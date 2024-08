Ruszyła promocja przed nowym rokiem szkolnym. Nowa cena WATCH FIT 3 i FreeClip

Oferta obowiązywać będzie do 1 września 2024 r. lub do wyczerpania zapasów. Na tym jednak nie koniec obniżek - kolejne urządzenia objęte promocjami zostaną ujawnione już w nadchodzący poniedziałek 5 sierpnia 2024 r.

HUAWEI WATCH FIT 3 to prawdziwy hit wśród smartwatchy. Do tej pory do wyboru było aż 6 wersji, różniących się kolorem koperty oraz rodzajem paska. Teraz producent wprowadza do oferty zupełnie nową wersję ze złotą bransoletą, którą doceni każda estetka – dostępną na promocji w cenie 749 zł (nadchodząca rekomendowana cena detaliczna: 849 zł). Wyjątkowo niska waga i bateria zapewniająca do 10 dni pracy na jednym ładowaniu sprawiają, że zegarka z tej serii nie chce się zdejmować z nadgarstka. Smartwatch obsługuje ponad 100 trybów treningowych i precyzyjnie monitoruje kluczowe wskaźniki zdrowia, takie jak tętno, jakość snu, poziom stresu i cykl menstruacyjny. W ofercie promocyjnej można znaleźć też HUAWEI WATCH FIT 3 w kultowych już odcieniach różu, szarości i zieleni za 599 zł (sugerowana cena detaliczna: 699 zł) oraz perłowej bieli za 699 zł (sugerowana cena detaliczna: 799 zł).

W oficjalnym sklepie huawei.pl przygotowano specjalne wersje Sport Edition z dodatkowymi paskami w odcieniach księżycowej bieli i czerni, które dostępne są w obniżonej cenie 599 zł (sugerowana cena detaliczna: 699 zł).

HUAWEI FreeClip to unikatowe słuchawki, które łączą w sobie piękny wygląd z niespotykanym komfortem noszenia. Teraz dostępne są w najniższej w historii cenie!

Ten model to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych, ceniących wygodę, styl i jakość dźwięku w każdej sytuacji. Słuchawki świetnie trzymają się w uszach i nie wypadają z nich nawet podczas intensywnego treningu – biegania, jazdy na rowerze czy kalisteniki. W dodatku ich otwarta konstrukcja sprawia, że do uszu docierają dźwięki otoczenia, co powoduje, że aktywności na zewnątrz są w pełni bezpieczne. W aktualnej promocji HUAWEI FreeClip we wszystkich odcieniach (czarny, fioletowy, beżowy) można zdobyć w cenie 699 zł (sugerowana cena detaliczna: 799 zł).