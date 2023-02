"Strzelanki" tylko dla mężczyzn? Nic bardziej mylnego! Polki z NAVI Javelins przełamują stereotypy

Kobiety w e-sporcie

Kobiecy turniej ESL Impact odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Stanowi on część większej imprezy Intel Extreme Masters (IEM) Katowice 2023. Weźmie w nim udział 8 drużyn rywalizujących w grze Counter-Strike: Global Offensive. Polki z NAVI Javelins wywalczyły awans do turnieju na drodze eliminacji. Jedną z nich jest Hania „Hanka” Pudlis. - Od kiedy pamiętam interesowałam się komputerem i światem, który oferuje. Mój tata jest informatykiem, więc to on zaszczepił we mnie to zainteresowanie. Pierwsze gry, które odpalałam były typowo przeglądarkowe, jednak potem odkryłam platformę Steam i zagrałam pierwszy raz w CS:GO – wspomina Hanka. Początkowo gry traktowała typowo jako zabawę i metodę zrelaksowania się w czasie wolnym.

- Przychodziłam po szkole i po prostu grałam w mm’y [gry online dla bardzo wielu graczy – przyp. red.] z przyjaciółmi. Tak też powoli wchodziłam w ten świat ‘esportowy’. Przełomowym momentem na początku mojej kariery była Kobieca Akademia Phoenix Hiro. Był to projekt, który miał na celu zrzeszyć damską scenę i właśnie pokazać młodym dziewczynom, że można grać na profesjonalnym poziomie. Podczas brania udziału właśnie w tym przedsięwzięciu poczułam chęć grania na poważnie”.

Hanka jest obecnie w klasie maturalnej. Esportem zajmuje się profesjonalnie od 4 lat, a na treningi, dzięki którym wzbiła się na swój obecny poziom, poświęciła tysiące godzin. "Żyję w rutynie esportowej od długiego czasu. Patrząc obiektywnie, jest to bardzo ciężkie do połączenia, nie każdy jest gotowy, żeby poświęcić na coś tyle czasu. Jednak wszystko jest możliwe, jeśli ma się w głowie jasno postawione cele. Może zabrzmi to banalnie, ale to wszystko jest zależne od motywacji” – wyjaśnia Hania Pudlis.

Sposób organizacji treningów esportowców jest zbliżony do tych, które znamy ze sportów tradycyjnych. To nie tylko doskonalenie umiejętności bezpośrednio wykorzystywanych w danej dyscyplinie, ale też praca m.in. z psychologami, którzy pomagają w radzeniu sobie z ogromnym stresem podczas zawodów. „Podczas swojej kariery współpracowałam z psychologami sportowymi i nabyte cechy i umiejętności zmieniły moje podejście nie tylko do gry ale i do życia. Myślę, że zasługą CS:GO jest to, że umiem się szybko adaptować do nowych sytuacji - tak jak w grze muszę zareagować w ciągu sekundy, tak samo w życiu codziennym”.

Duże znaczenie w rozwoju jej kariery miało również wsparcie najbliższej rodziny, która interesowała się pasją Hanki i dopingowała ją. „Gdyby nie rodzice, którzy wozili mnie po turniejach w Polsce, pewnie nie rozwinęłabym się jako gracz aż tak szybko” – dostrzega Hania. Również przyjaciele zawodniczki są dla niej wsparciem i rozumieją, że esport to jej praca i pasja, z którą wiąże swoją przyszłość. „Jeszcze niedawno chciałam się wybrać na studia psychologiczne, jednak dzisiaj wiem, że chcę to połączyć z esportem. Wiem, że taka praca sprawiałaby mi mnóstwo frajdy i najzwyczajniej w świecie nie chcę opuszczać tego świata”.

Intel Extreme Masters co roku gromadzi dziesiątki tysięcy widzów w Spodku i miliony oglądających relacje online. W tym roku elementem imprezy są także targi technologiczne i gamingowe IEM Expo. Będący elementem IEM Katowice kobiecy turniej ESL Impact to pierwsze z tegorocznych wydarzeń w ramach cyklu. Całość podzielona będzie na dwa sezony, z finałami w Stanach Zjednoczonych oraz w Hanowerze.

Nasz specjalny wysłannik do Davos Hubert Biskupski ujawnia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.