i Autor: Shutterstock

Prezenty na komunię

Rusza promocja „Wymarzone prezenty komunijne” od Huawei

Z okazji trwającego okresu komunijnego firma Huawei we współpracy z partnerami biznesowymi przygotowała szereg promocyjnych ofert na najbardziej popularne urządzenia, które mogą stać się idealnym prezentem. Promocyjne oferty na wybrane popularne smartwatche, bezprzewodowe słuchawki, laptopy i tablety marki są już dostępne w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik oraz u operatorów sieci Plus, Orange i T-Mobile. Promocja potrwa od 6 do 26 maja 2024 r. lub do wyczerpania zapasów.