025 posiada matowy ekran redukujący odblaski i filtrujący niebieskie światło, idealny do długiej nauki, a po podłączeniu klawiatury i rysika działa jak lekki laptop.

Jak zdobyć rabat dla studentów na sprzęt Huawei?

Aby skorzystać z 15-procentowej zniżki, należy najpierw potwierdzić swój status studenta. Cały proces odbywa się online i jest bardzo prosty. Aby uzyskać rabat dla studentów, konieczna jest weryfikacja statusu za pośrednictwem jednej z dwóch platform: StudentBeans lub UniPerks. Wyboru dokonuje się na specjalnej stronie internetowej Huawei.

Cała procedura krok po kroku wygląda następująco:

Wejdź na stronę consumer.huawei.com/pl/offer/student/

Wybierz platformę weryfikacyjną: StudentBeans lub UniPerks

Potwierdź status studenta za pomocą aktywnego, uczelnianego adresu e-mail. Jeśli to niemożliwe, system pozwala na weryfikację za pomocą zdjęcia ważnej legitymacji studenckiej

Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz unikalny, jednorazowy kod rabatowy

Skopiowany kod należy wkleić w koszyku na stronie huawei.pl podczas finalizacji zakupu – zniżka zostanie naliczona automatycznie

Warto pamiętać, że kod jest jednorazowy i nie łączy się z innymi kodami rabatowymi. Promocja trwa do 9 września 2025 r.

Ile kosztuje HUAWEI MatePad 11.5 2025 w promocji studenckiej?

Największą zaletą obecnej akcji jest możliwość połączenia rabatu studenckiego z trwającą promocją premierową. Dzięki temu oszczędność jest jeszcze większa. Standardowa cena premierowa zestawu (tablet z klawiaturą) to 1599 zł. Po odliczeniu 15-procentowej zniżki studenckiej kwota ta spada do 1359,15 zł.

W ramach połączonych promocji cena tabletu HUAWEI MatePad 11.5 2025 z klawiaturą dla studentów wynosi 1359,15 zł. Co więcej, do zestawu można dobrać rysik HUAWEI M-Pencil (3. generacji) w promocyjnej cenie 200 zł. Warto się spieszyć, ponieważ po 9 września promocja premierowa wygasa, a od 6 października 2025 r. regularna cena samego tabletu wzrośnie do 1799 zł.

Tablet na studia? Czym wyróżnia się nowy model Huawei?

Producent przekonuje, że jego najnowsze urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o potrzebach uczniów i studentów. Kluczowym elementem, który ma ich przekonać, jest 11,5-calowy matowy ekran. W przeciwieństwie do standardowych, błyszczących wyświetlaczy, ten zastosowany w tablecie Huawei nie odbija światła, co ma gwarantować doskonałą widoczność nawet podczas pracy na zewnątrz, w pełnym słońcu.

To jednak nie wszystko. Ekran został wyposażony w technologie chroniące wzrok, co jest istotne podczas wielogodzinnych sesji naukowych. Według deklaracji producenta, wyświetlacz filtruje szkodliwe niebieskie światło i redukuje migotanie obrazu. Dzięki temu oczy nie powinny się męczyć nawet przy długim czytaniu, pisaniu czy oglądaniu materiałów wideo. Co istotne, HUAWEI MatePad 11.5 2025, po podłączeniu klawiatury i rysika, zamienia się w lekki i poręczny notebook, idealny do notatek i pisania prac. Ta wszechstronność, połączona z dbałością o komfort użytkownika, ma czynić z niego narzędzie skrojone na miarę akademickich wyzwań.

10 słynnych aktorów, którzy studiowali na Harvardzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.