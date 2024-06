Samsung wprowadza na rynek klasę urządzeń AI. Sztuczna inteligencja w domu

AI nie jest już odległą wizją ale integralną częścią naszej codzienności. Również tej domowej. Przyszłość rozwoju sztucznej inteligencji powinna się opierać na synergii między ludźmi a technologią. I tym właśnie jest nowa klasa AI firmy Samsung. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii w urządzeniach mamy realną pomoc w zdobywaniu wiedzy, komunikacji, rozrywce, pracach domowych, oszczędzeniu wody, zasobów czy energii, a nawet zwiększenia bezpieczeństwa! Coraz częściej też to my będziemy uczyli sztuczną inteligencję naszych przyzwyczajeń i jeszcze lepiej dostosowywali ją do naszych potrzeb. Dzięki temu zyskamy czas na przyjemności, odpoczynek i jakże ważny w obecnych czasach – samorozwój– podsumowuje Jowita Michalska.

Samsung rozpoczął prace nad AI przed 10 laty. Dziś wprowadza „Klasę AI” i przekracza granicę, poza którą wyróżnia się niezwykle duża grupa urządzeń, które dzięki sztucznej inteligencji pomogą nam lepiej organizować pracę, dom i poprawią komfort życia. Jest już obecna w 240 sprzętach AGD, wszystkich telewizorach Excellence Line 8K, OLED, Neo QLED, QLED i The Frame z 2023 i 2024 roku oraz smartfonach Galaxy z rodziny S24. Trafiła też do Galaxy Z Flip5 i 4, Z Fold5 i 4, serii S23 i S22 i tabletów z serii Tab S9. Z jej możliwości korzystają także klimatyzatory, urządzenia medyczne a także pamięci firmy Samsung.

AI od kuchni

Przygotowanie listy zakupów, znalezienie wyjątkowego przepisu, dobranie odpowiednich parametrów pieczenia. Gotowanie to przyjemność, ale wiąże się także ze sporym nakładem pracy, czasu i energii. Teraz dzięki AI w urządzeniach Samsung takich jak np. piekarnik czy lodówka mamy większy komfort w codziennym przygotowywaniu posiłków. Mowa tutaj o dwóch flagowych technologiach: AI Vision oraz AI Pro Cooking!

Inteligenta kamera „AI Vision” w lodówkach Samsung pozwala zidentyfikować świeżość aż do 33 różnych produktów spożywczych, a robi to w oparciu o niezwykle bogatą bazę zdjęć żywności. W oparciu o ich analizę w procesie uczenia maszynowego i stworzonym algorytmom rozpoznane produkty pojawiają się na wyświetlaczu, a „AI Vision” automatycznie aktualizuje ich listę. Użytkownicy mogą ustawić czas przechowywania produktów i otrzymywać powiadomienia, gdy zbliża się koniec terminu ich przydatności do spożycia. AI pomaga im zatem nie tylko na oszczędność pieniędzy, jak również zapobiega marnotrawieniu żywności i zachęca do ekologicznego trybu życia. Lodówka posiada także funkcję sugerowania przepisów z wykorzystaniem poszczególnych składników.

Kiedy mamy już świeże produkty, możemy zabrać się do gotowania. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi AI Pro Cooking w piekarnikach Samsung. Za pomocą kamery piekarnik rozpozna (funkcja Sense Inside musi być włączona z poziomu panelu sterowania piekarnikiem), co się w nim znajduje, a następnie podpowie, jakie parametry pieczenia będą odpowiednie dla danej potrawy. Dodatkowo, dzięki zainstalowanej na smartfonie aplikacji SmartThings nie zapomnisz, że pora wyłączyć piekarnik, a jeśli ciasto upiecze się chwilę wcześniej, dostaniesz powiadomienie, że może się przypalić. Nie musisz się zatem martwić, że przy wielu obowiązkach czegoś nie dopilnujesz. Co ciekawe, możesz również nagrać dziesięciosekundowy filmik, który będzie streszczeniem procesu pieczenia.

