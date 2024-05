Smartfony Google Pixel już oficjalnie w Polsce [ZDJĘCIA]

Google Pixel 8 w kilku wariantach w Polsce

Telefony Pixel z serii 8 są wyposażone w jedyne w swoim rodzaju funkcje, które wykorzystują technologię Google Tensor G3, czyli procesor nowej generacji stworzony specjalnie do telefonów Google. Przez 7 lat wszystkie te telefony będą objęte aktualizacją oprogramowania, w tym aktualizacjami systemu operacyjnego Android i aktualizacjami zabezpieczeń, oraz będą regularnie otrzymywać pakiety nowych funkcji.Linię telefonów Pixel cechują elegancki wygląd, charakterystyczna wyspa aparatu Pixel, smukły kształt, piękne metalowe wykończenia i materiały z recyklingu. Pixel 8a to najbardziej wytrzymały telefon Google z serii A. Wyświetlacz Actua jest o 40% jaśniejszy niż ten w telefonie Pixel 7a, a dzięki częstotliwości odświeżania 120 Hz przewijanie jest jeszcze płynniejsze. Charakteryzują go matowa osłona tylna, ramka z polerowanego aluminium i 4 niesamowite kolory: aloesowy (edycja limitowana!), niebieski, obsydian i porcelana.Pixel 8 wygodnie mieści się w dłoni dzięki wyprofilowanym krawędziom, a kolorowy wyświetlacz Actua o przekątnej 6,2 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz zapewnia czysty i realistyczny obraz oraz o 42% większą jasność niż wyświetlacz Pixela 7. Telefon Pixel 8 charakteryzują satynowe metalowe wykończenia, osłona tylna ze szkła polerowanego oraz kolory: zielonoszary, obsydian i pudrowy róż.Wyświetlacz Super Actua o przekątnej 6,7 cala telefonu Pixel 8 Pro jest najjaśniejszym jak dotąd wyświetlaczem w naszej ofercie. Dzięki temu nawet w bezpośrednim świetle słonecznym obrazy w rozdzielczości ultra HDR będą wyglądać realistycznie. Ten telefon ma również osłonę tylną z matowego szkła i ramkę z polerowanego aluminium oraz występuje w 3 kolorach: niebieskim, porcelanowym i obsydianu.

Więcej ulepszeń aparatu

Smartfony z linii Pixel 8 są wyposażone w zaawansowany system aparatów, który umożliwia robienie fantastycznych zdjęć i kręcenie wysokiej jakości filmów. Oferują również funkcje edycji oparte na AI. Każdy może znaleźć aparat Pixel idealny dla siebie. Pixel 8a ma świetną cenę i umożliwia robienie fantastycznych zdjęć dzięki obiektywowi głównemu o rozdzielczości 64 megapikseli i wszechstronnemu obiektywowi ultraszerokokątnemu. Aparat Pixela 8 z obiektywem ultraszerokokątnym i ostrością w trybie makro podnosi jakość codziennych zdjęć. Z kolei potrójny tylny aparat Pixela 8 Pro zapewnia doskonałą jakość zdjęć przy słabym oświetleniu, ulepszoną funkcję ostrości w trybie makro, zaawansowany teleobiektyw oraz możliwość zrobienia najlepszego jak dotąd selfie.Aplikacja aparatu ma nowy, intuicyjny interfejs umożliwiający szybkie wyszukiwanie i rejestrowanie treści w ulubionych trybach zdjęć i wideo. W modelu Pixel 8 Pro użytkownicy mają dostęp do ustawień zaawansowanych, takich jak szybkość migawki, ISO czy zdjęcia w rozdzielczości 50 Mpix w całym zakresie powiększenia, które dają większą kreatywną kontrolę nad aparatem.

Magia edycji zdjęć

Każdemu zdarzyło się zrobić prawie idealne zdjęcie grupowe, na którym ktoś przypadkowo nie patrzył w stronę aparatu. Odpowiedzią na ten problem jest funkcja Najlepsze ujęcie: algorytm działający na urządzeniu tworzy obraz przez połączenie serii zrobionych wcześniej zdjęć, tak aby wszystkie osoby wyglądały jak najlepiej.Magiczny edytor w Zdjęciach Google to nowa eksperymentalna funkcja edycji, która wykorzystuje AI od Google, aby pomóc fotografom modyfikować i ulepszać zdjęcia. Można zmienić położenie i rozmiar obiektów lub użyć gotowych ustawień, aby tło wyglądało jeszcze lepiej – wszystko to za pomocą zaledwie kilku dotknięć.Magiczna gumka do dźwięków ulepsza filmy poprzez wyciszenie rozpraszających dźwięków, takich jak szum wiatru czy odgłosy tłumu. Ta pierwsza tego rodzaju funkcja do cyfrowej ścieżki audio wykorzystuje zaawansowane modele uczenia maszynowego do wyodrębniania warstw poszczególnych dźwięków, dzięki czemu można kontrolować ich poziomy głośności.Z kolei ulepszona jakość obrazu w Pixelu 8 Pro wykorzystuje procesor Tensor G3 i zaawansowane centra danych, aby zapewnić najnowocześniejszą technologię przetwarzania wideo. Funkcja ta dostosowuje kolory, oświetlenie, stabilizację i ziarnistość, czego rezultatem są fantastyczne i realistycznie wyglądające filmy. Ulepszona jakość obrazu umożliwia również filmowanie w trybie nocnym, co zapewnia lepszą jakość filmów nagrywanych smartfonem przy słabym oświetleniu.

