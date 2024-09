Pogromca flagowców

Smartfon realme GT 6 z nowymi funkcjami AI Eraser 2.0

Realme, najszybciej rozwijająca się marka smartfonów na świecie, z radością ogłasza wprowadzenie aktualizacji skoncentrowanej na sztucznej inteligencji dla realme GT 6 Series. Aktualizacja ta, dostępna teraz za pośrednictwem OTA, umożliwia korzystanie z potężnych narzędzi AI zaprojektowanych w celu przedefiniowania doświadczenia AI w smartfonach. Oczekuje się, że aktualizacja dotrze do wszystkich europejskich użytkowników do września, ustanawiając GT 6 Series "Pogromcą flagowców AI" i odznaczając go pierwszym smartfonem realme z AI.

Najnowsze z działu Nowe technologie Polska premiera nowych smartwatchy Huawei! Jest wielki konkurs Drugie urodziny marki Prawie ćwierć miliona Polaków korzysta już ze smartfonów Infinix Nowe technologie Polski bank wprowadza nowe bankomaty. Wypłaty pieniędzy już bez karty Premiera technologiczna Nowy Garmin fēnix 8 z wyświetlaczem AMOLEDM. Smartwatche klasy premium Ładowanie solarne Premiera Garmin Enduro 3. Lekki i ultrawydajny smartwatch GPS Szósta rocznica realme przynosi serię niespodzianek technologicznych Realme stał się TOP 4 marką smartfonów na rynku europejskim w ciągu ostatnich dwóch kwartałów, zgodnie z najnowszymi danymi Counterpoint za I i II kwartał 2024 r. realme zapewnia również tę samą pozycję we Włoszech. To znaczący kamień milowy w jego wysiłkach na rzecz rozszerzenia obecności na rynku. W ramach obchodów swojej szóstej rocznicy, realme wprowadziło najszybszą na świecie technologię ładowania o mocy 320 W, zdolną do pełnego naładowania smartfona w zaledwie 4 minuty i 30 sekund. Dodatkowo, seria GT 6 otrzymuje znaczące funkcje AI poprzez aktualizacje OTA, wzmacniając zaangażowanie realme w dostarczanie najnowocześniejszych technologii młodym użytkownikom na całym świecie. Aktualizacja wprowadza trzy przydatne funkcje sztucznej inteligencji: Na czele znajduje się pierwsza na świecie funkcja AI Ultra Clarity, która wykorzystuje zaawansowane modele AI do znacznego zwiększenia rozdzielczości i wyrazistości rozmytych obrazów. Funkcja ta jest szczególnie imponująca w przypadku zdjęć wykonanych za pomocą ultra-teleobiektywu, takich jak koncerty lub przedstawienia sceniczne, oferując nowy poziom szczegółowości obrazów.

Dodatkowo, aktualizacja zawiera AI Eraser 2.0, funkcję, która pozwala użytkownikom bez wysiłku oczyścić swoje zdjęcia. Dzięki prostemu ręcznemu wyborowi lub nawet automatycznemu przyciskowi rozpoznawania, niechciane elementy, takie jak przechodnie i bałagan, są łatwo usuwane, a tło jest inteligentnie wypełniane, aby płynnie przywrócić obraz. Dzięki tej funkcji nawet pozornie zniszczone ujęcia można uratować i uczynić doskonałymi.

Trzeci ważny dodatek, AI Smart Summary, działa jako osobisty asystent do zarządzania nagraniami spotkań lub dyskusji. Pomijając niepotrzebne treści i zapewniając zwięzłe podsumowania, funkcja ta oszczędza czas użytkownikom i zapewnia, że mogą oni szybko uchwycić kluczowe punkty każdego nagrania. AI Smart Summary obsługuje wiele języków, w tym chiński, angielski, włoski, hiszpański i hindi, dzięki czemu jest dostępna dla odbiorców na całym świecie.

Pozostałe dwie istotne funkcje AI to: AI Night Vision Mode i Al Smart Loop Rozszerzanie zestawu funkcji sztucznej inteligencji: Opierając się na wcześniejszych sukcesach Te nowe funkcje bazują na i tak już imponujących możliwościach sztucznej inteligencji realme GT 6. Seria wcześniej wprowadziła pierwszy w branży tryb AI Night Vision, zaprojektowany do nagrywania wyraźnych filmów nawet w słabo oświetlonych miejscach, takich jak kluby i bary. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi nocnego wideo, GT 6 zapewnia jakość wideo, która konkuruje z urządzeniami wyposażonymi w 1-calowy czujnik, co czyni go niezbędnym narzędziem dla entuzjastów nocnego życia. Kolejną wyróżniającą się funkcją jest AI Smart Loop, która przewiduje działania użytkownika w celu usprawnienia interakcji. Rozpoznając zawartość, którą użytkownik wybiera i przeciąga na ekranie, AI Smart Loop ułatwia szybkie udostępnianie aplikacjom innych firm, zmniejszając liczbę kroków wymaganych do wykonania zadań. Dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu, uproszczonym operacjom i zwiększonej wydajności, funkcja ta stanowi przykład tego, jak sztuczna inteligencja może zmienić codzienne korzystanie ze smartfona. Pierwszy smartfon realme ze sztuczną inteligencją: Pogromca flagowców AI, najlepszy smartfon AI dla młodych użytkownikówDzięki tym aktualizacjom seria realme GT 6 na nowo definiuje się jako "Pogromca flagowców AI", przewodząc branży dzięki pionierskim rozwiązaniom AI. Dodatkowo, GT 6T otrzyma również AI Eraser 2.0 i AI Smart Summary, aby uzupełnić istniejącą funkcję AI Smart Loop, nadal przesuwając granice technologii smartfonów. Aby zwiększyć swoje zaangażowanie w innowacje, realme utworzyło NEXT AI Lab, które uruchamia AI+UI Popularizer Plan, aby poprawić wrażenia użytkowników poprzez współpracę z liderami branży, takimi jak Qualcomm, Google i Microsoft. Inicjatywa ta ma na celu dostarczenie wyjątkowych doświadczeń AI co najmniej 100 milionom użytkowników w ciągu trzech lat, czyniąc technologię AI bardziej dostępną i wzmacniającą pozycję młodych użytkowników na całym świecie. Wraz z serią realme GT 6, realme urzeczywistnia swoją wizję. Polecany artykuł: Darmowa wymiany ekranu dla realme C61 i nie tylko FORUM EKONOMICZNE 2024 - Thomas Hofmarcher Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. QUIZ PRL. Pamiątki z czasów Polski Ludowej. Czy miałeś lub masz w domu te przedmioty? Pytanie 1 z 15 Produkowane w Rosji cacko dla pasjonatów fotografii to… aparat fotograficzny Zenit aparat fotograficzny Zorka camera obscura Dalej