Sennheiser wprowadza nowy model HD 620S. Zero dekoncentracji i maksimum dźwięku

Nowy model słuchawek SENNHEISER HD 620S

- Społeczność hi-fi domagała się słuchawek oferujących najlepsze cechy naszej serii 600, a jednocześnie izolujących od czynników rozpraszających w pracy, w domu czy gdzieś indziej – powiedział kierownik produktu audiofilskiego Jermo Koehnke. „HD 620S nie tylko spełniają tę obietnicę, lecz także ich wciągający dźwięk i doskonała reakcja impulsowa sprawiają, że jest to wyjątkowe doświadczenie słuchowe w każdej sytuacji, w której liczy się wyższy poziom wydajności”.

Drzewo rodzinne

Sercem HD 620S jest specjalnie dostrojony przetwornik dynamiczny o średnicy 42 mm, wyprodukowany w najnowocześniejszej fabryce przetworników marki Sennheiser w Tullamore, w Irlandii. Oferuje gładki i swobodny dźwięk, jakiego można doświadczyć w rodzinie otwartych słuchawek HD 600, z nowoczesnym, przewiewnym brzmieniem, równoważącym szczerość z głębokim i wyrazistym basem. Dzięki wysokiemu współczynnikowi tłumienia 150-omowa aluminiowa cewka drgająca wyróżnia się szybkimi stanami przejściowymi, zapewniając mocną dynamikę w całym spektrum częstotliwości – dobrodziejstwo dla audiofilów i zapalonych graczy, którzy chcą wchłonąć jak najwięcej szczegółów.

Bazujące na kultowej konstrukcji, uwielbianej przez audiofilów, graczy i streamerów ze względu na długotrwały komfort noszenia, HD 620S są pewnym wyborem i umieszczają użytkownika w najlepszej pozycji odsłuchowej. Metalowe elementy nie tylko są świetne w dotyku, lecz także służą również celom akustycznym – stalowa płyta zamykająca przetwornik jest skutecznym izolatorem, który niweluje wewnętrzne odbicia, zakłócające czystość sygnału akustycznego. Konstrukcja przetwornika sprzyja swobodnemu przepływowi powietrza, odwzorowując zachowanie przetworników otwartego typu, jednocześnie odtwarzając obrazowanie doskonałej konfiguracji głośników w profesjonalnie dostrojonym pomieszczeniu. Ta wciągająca prezentacja przenosi słuchacza w centrum akcji dzięki imponującej lokalizacji sygnału, niezależnie od tego, czy jest to rzadkie nagranie koncertu na żywo, czy wieloosobowa rozgrywka online.

Sprawa zamknięta

​Słuchawki otwarte są pierwszym wyborem dla purystów audio, natomiast słuchawki zamknięte są nieocenione podczas słuchania, gdy istotna jest izolacja od otaczającego nas świata. Są sytuacje, kiedy trzeba zrezygnować z naturalności brzmienia i szerokości sceny otwartych słuchawek, aby uniknąć rozpraszania uwagi lub przeszkadzania współlokatorom, małżonkom czy współpracownikom. Aczkolwiek HD 620S stanowią przełom w zakresie wydajności, oferując niezwykle obszerną scenę dźwiękową, zamiast męczącego, pudełkowatego dźwięku kojarzonego z zamkniętymi konstrukcjami.

Masz nowe kontakty

Słuchawki HD 620S zostały zbudowane z myślą o trwałości, co znalazło odzwierciedlenie we wzmocnionych metalem pałąku i obudowach nauszników. Dołączony woreczek do przechowywania chroni przed kurzem i zapewnia dużo miejsca na odłączany kabel, co pozwala zachować porządek. Kabel o długości 1,8 m zakończony jest wtyczką stereo 3,5 mm, w zestawie jest także nakręcany adapter na jack 6,3 mm. Dostępny w późniejszym okresie opcjonalny, symetryczny kabel 4,4 mm umożliwi audiofilom podłączenie się do rosnącej gamy urządzeń hi-fi obsługujących to popularne złącze. HD 620S mają taką samą konstrukcję jednostronnego kabla typu „przekręć i zablokuj” jak innesłuchawki Sennheisera, co daje użytkownikowi mnóstwo możliwości wyboru akcesoriów wśród zamienników, w tym kable o różnych długościach czy ze zintegrowanym mikrofonem.

Dostępność i cena

Słuchawki będą dostępne w sprzedaży od 6 czerwca w katalogowej cenie 1499 zł.

