Salt, GFT i Engine by Starling z nowym standardem bankowości cyfrowej w Europie

Klon Google Chrom wysyła twoje dane do Rosji. Upewnij się, że nie masz go w swoim telefonie!

Jest to kontynuacja transformacyjnego trendu, który GFT obserwuje w usługach finansowych i nie tylko. Organizacje na nowo odkrywają swoje możliwości technologiczne, przyjmując podejście biznesowe „platform of platforms”, które wiąże się z wykorzystaniem gotowych możliwości z branży.Spółka GFT została zaangażowana do świadczenia ogólnych usług projektowych i integracyjnych, wykorzystując swoją dogłębną wiedzę specjalistyczną. Firma specjalizuje się w uruchamianiu banków w oparciu o technologie nowej generacji. GFT opracowało proces wdrażania oraz model technologiczny dla Salt Bank, co umożliwi Salt zarządzanie ekosystemem dostawców usług w miarę rozwoju swojej działalności.Uruchomienie Salt Bank pokazuje naszą globalną pozycję lidera w bankowości cyfrowej na nowoczesnych platformach. Jest to najnowsza z wielu nowoczesnych platform bankowych, które uruchomiliśmy na całym świecie w ciągu ostatnich dwóch lat – mówi Monika Kania, Chief Revenue Officer, GFT Poland. – Dostarczyliśmy zintegrowane, dostosowane, solidne i bezpieczne rozwiązanie dla Salt. Tym pierwszym projektem wdrażającym elastyczną platformę Engine, wyznaczyliśmy nowy standard bankowości cyfrowej w Europie. Nasza współpraca z GFT ustanowiła nowy punkt odniesienia dla bankowości cyfrowej – dodaje Gabriela Nistor, CEO Salt Bank. – Szybkie wdrożenie i zaawansowane rozwiązania Salt odzwierciedlają nasze zaangażowanie w dostarczanie naszym klientom najnowocześniejszych usług finansowych bez zakłóceń. Dedykowany zespół specjalistów GFT doskonale poradził sobie z uruchomieniem naszego nowego banku w bardzo wymagających ramach czasowych.

W pełni zautomatyzowane wdrażanie klientów i zaawansowane funkcje

Jednym z pierwszych osiągnięć Salt Bank jest w pełni zautomatyzowany i bezpieczny proces wdrażania klientów, który zajmuje zaledwie kilka minut. Bank pozyskał ponad 100 tys. klientów w ciągu pierwszych dwóch tygodni od uruchomienia. W ciągu miesiąca liczba ta przekroczyła 200 tys., co podkreśla łatwość obsługi i solidność systemu. Dzięki dużemu zainteresowaniu klientów, Salt Bank jest na dobrej drodze do osiągnięcia docelowej liczby 1 mln klientów w ciągu pierwszych trzech lat działalności. Salt od samego początku oferuje również zaawansowane rozwiązania, takie jak konta i karty wielowalutowe. GFT, koncentrując się na potrzebach klientów zapewniło, że usługi Salt Bank znacząco podnoszą jakość ogólnych doświadczeń bankowych. Aby sprostać temu zadaniu usługi te są precyzyjnie dostosowane do przyzwyczajeń i potrzeb lokalnych klientów.

Międzynarodowa współpraca i budowanie potencjału

Wdrożenie miało międzynarodowy charakter, z udziałem zespołów GFT z Wielkiej Brytanii i Polski. Poza technologią, GFT wniosło również wiedzę na temat branży bankowej. Pomogło Salt Bank w opracowaniu planu działania, przeprowadzeniu transformacji i przygotowaniu się do uruchomienia oraz stworzenia nowego zespołu Salt Bank realizującego przyszły sukces. Projekt podkreśla również znaczenie partnerstwa GFT z Engine i innymi partnerami dla transformacji w całej branży.Nasza platforma została skutecznie zintegrowana przez GFT na rynku rumuńskim, dostarczając bogate w funkcje i wysoce spersonalizowane produkty bankowe, które można wdrożyć na całym świecie, aby przyciągnąć imponującą liczbę klientów. Specjalistyczny zespół GFT przeprowadził wdrożenie i dostrzegł znaczący potencjał naszej platformy – mówi Sam Everington, CEO, Engine by Starling.Dzięki nowoczesnemu podejściu i usługom zorientowanym na klienta, Salt Bank ma szansę wpłynąć na przyszłość bankowości cyfrowej w Europie i poza nią, pokazując, w jaki sposób skuteczne partnerstwa i koncentracja na kliencie mogą poprawić technologię bankową i doświadczenie klienta.

EKG 2024 Kamil Sobolewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.