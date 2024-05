Banki masowo odrzucają nowe wnioski o wakacje kredytowe! Dlaczego?

Zasiłki chorobowe a wysokość emerytury ZUS: co musisz wiedzieć

Wakacje kredytowe 2024. Masa nieważnych wniosków

Banki zaczęły przyjmowanie wniosków o wakacje kredytowe 2024, w poniedziałek (27 maja) program uruchamia PKO BP. Wiele wniosków zostanie odrzuconych, ponieważ dużo osób, które je składa, zapomina o zmianach w prawie - informuje RMF FM. W nowej edycji programu wprowadzonego przez rząd Donalda Tuska zostały wprowadzone ograniczenia, chodzi głównie o kryterium dochodowe. Okazuje się, że prawie jedna trzecia wniosków już złożonych o wakacje kredytowe ma błędy.

Nowe warunki wakacji kredytowych 2024

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, trzeba mieć kredyt w polskim złotym, zaciągnięty przed lipcem 2022 roku. Zgodnie z nowymi warunkami kredyt nie może być na kwotę wyższą niż 1,2 mln złotych, a rata kredytu musi stanowić nam co najmniej 30 procent dochodu, chyba że mamy na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. W tym roku można złożyć wnioski o niezapłacenie czterech rat kredytu: dwóch do końca wakacji i dwóch w dalszej części roku. Wnioski o wakacje kredytowe najłatwiej złożyć przez stronę internetową banku.

Banki dokładnie sprawdzają wnioski

Program jest realizowany na koszt banków, dlatego zależy im, aby z wakacji kredytowych skorzystało jak najmniej osób. Banki już zapowiedziały, że będą dokładnie weryfikować wnioski – podaje RMF. Banki będą sprawdzać przede wszystkim, czy we wniosku o wakacje kredytowe podano prawdziwe dochody, na podstawie posiadanych przez siebie informacji, jak również informacji, które wymieniają między sobą. Mogą zwrócić się również o udzielenie szczegółowych informacji do urzędu skarbowego - mówi adwokatka Weronika Magdziak Śliwa z kancelarii Kochański i Partnerzy, cytowana przez RMF. Adwokatka podkreśla też, że za podawanie nieprawdziwych danych Kodeks karny przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

QUIZ PRL: Kawałek raju w PRLu Pytanie 1 z 10 Logo Baltony zawierało postać: komisarza ludowego gołego grabarza ubranego marynarza Dalej