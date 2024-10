Wyraź siebie z GoPaint i wygraj tablet

HUAWEI GoPaint to darmowa aplikacja do rysowania, dostępna wyłącznie na tabletach tej marki. Pozwala ona na tworzenie wielowarstwowych grafiki (do 240 warstw) i odkrywanie różnorodnych technik malarskich. Do dyspozycji użytkowników oddano szeroki wybór narzędzi i stylów, takich jak: książka ilustrowana, cyfrowe szkicowanie, graffiti i wiele innych. Aby jeszcze więcej osób mogło rozwijać swoją pasję i miało okazję zaprezentować swoją twórczość, firma zorganizowała konkurs GoPaint, w którym do zdobycia są nagrody: 1x nowy tablet HUAWEI MatePad Pro 12.2’’dla Głównego Zwycięzcy oraz 5x tablety HUAWEI MatePad 11.5’’S dla Zwycięzców Kategorii. Wygrani otrzymają kupon uprawniający do zakupu produktu za 1 zł.

Prace można nadsyłać w 5 kategoriach:

Science fiction: wciel w życie odważną przyszłość;

Moda i design: zapoczątkuj ponadczasowe trendy;

Okiem artysty: opowiedz nam swoją historię;

Awangardowe obrazy: zainspiruj się i wyjdź poza schematy;

Cyfrowe akwarele: przedefiniuj sztukę malowania tuszem i akwarelami z każdym pociągnięciem.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w HUAWEI GoPaint, wystarczy przesłać swoją pracę do 31 grudnia 2024 r. do godz. 18.00 czasu polskiego. Można to zrobić na 2 sposoby: poprzez specjalną zakładkę w aplikacji My HUAWEI po rejestracji na telefonie/tablecie lub na oficjalnej stronie internetowej konkursu: https://consumer.huawei.com/pl/community/activity/activityNo-AC2410151533168248/. Aby móc przesyłać, przeglądać i zarządzać swoimi pracami w witrynie GoPaint, należy zalogować się za pomocą swojego HUAWEI ID i upoważnić Organizatora do identyfikacji Uczestnika (na podstawie HUAWEI ID, nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego).

Zgłaszane prace muszą być stworzone przez Uczestnika na tablecie (dowolnej marki) i mieć format JPG, JPEG lub PNG. Rozdzielczość pojedynczego obrazu musi wynosić co najmniej 300 dpi, a jego rozmiar nie może przekraczać 30 MB. Dodatkowo do każdej przesyłanej pracy należy dołączyć opis zawierający od 30 do 100 słów. Przed przesłaniem swojego zgłoszenia warto gruntownie zapoznać się z każdą kategorią, by wybrać najbardziej odpowiednią. Nieakceptowalne są prace stworzone narzędziami AI i/lub niezgodne z tematem wybranej kategorii. Prace można zgłaszać w różnych kategoriach, każdy Uczestnik może dokonać maksymalnie 30 zgłoszeń.

Jak oceniane będą prace

Po wysłaniu zgłoszenia do konkursu, wszystkie zatwierdzone prace zostaną ocenione przez jury eliminacyjne, składające się z 5 osób. W jury zasiadać będzie m.in. dr. hab Piotr Welk, prof. Uczelni - Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, z Wydziału Grafiki, który prowadzi Pracownię Multimedialnej Kreacji Artystycznej. Dokonując selekcji, jury będzie kierować się wartością estetyczną pracy, jej związkiem z tematem konkursu i kreatywnością twórców. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w lutym 2025 roku, a kupony będzie można wykorzystać wyłącznie na huawei.pl. Kupony nie łączą się ze sobą i nie łączą się z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter.

