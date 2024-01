Nowe słuchawki studyjne - Sennheiser HD 490 PRO

Wyjątkowa dokładność i szeroki zakres HD 490 PRO zapewniają przejrzystość, której producenci, inżynierowie, a także muzycy potrzebują przy podejmowaniu kluczowych decyzji podczas miksowania, masteringu oraz rozwiązywania wszelkich problemów z lokalizacją dźwięku.- Jeśli porównać dzisiejsze produkcje muzyczne z produkcjami sprzed dziesięciu, dwudziestu lat, można zauważyć, jak ogromnie zwiększona moc obliczeniowa i złożona automatyzacja parametrów zmieniły sposób, w jaki powstaje muzyka. W każdym gatunku inżynierowie i twórcy muzyki nieustannie przekraczają granice, tworząc niezwykle złożone miksy, które mogą być podatne na tak zwane „martwe punkty audio”. Miksy mogą być zatłoczone i przeładowane, ze zbyt dużą liczbą instrumentów ustawionych w tej samej pozycji i z konkurującymi częstotliwościami. Inżynierowi lub muzykowi trudno jest wyraźnie usłyszeć każdy instrument lub głos. To pokazuje, jak ważna jest dobra para słuchawek studyjnych – powiedział Jimmy Landry, menedżer ds. rynku MI w firmie Sennheiser.

Dokładny dźwięk w pełnym spektrum

​Aby uporać się z tą złożonością, inżynierowie firmy Sennheiser wyposażyli HD 490 PRO w niezwykle szeroką, wymiarową scenę dźwiękową, umożliwiającą precyzyjną lokalizację składników miksu. Ultralekkie cewki drgające zapewniają szybką i autentyczną reprodukcję dźwięku. Pasmo przenoszenia jest bezbarwne i wierne w całym spektrum, a dolny zakres jest pełny, dokładny i wyraźnie zdefiniowany dzięki specjalnemu cylindrowi niskiej częstotliwości. Nakładki nauszne z perforowanym grillem ujawniają architekturę otwartej konstrukcji Sennheisera, która minimalizuje rezonanse i zniekształcenia. Aby zapewnić optymalne wrażenia słuchowe, przetworniki są ustawione pod niewielkim kątem, naśladując w ten sposób typową konfigurację głośników monitorowych.

- Wszystkie te funkcje umożliwiają profesjonalistom muzycznym identyfikację i rozwiązywanie wszelkich problemów z rozmieszczeniem panoramy i kłopotliwymi niskimi częstotliwościami – zapewniając czyste miksy i doskonale wyrafinowane mastery. Słuchawki studyjne HD 490 PRO zapewniają pełną kontrolę nad każdym szczegółem – wyjaśnia Gunnar Dirks, menedżer produktu Sennheiser.

Przyjemność użytkowania

Doskonała para słuchawek studyjnych musi charakteryzować się wysokim poziomem komfortu. Dlatego inżynierowie Sennheiser włożyli w HD 490 PRO dziesiątki lat doświadczenia w projektowaniu profesjonalnych zestawów słuchawkowych. Ich lekka, ergonomiczna konstrukcja eliminuje wszelkie punkty ucisku, ponieważ pałąk nie ugniata wrażliwych części głowy. Ponadto wokółuszne nauszniki posiadają opatentowaną przez firmę Sennheiser miękką strefę komfortu na zauszniki okularów, zapewniając jednocześnie dobre uszczelnienie.

Złożono również wniosek patentowy dotyczący specjalnej geometrii osi nauszników HD 490 PRO. Ich konstrukcja sprawia, że słuchawki optymalnie dopasowują się do głowy po założeniu i utrzymują równomierny nacisk niezależnie od kształtu głowy użytkownika. - Kiedy tworzysz muzykę, ostatnią rzeczą, której chcesz, jest skupianie się na dopasowaniu słuchawek. Dzięki HD 490 PRO możesz poczuć muzykę i zapomnieć o słuchawkach – powiedział Landry.

Dwa rodzaje nauszników - różne zastosowania

- Prace nad HD 490 PRO zostały poprzedzone największą ankietą dotyczącą słuchawek profesjonalnych, jaką kiedykolwiek przeprowadziliśmy, w której użytkownicy uznali neutralny i płaski dźwięk referencyjny za najważniejszą cechę. Jednak gdy przyjrzeliśmy się danym rynkowym, odkryliśmy, że preferowano nieco cieplejszy dźwięk względem 100% neutralności. Dlatego postanowiliśmy dać naszym klientom dwie słuchawki w jednym produkcie, dostarczając dwa różne zestawy poduszek, które zostały starannie zaprojektowane, aby inaczej kształtować dźwięk – wyjaśnia Dirks.

Poduszki przeznaczone do produkcji muzyki (welurowe) w HD 490 PRO zapewniają nieco cieplejszą charakterystykę, co pozwala uzyskać perspektywę i pomóc użytkownikom w całościowej ocenie dźwięku. Z drugiej strony nauszniki do miksowania (materiałowe) pozwalają uzyskać bardzo płaski, neutralny dźwięk, który pomaga zagłębić się w szczegóły, gdy potrzebne jest referencyjne brzmienie do wykończenia miksu. Obydwa rodzaje poduszek można prać – jest to rozwiązanie zarówno higieniczne, jak i ekologiczne.

Licencja na DearVR MIX-SE

​HD 490 PRO zawierają bezpłatną licencję na innowacyjny plugin dearVR MIX-SE firmy Dear Reality. Wtyczka zamienia DAW w idealne wirtualne środowisko miksowania, symulujące starannie zaprojektowaną akustykę najlepszych studiów miksujących. DearVR MIX-SE pomaga inżynierom i muzykom zapewnić zrównoważone i spójne tłumaczenie ich miksów na różne systemy.

Dbałość o szczegóły

Skrupulatny projekt tego najwyższej klasy modelu studyjnego obejmuje również akcesoria. Na przykład kabel słuchawek można podłączyć do prawej lub lewej słuchawki HD 490 PRO, aby dostosować się do różnych ustawień i preferencji studia. Opatentowana konstrukcja kabla z odcinkiem spiralnym sprawia, że kabel słuchawek nie przenosi żadnych szumów, gdy uderza o biurko lub ociera się o ubranie. Oznaczenie lewa/prawa jest wyraźnie widoczne na wewnętrznych przeciwkurzowych osłonach przetworników, natomiast dla osób niedowidzących na widełkach pałąka znajdują się informacje w alfabecie Braille’a.

Model HD 490 PRO jest dostarczany w komplecie z dwoma różnymi zestawami nauszników (do miksowania i produkcji) oraz kablem słuchawkowym o długości 1,8 m i licencją DearVR MIX-SE. Jego cena katalogowa wynosi 1799 zł. Model HD 490 PRO Plus zawiera dodatkowo 3-metrowy kabel, futerał transportowy i dodatkową materiałową poduszkę na pałąk, oprócz standardowej welurowej poduszki.

Cena katalogowa słuchawek wynosi 2149 PLN. Wszystkie dodatki z wersji Plus są również dostępne jako osobne akcesoria. Symetryczny kabel słuchawkowy jest dostępny jako akcesorium opcjonalne. - Jeśli szukasz słuchawek studyjnych zapewniających przejrzystość i doskonałą lokalizację niezbędną do tworzenia wyjątkowych miksów, HD 490 PRO to jest to – powiedział Jimmy Landry.

Pieniądze to nie wszystko Kazimierz Krupa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.