Rodzaje oszustw na kryptowaluty. Sposoby ochrony przed wirtualnym atakiem

W raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, aż 20% badanych potwierdziło, że przynajmniej raz padło ofiarą oszustwa na tym tle. Jeszcze większe zaskoczenie może budzić to, że 8% osób stwierdziło, że zna kogoś, kto wykorzystał ten rodzaj aktywów do rozliczenia transakcji, które w świetle obowiązującego prawa są nielegalne. 12% przebadanych respondentów w wieku produktywnym deklaruje, że posiada kryptowaluty w swoich portfelach inwestycyjnych, a średnia mediana przeznaczonych kwot na te aktywa to 1000 zł.

Kryptowaluty to jedna z nowoczesnych form cyfrowego pieniądza, która w ostatnich latach zyskała na popularności. Z uwagi na duże zainteresowanie tematem, kryptowaluty przyciągają szczególną uwagę wielu inwestorów. – Kryptowaluty są formą cyfrowego lub wirtualnego pieniądza opartego na technologii blockchain. Są to środki płatnicze, które pozwalają na dokonywanie transakcji, przechowywanie wartości i przesyłanie środków za pośrednictwem Internetu. Co ważne, operują na zasadach technologii kryptografii służącej do weryfikacji transakcji oraz tworzenia nowych jednostek, zwanych monetami. Kupno kryptowalut jest równie proste, jak samo ich przechowywanie, a transakcja polega na zakupie za tradycyjne pieniądze. Do ich najważniejszych cech należą globalność, anonimowość oraz decentralizacja – mówi Marta Fila, Marketing Manager w AIQLabs, właścicielu marek SuperGrosz i „Kupuj Teraz – zapłać później”.

Posiadacze kryptowalut są narażeni na różnego rodzaju oszustwa. Jednym z najpopularniejszych są fałszywe ICO (Initial Coin Offerings), które mają na celu pozyskanie funduszy od inwestorów na nieistniejące projekty kryptowalutowe. Inwestorzy wpłacają swoje środki, a oszuści znikają z zyskiem, pozostawiając ich bez niczego. Przed inwestycją w ICO, zawsze należy dokładnie zbadać projekt i zespół odpowiedzialny za jego realizację. Innym sposobem jest używanie złośliwego oprogramowania. Działanie ma na celu przejęcie kontroli nad portfelem kryptowalut danego użytkownika. Dlatego warto regularnie aktualizować oprogramowanie antywirusowe i unikać klikania w podejrzane linki oraz załączniki. Phishing to z kolei tworzenie fałszywych stron internetowych, które wyglądają identycznie, jak oficjalne platformy wymiany kryptowalut. Kiedy użytkownik loguje się na takiej stronie, oszuści kradną jego dane logowania i dostęp do portfela kryptowalut. Aby uniknąć tego rodzaju oszustwa, należy zawsze dokładnie sprawdzać adres strony internetowej.

Inwestor dysponuje również narzędziami, które mogą ochronić go przed oszustwami na kryptowaluty. Warto korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji i forów, które ostrzegają przed potencjalnym zagrożeniem. Oszuści często wywierają presję na inwestorów, sugerując, że muszą działać natychmiast. Nie warto poddawać się tej presji, lepiej na spokojnie zastanowić się i dopiero wówczas podjąć decyzję. Edukacja jest jednym z najważniejszych kroków w ochronie przed oszustwami. Zrozumienie działania kryptowalut, technologii blochchain oraz rodzajów oszustw pomoże uniknąć niebezpieczeństw. Przed dokonaniem transakcji lub inwestycji, należy dokładnie sprawdzić tożsamość osoby lub platformy, z którą mamy do czynienia. Weryfikacja danych pełni bardzo istotną rolę. Ponadto, dla wielu oczywistym, ale wciąż niezwykle skutecznym działaniem ochronnym jest stosowanie silnych haseł, dwuetapowej autoryzacji oraz przechowywania kryptowalut w portfelu offline, typu hardware wallet.

Pieniądze to nie wszystko Paweł Borys Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.