- Jakość dźwięku zawsze będzie najwyższym priorytetem dla naszych klientów i widzimy rosnące zapotrzebowanie na jej zastosowanie w świecie rzeczywistym – mówi Frank Foppe, menedżer produktu Sennheiser. „Dzięki sprzętowi wyższej jakości oraz naszej szerokiej ofercie wsparcia bezprzewodowych technologii, MOMENTUM True Wireless 4 rozwijają się wraz z potrzebami konsumentów, bez względu na to, jak dynamiczne są one obecnie lub będą w przyszłości.”

Krok w przyszłość

MOMENTUM True Wireless 4 zapewniają wyjątkowe połączenie jakości dźwięku, najnowocześniejszych funkcji i spersonalizowanego komfortu. Dzięki zastosowaniu innowacji zorientowanych na użytkownika, oferują konsumentowi starannie dopasowane doświadczenia audio z indywidualną adaptacją oraz wszechstronność w codziennych sytuacjach. Po wyjęciu z pudełka MOMENTUM True Wireless 4 natychmiast łączą się z cyfrowym otoczeniem za pomocą Bluetooth 5.4, zapewniając wydajność i niezawodne działanie wszelkich dostępnych funkcji. Słuchawki są zbudowane na platformie Qualcomm S5 Sound Gen 2 z dźwiękiem Snapdragon i obsługą aptX Lossless oraz aptX Adaptive Audio. Bluetooth LE Audio z LC3 i AURACAST będą dostępne wkrótce w ramach aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Dzięki tym funkcjom MOMENTUM True Wireless 4 są przygotowane na przyszłościowe technologie i zapewniają doskonały dźwięk o bardzo niskim opóźnieniu.

Całkiem niezły pakiet powitalny

MOMENTUM True Wireless 4 zapewniają świetne połączenie najnowszych rozwiązań bezprzewodowych z najwyższej jakości hardwarem, integrując technologię Qualcomm RF Front End (RFFE) ze słynnymi przetwornikami TrueResponse firmy Sennheiser. Ulepszona konstrukcja anteny zapewnia wyższą czułość RF, lepszy stosunek sygnału do szumu i dynamiczne przełączanie pomiędzy urządzeniami, szybsze połączenia i jeszcze lepszą ciągłość sygnału w podróży. Wszystko to zapewnia bardziej naturalne wrażenia podczas oglądania, komunikowania się, a nawet grania na urządzeniach, które kładą nacisk na wydajność o niższych opóźnieniach.

- Platforma dźwiękowa Qualcomm S5 Gen 2 i Snapdragon Sound zapewnią najwyższej jakości wrażenia dźwiękowe podczas słuchania muzyki, rozmów telefonicznych czy grania dzięki bezstratnemu przesyłaniu dźwięku, bardzo niskim opóźnieniom i niezawodnej łączności – powiedział Mike Canevaro, dyrektor ds. marketingu w Qualcomm Technologies, Inc. „Od wielu lat współpracujemy z marką Sennheiser i jesteśmy podekscytowani możliwością zaimplementowania przez nią naszej najnowszej technologii Snapdragon Sound, aby pomóc w zapewnieniu niesamowitego bezprzewodowego dźwięku w najnowszych MOMENTUM True Wireless 4”.

MOMENTUM True Wireless 4 oferują także do 7,5 godziny ciągłego słuchania – z możliwością przedłużenia do 30 godzin za pomocą etui ładującego – oraz funkcję szybkiego ładowania, która zapewnia dodatkową godzinę słuchania po zaledwie 8 minutach podłączenia słuchawek do zasilania. Etui ładujące ze złączem USB-C oraz zintegrowane bezprzewodowe ładowanie Qi zapewniają szybkie i wygodne ładowanie praktycznie w dowolnym miejscu. Aby zapewnić maksymalną żywotność baterii, Sennheiser ulepszył także jej długoterminową wydajność, dodając tryb ochrony, który optymalizuje cykle ładowania. Wynikająca z tego trwałość zapewni użytkownikom dłuższy czas słuchania z tym samym zestawem słuchawek.

Sennheiser — dziedzictwo i nowoczesność

Najnowocześniejsze technologie bezprzewodowe zastosowane w MOMENTUM True Wireless 4 przenoszą słuchawki na wyższy poziom w porównaniu do poprzednich generacji. Oprócz tego, Sennheiser znalazł również sposoby na polepszenie wrażeń akustycznych. Układ sześciu mikrofonów poprawia zarówno odbiór głosu, jak i skuteczność systemu adaptacyjnej redukcji szumów, zapewniając szybszą i silniejszą reakcję na hałas otoczenia. Adaptacyjny korektor monitoruje skład częstotliwości przychodzących strumieni audio, zapewniając bardziej spójny dźwięk zarówno w muzyce, jak i filmach, podcastach czy grach. Popularne funkcje personalizacji dźwięku, stref dźwięku i kontroli dźwięku zostały przeniesione do nowej generacji sprzętu za pośrednictwem aplikacji Smart Control (iOS i Android).

Zmieniona konstrukcja wkładki dousznej i tunelu akustycznego chroni przed woskowiną. Gładsza charakterystyka wysokich tonów towarzyszy rozbudowanemu basowi i swobodnej wydajności w zakresie średnich tonów, typowej dla audiofilskich słuchawek Sennheisera. MOMENTUM True Wireless 4 posiadają kompleksowy zestaw akcesoriów, pozwalający użytkownikom dopasować słuchawki do siebie i znaleźć idealną równowagę pomiędzy komfortem i stabilnością. Dzięki różnym rozmiarom dołączonych końcówek dousznych i pierścieni, na podstawie sprytnego testu dopasowania wbudowanego w aplikację Smart Control, zapewniają optymalny bas i redukcję szumów.

Dostępność i cena

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: Black Copper, White Silver oraz Black Graphite w katalogowej cenie 1299 zł.

