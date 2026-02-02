Walentynkowa promocja Huawei na 2026 rok obejmuje obniżki cen na smartwatche, słuchawki i tablety, dostępna jest na huawei.pl do 15 lutego 2026 lub do wyczerpania zapasów.

Kupując wybrane smartwatche, otrzymasz dodatkowy pasek, a do słuchawek HUAWEI FreeClip 2 Rose Gold można dokupić limitowany zestaw dla par.

Najatrakcyjniejszą ofertą jest tablet HUAWEI MatePad Pro 12.2” PaperMatte 2024, do którego dodawane są gratisy o dużej wartości, m.in. rysik, słuchawki i roczna subskrypcja Microsoft 365 Family.

Dodatkowe korzyści to darmowa dostawa od 200 zł, rabat 50 zł za newsletter i możliwość zakupu na raty 0%.

Walentynkowa promocja Huawei. Co, gdzie i do kiedy?

Huawei przygotowało specjalną ofertę z okazji zbliżających się walentynek. To dobra okazja, żeby znaleźć prezent dla bliskiej osoby lub po prostu sprawić sobie nowy gadżet w niższej cenie. Wszystkie produkty objęte akcją dostępne są w oficjalnym sklepie internetowym producenta, huawei.pl. Trzeba się jednak spieszyć, bo choć termin jest odległy, to liczba produktów jest ograniczona. Walentynkowa promocja Huawei potrwa do 15 lutego 2026 roku lub do wyczerpania zapasów, a obejmuje smartwatche, słuchawki i tablety.

Poza niższymi cenami na wybrane urządzenia, firma oferuje też kilka dodatkowych udogodnień. Klienci sklepu huawei.pl mogą liczyć na darmową dostawę przy zamówieniach powyżej 200 zł. Co więcej, za zapisanie się do newslettera można otrzymać dodatkowy rabat w wysokości 50 zł. Dla osób, które wolą rozłożyć płatność w czasie, dostępna jest opcja zakupu w ratach 0%.

Smartwatche i słuchawki w niższych cenach. Ile można zaoszczędzić?

Główną część walentynkowej oferty stanowią smartwatche i słuchawki – czyli jedne z najpopularniejszych pomysłów na prezent. Wśród propozycji znalazły się nowe słuchawki HUAWEI FreeClip 2 w kolorze Rose Gold, które kosztują 699 zł. Specjalnie dla par przygotowano też zestaw limitowany, w skład którego wchodzą dwie pary słuchawek, zawieszki Les Nereides i ozdobne pudełko. Taki komplet wyceniono na 1398 zł.

W ofercie na walentynki 2026 znalazły się też popularne smartwatche Huawei, a do każdego z nich producent dodaje w prezencie dodatkowy pasek. Dzięki temu można łatwo spersonalizować wygląd zegarka. Rabaty są zauważalne, szczególnie w przypadku nowszych modeli. Oto jak wyglądają ceny poszczególnych urządzeń:

HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46 mm Safari – 1399 zł (taniej o 200 zł)

HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Elegant – 1099 zł (taniej o 100 zł)

HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Green – 899 zł (taniej o 100 zł)

HUAWEI WATCH FIT 4 – 499 zł (taniej o 100 zł)

HUAWEI WATCH GT 5 46 mm Blue – 799 zł (cena bez zmian, ale z darmowym paskiem)

Tablet do pracy z pakietem prezentów. Co dostaniesz za darmo?

Choć zegarki i słuchawki dominują w ofercie, to najbardziej kusząca może okazać się propozycja dla osób szukających sprzętu do pracy lub nauki. Najciekawszym elementem promocji Huawei może być jednak zestaw z tabletem HUAWEI MatePad Pro 12.2” PaperMatte 2024. Jego cena została obniżona z 2999 zł do 2899 zł. Sam rabat nie jest duży, ale prawdziwa wartość kryje się w darmowych dodatkach.

Kupując tablet, klient otrzymuje w zestawie nie tylko dedykowaną klawiaturę, ale także pakiet prezentów o sporej wartości. Producent dorzuca do zamówienia:

rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji,

słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 3,

roczną subskrypcję pakietu Microsoft 365 Family.

Biorąc pod uwagę wartość samych dodatków, oferta na tablet staje się wyjątkowo atrakcyjna. To kompletny zestaw, który sprawdzi się zarówno w zadaniach biurowych, jak i podczas zdalnej nauki, a dzięki matowemu ekranowi PaperMatte nie męczy wzroku przy dłuższym użytkowaniu. Podobnie jak w przypadku pozostałych produktów, oferta jest ważna do 15 lutego 2026 r. lub do wyczerpania zapasów.

