W pierwszym tygodniu stycznia aplikacja Fitatu odnotowała rekordowy wzrost aktywności o 76%, z ponad 330 tysiącami aktywnych użytkowników 7 stycznia i ponad 100 tysiącami pobrań.

Głównym celem 75% nowych użytkowników Fitatu jest redukcja wagi, co podkreśla dominację odchudzania w noworocznych postanowieniach Polaków.

Użytkownicy aktywnie monitorują dietę, wykonując ponad 243 tysiące zdjęć posiłków analizowanych przez AI, z czego warzywa stanowiły 25,1% rozpoznanych składników.

Technologia, w tym AI w Fitatu, jest kluczowa dla utrzymania motywacji i przekształcania noworocznych postanowień w trwałe nawyki żywieniowe poprzez szybki feedback i analizę danych.

Noworoczny szturm na aplikację. Rekordowe statystyki Fitatu

Początek roku to tradycyjnie czas, gdy deklaracje o zmianie stylu życia nabierają mocy. Dane rynkowe potwierdzają, że w 2026 roku Polacy przeszli od słów do czynów, masowo sięgając po narzędzia cyfrowe. Polska aplikacja do liczenia kalorii i planowania diety stała się centrum realizacji noworocznych celów dla setek tysięcy osób. W okresie od 1 do 7 stycznia aplikacja Fitatu notowała średnio o 76% więcej aktywnych użytkowników niż w poprzednim tygodniu.

Skala zjawiska jest imponująca. Tylko jednego dnia, 7 stycznia, liczba unikalnych aktywnych użytkowników przekroczyła 330 tysięcy. To dowód na to, że postanowienia przestały być jedynie pustymi deklaracjami, a stały się mierzalnym, masowym ruchem. W pierwszym tygodniu stycznia aplikacja została pobrana ponad 100 tysięcy razy z oficjalnych sklepów Google Play i App Store, co pokazuje ogromne zapotrzebowanie na narzędzia wspierające kontrolę nad dietą.

Postanowienia noworoczne Polaków? Głównie redukcja wagi

Co motywuje Polaków do tak intensywnego korzystania z aplikacji dietetycznych na starcie roku? Dane nie pozostawiają wątpliwości – głównym celem jest utrata zbędnych kilogramów. Od startu akcji „Postanowienia noworoczne z Fitatu” pod koniec grudnia, swój cel w aplikacji zadeklarowało blisko 100 tysięcy osób. Zgodnie z danymi, aż 75% nowych użytkowników jako swój cel wskazuje redukcję masy ciała, co pokazuje, że postanowienia noworoczne Polaków są mocno skoncentrowane na odchudzaniu. Pozostali użytkownicy skupiają się na budowie masy mięśniowej lub utrzymaniu dotychczasowej wagi.

Co ląduje na talerzach Polaków? AI analizuje posiłki

Zwiększona aktywność w aplikacji przekłada się na konkretne działania. Użytkownicy nie tylko deklarują cele, ale też skrupulatnie monitorują swoje posiłki. W pierwszym tygodniu stycznia wykonali łącznie 243 tysiące zdjęć dań, korzystając z funkcji szacowania wartości odżywczych opartej na sztucznej inteligencji. Analiza tych danych pokazuje, co najczęściej gościło na talerzach Polaków realizujących swoje cele:

Warzywa – 25,1% wszystkich rozpoznanych składników,

Mięso i ryby – 18,2%,

Nabiał – 16,6%,

Produkty przetworzone – 13,8%,

Produkty zbożowe – 10,7%.

Mniejszy udział miały owoce (4,6%) oraz orzechy i nasiona (4,2%). To pokazuje, że diety na starcie roku opierają się głównie na produktach uznawanych za podstawę zbilansowanego żywienia.

Od jednorazowego zrywu do trwałego nawyku. Komentarz eksperta

Kluczem do sukcesu w realizacji postanowień jest nie tyle jednorazowy zryw, co konsekwencja i dostęp do informacji zwrotnej. Technologia odgrywa tu kluczową rolę, skracając drogę między decyzją a działaniem. Jak podkreśla ekspert Fitatu, to właśnie mierzalność i szybki feedback pozwalają utrzymać motywację na dłużej.

- Widzimy bardzo wyraźnie, że użytkownicy Fitatu doceniają funkcję analizy zdjęć posiłków wspieraną przez AI – potwierdzają to twarde dane. Już w pierwszym tygodniu 2026 roku wykonali ponad 243 tysięcy zdjęć do analizy. Fitatu jest dla wielu osób aktywnym partnerem w realizacji postanowień: pomagamy trzymać plan i podejmować bardziej świadome decyzje żywieniowe. Najnowsza aktualizacja Fitatu AI 2.0 Acai łączy AI z nowymi opcjami edycji i pracy na danych, dzięki czemu postanowienia nie muszą być jednorazowym zrywem ze stycznia, ale procesem, który da się utrzymać tydzień po tygodniu przez cały 2026 rok - podkreśla Marcin Budziński, CTO, Fitatu.

Dane z pierwszych dni stycznia wyraźnie pokazują, że postanowienia noworoczne przybrały formę codziennych, mierzalnych kroków, a aplikacja Fitatu stała się dla Polaków praktycznym narzędziem do ich realizacji. Możliwość szybkiego obliczenia kaloryczności i analizy składu posiłku pozwala na bieżąco korygować dietę i świadomie budować trwałe nawyki żywieniowe, które mają szansę przetrwać znacznie dłużej niż tylko do końca stycznia.