Funkcje pomagające oszczędzać czas i wykonywać zadania

Pixel został zaprojektowany, aby pomóc użytkownikom w efektywniejszej realizacji codziennych zadań. W oparciu o sztuczną inteligencję Pixel płynnie integruje najlepsze aplikacje Google, takie jak wyszukiwarka, Mapy, Tłumacz czy Zdjęcia, co pozwala użytkownikom efektywniej zarządzać czasem.Gemini to narzędzie, w którym można pisać, mówić lub dodawać obrazy, aby uzyskać różnego rodzaju pomoc i wskazówki, podczas realizacji codziennych zadań. Jest pomocne przy poszukiwaniu pomysłów, pisaniu podziękowań, a nawet planowaniu podróży na następne wakacje. Można nawet poprosić Gemini o podsumowanie najnowszych e-maili, aby szybko przejrzeć skrzynkę odbiorczą.Kolejną wyjątkową funkcją jest opcja Zaznacz, aby wyszukać. Wystarczy dowolny gest, by zaznaczyć obrazy, tekst lub filmy – na przykład zakreślenie kółkiem, podświetlenie, zamazanie lub dotknięcie – i znaleźć potrzebne informacje bez przełączania się między aplikacjami.

7 lat aktualizacji zapewniających bezpieczeństwo użytkownika i jego danych osobowych

Pixel daje dostęp do wyjątkowych funkcji, aktualizacji i poprawek, które sprawią, że telefon jest jeszcze bardziej wydajny. W przypadku produktów z linii Pixel 8 Google oferuje 7 lat pomocy w zakresie oprogramowania.W telefonie jest całe nasze życie – od zdjęć po hasła. Google Tensor G3 współpracuje z układem zabezpieczającym Titan M2, aby chronić dane osobowe i uczynić Pixela bardziej odpornym na zaawansowane ataki. Obecnie funkcja rozpoznawania twarzy w telefonie Pixel 8 spełnia najwyższe standardy Androida dotyczące klasy biometrycznej. Telefon zapewnia też dodatkowe udogodnienie w postaci szybkiego i bezpiecznego czytnika linii papilarnych pod wyświetlaczem, który umożliwia dostęp do kompatybilnych aplikacji bankowych i płatniczych, takich jak Portfel Google.

Google Pixel w sprzedaży

Przejście na Pixela jest proste i zapewnia dostęp do tego, co najlepsze w Google. Użytkownicy mogą w pełni wykorzystać możliwości swojego nowego Pixela 8a i na start otrzymać 3 miesiące bezpłatnego dostępu do YouTube Premium, Google One oraz 6 miesięcy do Fitbita Premium. Z kolei wybierając Pixela 8 lub 8 Pro, można zyskać dodatkowe 3 miesiące subskrypcji w usłudze Google One. Wszystkie te urządzenia oraz etui i słuchawki Pixel Buds A-Series będą dostępne w polskiej wersji sklepu Google Store oraz w Media Expert. W ofercie Play dostępne są smartfony. Pixel 8a jest dostępny w przedsprzedaży już od 7 maja, natomiast modele Pixel 8 oraz Pixel 8 Pro dostępne są w sprzedaży od dnia premiery.

Cena Pixela 8a wynosi 2449 zł (128 GB) oraz 2749 zł (256 GB)

Cena Pixela 8 wynosi 3599 zł (128 GB) oraz 3899 zł (256 GB)

Cena Pixela 8 Pro wynosi 4999 zł (128 GB), 5299 zł (256 GB) oraz 5899 zł (512 GB)

W polskiej wersji sklepu Google Store użytkownicy mogą skorzystać z promocji na start i przy zakupie telefonu Pixel 8 Pro zyskać 1000 zł do wykorzystania w sklepie Google Store, 700 zł do wykorzystania przy zakupie Pixela 8 oraz 650 zł przy zakupie modelu Pixel 8a.