Rewolucja w sprzątaniu nadchodzi

Można stwierdzić, że AI przynosi korzyści 2w1 – jednocześnie usprawnia proces zarządzania domem i pomaga oszczędzać energię. Dobrym przykładem w tym wypadku są wybrane pralki Samsung, wyposażone już w technologię AI EcoBubble™. Umożliwia ona skuteczne i energooszczędne pranie nawet w niskiej temperaturze. Dzięki inteligentnemu czujnikowi pralka wykrywa rodzaj tkaniny i na tej podstawie poprawia wydajność prania poprzez dozowanie odpowiedniej ilości wody i detergentu, a następnie tworzy aktywną pianę, która wnika w tkaniny, co sprawia, że zabrudzenia usuwane są nawet o 24 proc. efektywniej. Piorąc w niskiej temperaturze możemy ograniczyć również zużycie energii nawet o 70 proc. Kolejna technologia dostępna w wybranych pralkach ułatwiająca robienie prania to program „Pranie Optymalne AI” który wykorzystuje zaawansowane czujniki określające wagę i rodzaj tkanin oraz stopień zabrudzenia wsadu. Te informacje pozwalają optymalizować ilość zużytej wody i detergentów i w rezultacie wykonać skuteczne pranie optymalizując jednocześnie zużycie zasobów.

A co z odkurzaniem? AI również znajduje tam swoje zastosowania. W odkurzaczach pionowych Bespoke Jet wbudowano Tryb odkurzania AI, który rozpoznaje w trybie typ sprzątanej powierzchni. Natomiast najnowszy Samsung Jet Bot Combo AI Steam rozpoznaje obiekty 3D, dzięki czemu nie trzeba sprzątać rzeczy z podłogi przed odkurzaniem. Model ten dostosowuje moc ssącą i tryb sprzątania do powierzchni, a także pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem, np. poprzez zarządzanie harmonogramem sprzątania.

Oszczędzaj energię w domu dzięki AI

Oszczędzanie energii w całym domu za pomocą jednego kliknięcia? To możliwe! A wszystko to dzięki możliwościom trybu AI Energy Mode w aplikacji SmartThings. Jak to działa? Wyobraźmy sobie lodówkę czy telewizor, który uczy się nawyków użytkownika np. częstotliwości otwierania drzwi czy tego jak i kiedy ogląda filmy, czy w trybie filmowym czy też dynamicznym. W oparciu o to w lodówce optymalizowana jest praca urządzenia poprzez algorytm AI, który dostosowuje prędkość kompresora oraz cykl rozmrażania. Taka Lodówka zapamiętuje, jak często ją otwieramy, kiedy wkładamy nowe produkty i optymalizuje zużycie energii tak, aby pobierać jej jak najmniej. Dzięki tej funkcji może zużyć nawet do 15% mniej energii – to jakby była wyłączona przez 7 tygodni w roku.

Ale AI Energy Mode to jednak nie tylko lodówki. Funkcję można włączyć w całym domu, jedynym warunkiem jest podłączenie sprzętów do aplikacji SmartThings. Dotyczy to wybranych – pralek, suszarek, zmywarek czy telewizorów, w przypadku których w Trybie Energii AI obraz jest dostosowywany do jasności otoczenia zapewniając optymalne wrażenia wizualne w każdych warunkach oświetleniowych. Dostosowuje się także do treści, analizując to, co widzi użytkownik i selektywnie obniża jasność w kluczowych częściach sceny, by zwiększyć głębię i ekspresję czerni.

Telewizory i pamięci wkroczyły w erę AI

Postęp, jakiego dokonał Samsung w zakresie technologii AI, dobrze obrazuje rozwój procesorów stosowanych w telewizorach. Pierwsza generacja TV Samsung wykorzystująca algorytmy AI, seria Excellence Line – wykorzystywała układ Neural Quantum oparty o 20 sieci neuronowych. Najnowsza – Neural Quantum 8K Gen3 – obsługuje już 512 takich sieci (układy te znalazły zastosowanie w telewizorze Samsung Neo QLED QN900D 2024). To niezbędny postęp w przypadku, kiedy chcemy na swoich telewizorach widzieć więcej i lepiej, czego dowodem jest rosnąca popularność przekątnych ekranu 65 cali czy 75 cali i większych.

Funkcje AI w telewizorach Samsung nie tylko poprawiają jakość obrazu, czy dźwięku ale także automatycznie optymalizują jego ustawienia. Jednym z najważniejszych zadań jest upscaling, czyli poprawianie materiałów o jakości SD, HD do jakości zbliżonej do 4K, a w przypadku telewizorów o wyżej rozdzielczości, takich jaka QN900D do obrazu zbliżonego do 8K, wyostrzając obraz i zapewniając wykorzystanie pełnego potencjału procesora, rozdzielczości i algorytmów. Tryb Adaptacyjny AI automatycznie dostosowuje ustawienia obrazu do rodzaju oglądanych treści, czy to film, sport, czy program ogólny, zapewniając jak najlepsze wrażenia wizualne. Z kolei Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro wykrywa hałas w otoczeniu i inteligentnie zwiększa głośność dialogów, aby były one zawsze wyraźne, nawet gdy tło muzyczne czy efekty specjalne są dominujące (co jeszcze do niedawna było prawdziwą zmorą kinomaniaków).

Funkcja Upłynniacz Ruchu AI Pro usuwa natomiast typowe problemy związane z oglądaniem wszelkich treści z dynamicznie zmieniającym się obrazem, na przykład wydarzeń sportowych – automatycznie wykrywa dyscyplinę i w oparciu o algorytmy głębokiego uczenia, aktywuje odpowiedni model wykrywania ruchomych obiektów. Dzięki temu piłka jest zawsze wyraźna bez względu na to jak szybko się porusza i jaki rodzaj rywalizacji oglądamy. Dzięki ulepszonemu głębokiemu uczeniu się funkcja Wzmocnienie Głębi Obrazu Pro dodaje szczegóły do obrazu szybkiego ruchu, wykorzystując sztuczną inteligencję do precyzyjnego sterowania mini diodami LED. Wykrywając część sceny, na której w naturalny sposób skupiłby się wzrok, dodaje obrazom realizmu i trójwymiarowości. Podobne rozwiązanie przygotowano dla graczy. Samsung pamięta też o graczach. Automatyczny Tryb Gry AI – technologia ta inteligentnie rozpoznaje rodzaj oglądanej gry i optymalizuje jakość obrazu i dźwięku. Dzięki zmniejszonemu opóźnieniu sygnału wejściowego zapewnia to również lepszą ekspresję ruchu podczas gry.

A to nie wszystko! Aby wdrażać i rozwijać sztuczną inteligencję konieczne jest przetwarzanie ogromnej ilości danych z dużą szybkością. W Samsung stale rozszerzamy produkty, które wspierają rozwój AI takie jak chipy, procesory czy pamięci, w tym produkty Data Center oraz półprzewodnikowe dyski konsumenckie. Te komponenty są częścią urządzeń AI. Są również częścią dysków, które może mieć każdy z nas. W każdym produkcie z naszej oferty stosujemy te same technologie, które wdrażamy w zaawansowanych procesach Samsung Semiconductors. Oznacza to, że każdy Twórca, który dzisiaj tworzy coś współpracując z AI może te dane przechowywać na naszych innowacyjnych i bezpiecznych nośnikach.

Galaxy AI – moc sztucznej inteligencji w smartfonie

Od czasu debiutu smartfonów z serii Galaxy S24, które jako pierwsze zostały wyposażone w technologię Galaxy AI, Samsung udostępnia funkcje AI również poprzednim generacjom urządzeń mobilnych. Na smartfonach Galaxy Z Flip5 i 4, Z Fold5 i 4, serii S23 i S22 oraz tabletach z serii Tab S9 można teraz korzystać z funkcji Galaxy AI, które na zawsze zmieniają sposób w jaki urządzenia mobilne wspomagają nas na co dzień. Od ułatwionego wyszukiwania online z funkcją Cirlcle to Search (Zakreśl, by wyszukać) przez funkcje Live Translate (Tłumaczenie na żywo) i Interpreteur (Tłumacz), które pozwalają tłumaczyć rozmowy i treści w czasie rzeczywistym bez konieczności korzystania z zewnętrznych aplikacji; aż po edycję zdjęć z wykorzystaniem AI ( kadrowanie, wycinanie, powiększanie obiektów) – wszystko to dostępne od ręki wybranych na mobilnych urządzeniach Galaxy.

